Очень часто многие люди не знают цели своей жизни. Они, по большому счету, не знают, зачем живут на этой земле. Они не знают, как жить для них будет хорошо и как плохо, что делать для них в жизни хорошо и что плохо. И тогда они начинают смотреть по сторонам и делать то, что делают другие люди, что считается правильным и престижным. Они начинают жить так, как навязывают общество, окружение, народ, к которому они себя относят. Они просто живут по «образу и подобию» жизни своих родителей или своих друзей, или своего окружения, или по «образу и подобию» кинозвезд, или литературных героев. Стараются им подражать.

И если это образ окружения, то это обычно следующий серый, мрачный и скучный набор понятий:

-получить образование;

- желательно приобрести престижную профессию и хорошо зарабатывать;

- выйти замуж или жениться;

-детей;

- квартиру, машину, дачу, мебель, холодильник, телевизор...;

-жить сладко, ни в чем себе не отказывая;

-ну и просто плыть по течению жизни до самой ста рости, ни о чем серьезном не задумываясь и не «нагружая» свою голову.

Вот он среднестатистический, стереотипный набор обывателя.

Если же это образ кинозвезды или киногероя, тогда:

— быть красивым и неотразимым;

- иметь славу, деньги, престиж;

- много женщин или мужчин (а иногда и то, и дру гое);

-жить сладкой жизнью: кинофестивали, премии, Оскары, реклама, телевидение.

И это тоже классический и стереотипный набор.

Вот оно понимание счастья в жизни в этом мире.

И часто к такому пониманию счастья склоняются и некоторые христиане, дети Божьи, цари и священники Бога Всевышнего (1-е Петра 2:9), не разумея, что, так проводя свою жизнь, они просто «прожигают» ее, теряют свои лучшие годы и дни. Что, ставя перед собой такие цели в жизни, они просто собирают себе сокровища на этой земле, а это не долговечно и временно, и не имеет настоящей ценности.

Константин Шаповалов - Благословение служения

Киев: ’’Издательство Эдем”, 2012. — 96 с.

ISBN 996-95459-7-02

Константин Шаповалов - Благословение служения – Содержание

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