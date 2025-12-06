Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви
Слово «шаракан» (sarakan) - «[нечто], образующее ряд», - в своем исходном значении обозначает жанр армянской духовной гимнографии, аналогичный византийскому канону: определенным образом организованный многочастный цикл песнопений, посвященных тому или иному событию церковного календаря. Слово «Шаракан» (с заглавной буквы) или «Шаракноц» (SaraknocQ) указывает на собрание гимнов, исполняемых в церкви на протяжении всего церковного года, и синонимично термину «гимнарий». Словом «шаракан» (со строчной буквы) может обозначаться и отдельное песнопение, как входящее в цикл (канон), так и самостоятельное (в составе Шаракноца встречаются и такие песнопения).
Содержание каждой части (песни) шаракана/канона ориентировано на определенный гимнический отрывок (кантику) из Библии. Части носят следующие названия (рядом с названием указан библейский «прообраз» данной части):
1. Благословение (Orhnut‘iwn) - песнь Моисея и сынов Израилевых (Исх. 15:1-19). В каноническом древнеармянском тексте Библии она начинается словами: Orhnesc‘uk‘ г1ёг zi р‘агдк‘ ё p'araworeal - «Благословим Господа, ибо [Он] славой прославлен» (ср. в Септуагинте: Аюшцеу тф киркр, evSo^ox; yap бебо^аотш). В Синодальном переводе - «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся». Это обычно самое объемистое, богатое богословски значимыми ассоциациями песнопение канона, наиболее подробно излагающее суть соответствующего церковного праздника. Поется в ночной час.
2. Отцов (Hare ‘) - песнь трех отроков в печи огненной «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки» (Дан. 3:26-56). После первых трех строф исполняется рефрен, именуемый Дела (Gorcky «Благословите, все дела Господни, Господа, благословите и превозносите Его вовеки» (Дан. 3:57). Строфы, следующие далее (обычно три), содержат призыв к священникам и пастве присоединиться к благословениям. Данная часть поется в утренний час.
Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви
перевод с древнеармянского, вступительная статья и комментарии ЛЕВОНА АКОПЯНА
Ереван: САРГИС ХАЧЕНЦ • ПРИНТИНФО, 2017. - 542 с.
ISBN 978-9939-872-12-4
Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
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ШАРАКАН: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ
- Общие сведения
- Структура и систематизация напевов
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ШАРАКАН: КАНОНЫ И ГИМНЫ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ
- Канон на рождество святой Богородицы от ее родителей - Иоакима и Анны
- [Другой] Канон на рождество святой Богородицы
- Канон на Благовещение Богородицы
- Канон на Рождество и навечерие Богоявления
- Канон на первый день Богоявления
- Канон на второй день Богоявления
- Канон на третий день Богоявления
- Канон на четвертый день Богоявления
- Канон на пятый день Богоявления
- Канон на шестой день Богоявления
- Канон на седьмой день Богоявления
- Канон на восьмой день Богоявления
- Канон на Сретение Господне
- Канон святому Антонию Пустыннику
- Канон святому царю Феодосию
- Шаракан царю Трдату
- Канон пророку Давиду и апостолу Иакову
- Канон святому Стефану Первомученику
- Канон святым Петру и Павлу
- Канон сынам Громовым - апостолам Иоанну и Иакову
- Канон всем апостолам
- Шаракан двенадцати апостолам
- Канон семидесяти двум ученикам Христовым
- Канон пророку Ионе
- Канон на Масленицу (Неделю сыропустную)
- Шараканы на Великий пост [I глас]
- Святому Феодору
- Канон на второе воскресенье Великого поста и продолжение великопостных шараканов покаяния, I побочный]
- Святому Кириллу, патриарху Иерусалимскому
- Канон на третье воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, II глас и II побочный]
- Канон на четвертое воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, III глас и III побочный]
- Канон сорока отрокам
- Канон на пятое воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, IV глас]
- Канон святому Григорию Просветителю
- Канон на шестое воскресенье Великого поста [и продолжение великопостных шараканов покаяния, IV побочный]
- Канон на воскресение Лазаря
- Канон на Вербное воскресенье - вход Господа в Иерусалим
- На то же Вербное воскресенье
- Канон на Великий понедельник
- Канон на Великий вторник
- Канон на Великую среду
- Канон на Великий четверг
- Канон на Великую пятницу
- Канон на Великую субботу погребения Господа
- Хвалебные Обедни на дни между Пасхой и Вознесением
- Канон на Святую Пасху
- На святое и животворное Воскресение Христово [I глас]
- Память усекновения главы Иоанна Крестителя
- Канон на Новое воскресенье - вторую Пасху
- На святое и животворное Воскресение Христово [I побочный]
- На святое и животворное Воскресение Христово ]Н глас]
- Канон на третье воскресенье после Пасхи
- На святое и животворное Воскресение Христово [II глас, продолжение]
- На святое и животворное Воскресение Христово [II побочный]
- На святое и животворное Воскресение Христово [III глас]
- На святое и животворное Воскресение Христово [III побочный]
- На святое и животворное Воскресение Христово [IV глас]
- Канон на Вознесение Христово
- На святое и животворное Воскресение Христово [IV глас, продолжение]
- Канон на второе Вербное воскресенье
- На святое и животворное Воскресение Христово [IV побочный]
- Канон на первый день Пятидесятницы
- Канон на второй день Пятидесятницы
- Канон на третий день Пятидесятницы
- Канон на четвертый день Пятидесятницы
- Канон на пятый день Пятидесятницы
- Канон на шестой день Пятидесятницы
- Канон на седьмой день Пятидесятницы
- Канон на рождество Иоанна Крестителя
- Канон Иоанну Крестителю
- [Другой] Канон святому Григорию Просветителю
- Канон сыновьям и внукам святого Григория Просветителя
- Канон святому патриарху Нерсесу Великому
- Шаракан святому Исааку, патриарху армянскому
- Канон святым [девам,] сподвижницам святой Рипсиме
- Шаракан святой Сандухт
- Канон Ковчегу Господню
- Канон на первый день Преображения
- Канон на второй день Преображения
- Канон на третий день Преображения
- Канон Излиянию Света
- Канон на Успение святой Богородицы
- Канон на второй день Успения
- Канон на третий день Успения
- Канон на воздвижение святого Креста
- Канон на второй день святого Креста
- Канон на третий день святого Креста
- Канон на четвертый день святого Креста
- Канон на пятый день святого Креста
- Канон на шестой день святого Креста
- Канон на седьмой день святого Креста
- Канон на восьмой день святого Креста
- Канон Варагскому кресту
- Канон на обретение Креста
- Канон святым пророкам
- Другой канон святым пророкам
- Канон апостолам Фаддею и Варфоломею, просветителям Армении
- Канон святым Переводчикам
- Канон святому Иакову, патриарху Низибийскому
- Канон Вифлеемским младенцам
- Канон архангелам Гавриилу и Михаилу
- Канон святым патриархам
- Шаракан патриарху Игнатию
- Шаракан Иоанну Златоусту
- Шаракан патриарху Василию
- Шаракан Григорию Богослову
- Шаракан патриарху Николаю
- Шаракан святому Ефрему [Сирину]
- Шаракан святому Евстратию и его сподвижникам
- Шаракан двадцати тысячам
- Шаракан святому Стефану Улнийскому
- Шаракан на благословение мира
- Шаракан семи пустынникам
- Шаракан святому Сукиасу и его сподвижникам
- Шаракан Ваану Гохтнаци
- Шаракан Давиду Двнеци
- Шаракан святым Кирику и Иулитте
- Шаракан святым Мине, Ермогену и Евграфу
- Шаракан святому Оски и его сподвижникам
- Шаракан святому Атому и его сподвижникам
- Шаракан святому Вардану и его сподвижникам
- Канон святому Гевонду и его сподвижникам
- Шаракан святому Сергию-полководцу
- Шаракан святому Георгию-полководцу
- Канон мученикам
- Канон всем усопшим
- Главные Благословения на Воскресение Господне
- [На преставление святой Богородицы]
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ДОПОЛНЕНИЕ
- Шаракан на облачение священника
- Шаракан на воскурение ладана
- БИБЛИОГРАФИЯ
- SUMMARY
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