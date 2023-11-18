Однажды в нашей церкви произошел неприятный инцидент. Из церкви после споров, выражения своего несогласия и недовольства ушли двое лидеров, семейная пара, входящая в двенадцать пастора (церковь построена по Библейскому принципу системы двенадцати: Иисус и двенадцать апостолов). Они ушли неожиданно, вдруг, начав не соглашаться и бунтовать против других лидеров церкви и пастора.

Это было вдвойне неожиданно, так как до этого инцидента они зарекомендовали себя с лучшей стороны, вели служения в церкви, помогали пастору и не раз говорили, что «нашли себя» и в служении, и в этой церкви. Они планомерно духовно росли и поднимались, ведя за собой других членов церкви, и ничто не предвещало беды.

Но вдруг, в один день все изменилось. От любви до ненависти — один шаг: всё в церкви стало плохо, их перестали понимать, и они ушли.

Я молился и задавал себе вопросы: ну почему? Что стало причиной такой ситуации? Можно ли было повлиять на нее?

И Бог повел меня и побудил написать анкету для служителей и членов церкви, в которую вошли 33 вопроса, касающихся трудных моментов во взаимоотношениях прихожан и духовных властей в церкви.

Чтобы все желающие могли правильно ответить на вопросы этой анкеты, в церкви были даны ряд проповедей и учений по данной тематике.

В результате всего этого знания, полученные братьями и сестрами церкви, позволили искоренить проблемы: личного духовного роста, несогласия, недовольства и бунта по отношению к лидерам, служителям и пастору церкви, а также решить ряд других, не менее важных вопросов.

«Анкета-33» стала орудием поражения духа бунтовства и непокорности в церкви, она явилась хорошим подспорьем в духовном росте всех без исключения членов общины.

Вот полный перечень вопросов и ответов на «Ан- кету-33».

Константин Шаповалов – Анкета-33

Как избежать бунта, раскола и неповиновения в Церкви. Как не потерять свое призвание, Божью благодать и жизнь вечную

Киев: ”Издательство Эдем”, 2004. — 128 с.

ISBN 996-95459-6-7

Константин Шаповалов – Анкета-33 – Содержание

Глава 1 Духовное созидание церкви. (Вопросы №№ 1-3)

Глава 2 Пастор — человек, и я хочу его исправлять. (Вопросы №№ 4-7)

Глава 3 Кто в церкви главный. (Вопросы №№ 8-9)

Глава 4 Духовный отец и его дети. (Вопросы №№ 10-12)

Глава 5 Сплетни и критика духовных властей в церкви. (Вопросы №№ 13-16)

Глава 6 Медные небеса над головой. (Вопросы №№ 17-19)

Глава 7 Мне не все нравится. (Вопросы №№ 20-22)

Глава 8 Могу ли я не соглашаться с пастором и быть в его команде. (Вопросы №№ 23-26)

Глава 9 Кого Бог будет употреблять в служении. (Вопросы №№ 27-28)

Глава 10 Трудности в служении пастором. (Вопросы №№ 29-31)

Глава 11 Мне не нравятся проповеди и учения некоторых служителей. (Вопрос №32) 117

Глава 12 Почему меня так мало любят в церкви? (Вопрос № 33)