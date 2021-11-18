Феликс Львович Шапиро - Сборник статей и материалов

Феликс Львович Шапиро известен прежде всего как автор иврит-русского словаря. Это естественно: словарь - главная работа Ф. Л. Шапиро, итог всей его жизни. Но перу Феликса Львовича принадлежит также большое число исследований в самых различных областях, среди них: еврейское просвещение, методы преподавания и методика составления учебных пособий для еврейских школ, этнографические очерки и исследования, еврейский фольклор... За полвека своей научной и общественно-просветительной деятельности Шапиро проявил себя как выдающийся лингвист, историк, этнограф, фольклорист и педагог. Многогранность его эрудиции поразительна. Ученые со столь широким кругом интересов появляются в наши дни нечасто и служат как бы живым напоминанием об эпохах Ренессанса и Просвещения.

Большинство работ Ф. Л. Шапиро стапо в настоящее время библиографической редкостью, некоторые из них почти уже невозможно разыскать, богатый архив ученого изучен лишь частично. Ввиду этих причин вклад Ф.Л. Шапиро в различные области науки оценен далеко не полностью, а многие его исследования и открытия попросту забыты. Предлагаемый читателю сборник способен дать лишь приблизительное, подчас отрывочное впечатление о Феликсе Львовиче Шапиро как выдающемся ученом и человеке. Тем не менее, данная книга — первый опыт создания сводной публикации, отражающий вклад Ф. Л. Шапиро в развитие различных научных дисциплин.

Особое значение имеют труды Ф. Л. Шапиро, посвященные проблемам еврейского просвещения и развития национального еврейского самосознания. Когда Феликс Львович начинал свою деятельность, в местечках Белоруссии и Украины сохранялся еще старый, веками складывавшийся, еврейский быт. Современное образование доходило туда с трудом, возникало множество сложных, нередко неожиданных проблем. Решать их призваны были молодые еврейские энтузиасты, труд которых часто граничил с подвижничеством. Феликс Львович был и активнейшим участником, и историографом этого движения. Его можно назвать еврейским просветителем в самом высоком смысле этого слова.

Феликс Львович Шапиро - Сборник статей и материалов

Еврейское Агентство (Сохнут), Иерусалим, 1983 г. - 155 с.

Феликс Львович Шапиро - Сборник статей и материалов - Содержание

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ Ф. Л. ШАПИРО

Вечерние курсы древнееврейского языка и еврейской истории в высших и средних учебных заведениях в С.- Петербурге

О докладе М.А.Соловейчика

Хедер на Литве (Минская губ.)

Старый и новый хедер (Из истории развития хедерного дела в Бобруйске)

Горские евреи (Евреи-таты)

Об издании “Иврит-русского словаря“

Приложение I: Письма Президенту Дропси-колледжа (Филадельфия, США)

Приложение II: Изречения и афоризмы (из собрания Ф.Шапиро)

Приложение III: Перечень печатных работ Ф.Л.Шапиро 1911-1956 гг.

ВОСПОМИНАНИЯ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ