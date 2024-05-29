Шаповалов - Благословение служения
Очень часто многие люди не знают цели своей жизни. Они, по большому счету, не знают, зачем живут на этой земле. Они не знают, как жить для них будет хорошо и как плохо, что делать для них в жизни хорошо и что плохо. И тогда они начинают смотреть по сторонам и делать то, что делают другие люди, что считается правильным и престижным. Они начинают жить так, как навязывают общество, окружение, народ, к которому они себя относят. Они просто живут по «образу и подобию» жизни своих родителей или своих друзей, или своего окружения, или по «образу и подобию» кинозвезд, или литературных героев. Стараются им подражать.
И если это образ окружения, то это обычно следующий серый, мрачный и скучный набор понятий:
-получить образование;
- желательно приобрести престижную профессию и хорошо зарабатывать;
- выйти замуж или жениться;
-детей;
- квартиру, машину, дачу, мебель, холодильник, телевизор...;
-жить сладко, ни в чем себе не отказывая;
-ну и просто плыть по течению жизни до самой ста рости, ни о чем серьезном не задумываясь и не «нагружая» свою голову.
Вот он среднестатистический, стереотипный набор обывателя.
Если же это образ кинозвезды или киногероя, тогда:
— быть красивым и неотразимым;
- иметь славу, деньги, престиж;
- много женщин или мужчин (а иногда и то, и дру гое);
-жить сладкой жизнью: кинофестивали, премии, Оскары, реклама, телевидение.
И это тоже классический и стереотипный набор.
Вот оно понимание счастья в жизни в этом мире.
И часто к такому пониманию счастья склоняются и некоторые христиане, дети Божьи, цари и священники Бога Всевышнего (1-е Петра 2:9), не разумея, что, так проводя свою жизнь, они просто «прожигают» ее, теряют свои лучшие годы и дни. Что, ставя перед собой такие цели в жизни, они просто собирают себе сокровища на этой земле, а это не долговечно и временно, и не имеет настоящей ценности.
Константин Шаповалов - Благословение служения
Киев: ’’Издательство Эдем”, 2012. — 96 с.
ISBN 996-95459-7-02
Константин Шаповалов - Благословение служения – Содержание
Благодарность
От автора
- Глава 1: Цель Божья для нашего рождения
- Глава 2: Как собрать сокровища на небесах
- Глава 3: Служить мне или не служить?
- Глава 4: Четыре категории верующих
- Глава 5: А если я все-таки не соглашусь?
- Глава 6: Благословение служения
- Глава 7: Нам гарантирован успех
- Глава 8: Как более детально узнать план Божий на свою жизнь
No comments yet. Be the first!