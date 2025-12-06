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Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви

Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви
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Category ESXATOS BOOKS, Liturgical Books

Слово «шаракан» (sarakan) - «[нечто], образующее ряд», - в своем исходном значении обозначает жанр армянской духовной гимнографии, аналогичный византийскому канону: определенным образом организованный многочастный цикл песнопений, посвященных тому или иному событию церковного календаря. Слово «Шаракан» (с заглавной буквы) или «Шаракноц» (SaraknocQ) указывает на собрание гимнов, исполняемых в церкви на протяжении всего церковного года, и синонимично термину «гимнарий». Словом «шаракан» (со строчной буквы) может обозначаться и отдельное песнопение, как входящее в цикл (канон), так и самостоятельное (в составе Шаракноца встречаются и такие песнопения).

Содержание каждой части (песни) шаракана/канона ориентировано на определенный гимнический отрывок (кантику) из Библии. Части носят следующие названия (рядом с названием указан библейский «прообраз» данной части):

1. Благословение (Orhnut‘iwn) - песнь Моисея и сынов Израилевых (Исх. 15:1-19). В каноническом древнеармянском тексте Библии она начинается словами: Orhnesc‘uk‘ г1ёг zi р‘агдк‘ ё p'araworeal - «Благословим Господа, ибо [Он] славой прославлен» (ср. в Септуагинте: Аюшцеу тф киркр, evSo^ox; yap бебо^аотш). В Синодальном переводе - «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся». Это обычно самое объемистое, богатое богословски значимыми ассоциациями песнопение канона, наиболее подробно излагающее суть соответствующего церковного праздника. Поется в ночной час.

2. Отцов (Hare ‘) - песнь трех отроков в печи огненной «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки» (Дан. 3:26-56). После первых трех строф исполняется рефрен, именуемый Дела (Gorcky «Благословите, все дела Господни, Господа, благословите и превозносите Его вовеки» (Дан. 3:57). Строфы, следующие далее (обычно три), содержат призыв к священникам и пастве присоединиться к благословениям. Данная часть поется в утренний час.

Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви

перевод с древнеармянского, вступительная статья и комментарии ЛЕВОНА АКОПЯНА
Ереван: САРГИС ХАЧЕНЦ • ПРИНТИНФО, 2017. - 542 с.
ISBN 978-9939-872-12-4

Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ШАРАКАН: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ
    1. Общие сведения
    2. Структура и систематизация напевов
  • ШАРАКАН: КАНОНЫ И ГИМНЫ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ
    • Канон на рождество святой Богородицы от ее родителей - Иоакима и Анны
    • [Другой] Канон на рождество святой Богородицы
    • Канон на Благовещение Богородицы
    • Канон на Рождество и навечерие Богоявления
    • Канон на первый день Богоявления
    • Канон на второй день Богоявления
    • Канон на третий день Богоявления
    • Канон на четвертый день Богоявления
    • Канон на пятый день Богоявления
    • Канон на шестой день Богоявления
    • Канон на седьмой день Богоявления
    • Канон на восьмой день Богоявления
    • Канон на Сретение Господне
    • Канон святому Антонию Пустыннику
    • Канон святому царю Феодосию
    • Шаракан царю Трдату
    • Канон пророку Давиду и апостолу Иакову
    • Канон святому Стефану Первомученику
    • Канон святым Петру и Павлу
    • Канон сынам Громовым - апостолам Иоанну и Иакову
    • Канон всем апостолам
    • Шаракан двенадцати апостолам
    • Канон семидесяти двум ученикам Христовым
    • Канон пророку Ионе
    • Канон на Масленицу (Неделю сыропустную)
    • Шараканы на Великий пост [I глас]
    • Святому Феодору
    • Канон на второе воскресенье Великого поста и продолжение великопостных шараканов покаяния, I побочный]
    • Святому Кириллу, патриарху Иерусалимскому
    • Канон на третье воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, II глас и II побочный]
    • Канон на четвертое воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, III глас и III побочный]
    • Канон сорока отрокам
    • Канон на пятое воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, IV глас]
    • Канон святому Григорию Просветителю
    • Канон на шестое воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, IV побочный]
    • Канон на воскресение Лазаря
    • Канон на Вербное воскресенье - вход Господа в Иерусалим
    • На то же Вербное воскресенье
    • Канон на Великий понедельник
    • Канон на Великий вторник
    • Канон на Великую среду
    • Канон на Великий четверг
    • Канон на Великую пятницу
    • Канон на Великую субботу погребения Господа
    • Хвалебные Обедни на дни между Пасхой и Вознесением
    • Канон на Святую Пасху
    • На святое и животворное Воскресение Христово [I глас]
    • Память усекновения главы Иоанна Крестителя
    • Канон на Новое воскресенье - вторую Пасху
    • На святое и животворное Воскресение Христово [I побочный]
    • На святое и животворное Воскресение Христово ]Н глас]
    • Канон на третье воскресенье после Пасхи
    • На святое и животворное Воскресение Христово [II глас, продолжение]
    • На святое и животворное Воскресение Христово [II побочный]
    • На святое и животворное Воскресение Христово [III глас]
    • На святое и животворное Воскресение Христово [III побочный]
    • На святое и животворное Воскресение Христово [IV глас]
    • Канон на Вознесение Христово
    • На святое и животворное Воскресение Христово [IV глас, продолжение]
    • Канон на второе Вербное воскресенье
    • На святое и животворное Воскресение Христово [IV побочный]
    • Канон на первый день Пятидесятницы
    • Канон на второй день Пятидесятницы
    • Канон на третий день Пятидесятницы
    • Канон на четвертый день Пятидесятницы
    • Канон на пятый день Пятидесятницы
    • Канон на шестой день Пятидесятницы
    • Канон на седьмой день Пятидесятницы
    • Канон на рождество Иоанна Крестителя
    • Канон Иоанну Крестителю
    • [Другой] Канон святому Григорию Просветителю
    • Канон сыновьям и внукам святого Григория Просветителя
    • Канон святому патриарху Нерсесу Великому
    • Шаракан святому Исааку, патриарху армянскому
    • Канон святым [девам,] сподвижницам святой Рипсиме
    • Шаракан святой Сандухт
    • Канон Ковчегу Господню
    • Канон на первый день Преображения
    • Канон на второй день Преображения
    • Канон на третий день Преображения
    • Канон Излиянию Света
    • Канон на Успение святой Богородицы
    • Канон на второй день Успения
    • Канон на третий день Успения
    • Канон на воздвижение святого Креста
    • Канон на второй день святого Креста
    • Канон на третий день святого Креста
    • Канон на четвертый день святого Креста
    • Канон на пятый день святого Креста
    • Канон на шестой день святого Креста
    • Канон на седьмой день святого Креста
    • Канон на восьмой день святого Креста
    • Канон Варагскому кресту
    • Канон на обретение Креста
    • Канон святым пророкам
    • Другой канон святым пророкам
    • Канон апостолам Фаддею и Варфоломею, просветителям Армении
    • Канон святым Переводчикам
    • Канон святому Иакову, патриарху Низибийскому
    • Канон Вифлеемским младенцам
    • Канон архангелам Гавриилу и Михаилу
    • Канон святым патриархам
    • Шаракан патриарху Игнатию
    • Шаракан Иоанну Златоусту
    • Шаракан патриарху Василию
    • Шаракан Григорию Богослову
    • Шаракан патриарху Николаю
    • Шаракан святому Ефрему [Сирину]
    • Шаракан святому Евстратию и его сподвижникам
    • Шаракан двадцати тысячам
    • Шаракан святому Стефану Улнийскому
    • Шаракан на благословение мира
    • Шаракан семи пустынникам
    • Шаракан святому Сукиасу и его сподвижникам
    • Шаракан Ваану Гохтнаци
    • Шаракан Давиду Двнеци
    • Шаракан святым Кирику и Иулитте
    • Шаракан святым Мине, Ермогену и Евграфу
    • Шаракан святому Оски и его сподвижникам
    • Шаракан святому Атому и его сподвижникам
    • Шаракан святому Вардану и его сподвижникам
    • Канон святому Гевонду и его сподвижникам
    • Шаракан святому Сергию-полководцу
    • Шаракан святому Георгию-полководцу
    • Канон мученикам
    • Канон всем усопшим
    • Главные Благословения на Воскресение Господне
    • [На преставление святой Богородицы]
  • ДОПОЛНЕНИЕ
    • Шаракан на облачение священника
    • Шаракан на воскурение ладана
  • БИБЛИОГРАФИЯ
  • SUMMARY
Views 264
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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