Феликс Львович Шапиро - Сборник статей и материалов

Шапиро Феликс - Сборник статей и материалов
Феликс Львович Шапиро известен прежде всего как автор иврит-русского словаря. Это естественно: словарь - главная работа Ф. Л. Шапиро, итог всей его жизни. Но перу Феликса Львовича принадлежит также большое число исследований в самых различных областях, среди них: еврейское просвещение, методы преподавания и методика составления учебных пособий для еврейских школ, этнографические очерки и исследования, еврейский фольклор... За полвека своей научной и общественно-просветительной деятельности Шапиро проявил себя как выдающийся лингвист, историк, этнограф, фольклорист и педагог. Многогранность его эрудиции поразительна. Ученые со столь широким кругом интересов появляются в наши дни нечасто и служат как бы живым напоминанием об эпохах Ренессанса и Просвещения.
Большинство работ Ф. Л. Шапиро стапо в настоящее время библиографической редкостью, некоторые из них почти уже невозможно разыскать, богатый архив ученого изучен лишь частично. Ввиду этих причин вклад Ф.Л. Шапиро в различные области науки оценен далеко не полностью, а многие его исследования и открытия попросту забыты. Предлагаемый читателю сборник способен дать лишь приблизительное, подчас отрывочное впечатление о Феликсе Львовиче Шапиро как выдающемся ученом и человеке. Тем не менее, данная книга — первый опыт создания сводной публикации, отражающий вклад Ф. Л. Шапиро в развитие различных научных дисциплин.
Особое значение имеют труды Ф. Л. Шапиро, посвященные проблемам еврейского просвещения и развития национального еврейского самосознания. Когда Феликс Львович начинал свою деятельность, в местечках Белоруссии и Украины сохранялся еще старый, веками складывавшийся, еврейский быт. Современное образование доходило туда с трудом, возникало множество сложных, нередко неожиданных проблем. Решать их призваны были молодые еврейские энтузиасты, труд которых часто граничил с подвижничеством. Феликс Львович был и активнейшим участником, и историографом этого движения. Его можно назвать еврейским просветителем в самом высоком смысле этого слова.
Феликс Львович Шапиро - Сборник статей и материалов
Еврейское Агентство (Сохнут), Иерусалим, 1983 г. - 155 с.
Феликс Львович Шапиро - Сборник статей и материалов - Содержание
СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ Ф. Л. ШАПИРО
- Вечерние курсы древнееврейского языка и еврейской истории в высших и средних учебных заведениях в С.- Петербурге
- О докладе М.А.Соловейчика
- Хедер на Литве (Минская губ.)
- Старый и новый хедер (Из истории развития хедерного дела в Бобруйске)
- Горские евреи (Евреи-таты)
- Об издании “Иврит-русского словаря“
- Приложение I: Письма Президенту Дропси-колледжа (Филадельфия, США)
- Приложение II: Изречения и афоризмы (из собрания Ф.Шапиро)
- Приложение III: Перечень печатных работ Ф.Л.Шапиро 1911-1956 гг.
ВОСПОМИНАНИЯ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ
- Л. Престина - Феликс Львович Шапиро
- М. Кедем - “Хедерное дело“
- А. Дорфман - Ф. Шапиро в Баку
- Д. Бреслов - Странный Файтель Львович
- Р. Марголина - Феликс Шапиро — составитель иврит-русского словаря
- М.Рудштейн - О словаре Ф. Л. Шапиро
- П. Криксунов - Слово Писания — как хлеб голодному
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