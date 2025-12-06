Слово «шаракан» (sarakan) - «[нечто], образующее ряд», - в своем исходном значении обозначает жанр армянской духовной гимнографии, аналогичный византийскому канону: определенным образом организованный многочастный цикл песнопений, посвященных тому или иному событию церковного календаря. Слово «Шаракан» (с заглавной буквы) или «Шаракноц» (SaraknocQ) указывает на собрание гимнов, исполняемых в церкви на протяжении всего церковного года, и синонимично термину «гимнарий». Словом «шаракан» (со строчной буквы) может обозначаться и отдельное песнопение, как входящее в цикл (канон), так и самостоятельное (в составе Шаракноца встречаются и такие песнопения).

Содержание каждой части (песни) шаракана/канона ориентировано на определенный гимнический отрывок (кантику) из Библии. Части носят следующие названия (рядом с названием указан библейский «прообраз» данной части):

1. Благословение (Orhnut‘iwn) - песнь Моисея и сынов Израилевых (Исх. 15:1-19). В каноническом древнеармянском тексте Библии она начинается словами: Orhnesc‘uk‘ г1ёг zi р‘агдк‘ ё p'araworeal - «Благословим Господа, ибо [Он] славой прославлен» (ср. в Септуагинте: Аюшцеу тф киркр, evSo^ox; yap бебо^аотш). В Синодальном переводе - «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся». Это обычно самое объемистое, богатое богословски значимыми ассоциациями песнопение канона, наиболее подробно излагающее суть соответствующего церковного праздника. Поется в ночной час.

2. Отцов (Hare ‘) - песнь трех отроков в печи огненной «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки» (Дан. 3:26-56). После первых трех строф исполняется рефрен, именуемый Дела (Gorcky «Благословите, все дела Господни, Господа, благословите и превозносите Его вовеки» (Дан. 3:57). Строфы, следующие далее (обычно три), содержат призыв к священникам и пастве присоединиться к благословениям. Данная часть поется в утренний час.

Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви

перевод с древнеармянского, вступительная статья и комментарии ЛЕВОНА АКОПЯНА

Ереван: САРГИС ХАЧЕНЦ • ПРИНТИНФО, 2017. - 542 с.

ISBN 978-9939-872-12-4

Шаракан - Каноны и гимны Армянской церкви - Содержание