У багатьох частинах світу пастори та проповідники проголошують Боже Слово без допомоги ресурсів, які християни на Заході приймають за належне. Ці пастори віддано служать у своїх церквах, тиждень за тижнем проповідуючи Біблію, часто маючи відносно мало підготовки, дуже мало книг та незначну підтримку. Грег Шарф, незважаючи на те, що навчався в багатій ресурсами Америці, побачив цих пасторів і проповідників та їхню працю, коли їздив від імені Langham Проповідь до Африки, Азії та Європи. Він дещо знає про виклики, з якими вони стикаються, викладаючи Біблію. Ось чому його книга настільки своєчасна. Однак вона не лише для тих, хто має обмежені ресурси, а й для всіх проповідників у всіх культурах.

Через ці доступні роздуми, що змушують замислитися, д-р Шарф допомагає нам побачити, що Бог забезпечив нас усім необхідним для виконання завдання проповідування. Він знайомить нас з пов’язаними між собою відносинами між проповідником, Богом, Святим Письмом та слухачами, і демонструє як динаміка цих відносин може трансформувати нашу проповідь. І хоча прийомам гомілетики тут знайшлося місце, але те, що дійсно важливе для проповідників — це наші відносини з Богом, Який виголосив Своє Слово в Писанні та через це Слово і наші стосунки з віруючими в церкві все ще звертається до людей.

Грег Шарф - Реляційна проповідь - Знаючи Бога, себе та своїх слухачів

Українська баптистська теологічна семінарія, 2019. 240 c.

ISBN 978-966-928-348-1

Грег Шарф - Реляційна проповідь - Знаючи Бога, себе та своїх слухачів

Передмова до оновленого видання

Передмова до першого видання

Вступ

Подяки

Що таке реляційна проповідь?

Частина перша. Наші відносини з Богом

Бог — Творець

Бог — Відкривач

Бог — Спаситель

Бог — Той, Хто дає

Бог — Дух Святий

Бог — Отець

Наша відповідь у вірі та любові

Наша відповідь в слухняності

Наша відповідь в служінні

Частина друга. Наші відносини зі Святим Письмом

Основи

Наше покликання

Праця Божого Слова

Наша відповідь на Боже Слово

Частина третя. Наші відносини зі слухачами

Як ми дізнаємося про наших слухачів

Спільне та відмінне

Подолання відмінностей

Відповідь наших слухачів

Що ми зобов’язані запропонувати нашим слухачам

Епілог

Langham Partnership

Грег Шарф - Реляційна проповідь - Знаючи Бога, себе та своїх слухачів - Передмова до оновленого видання

Я люблю цю книгу! На мою думку, це унікальна книга з гомілетики — «біблійна теологія проповіді» (як називає її Грег), або духовна теологія. Я наполегливо рекомендую пасторам у всьому світі особисто прочитати її та використовувати в якості ресурсу там, де збираються пастори: на братерських зібраннях на Заході, в Langham групах проповідників по всьому світу. Читання, обговорення та молитва з використанням запропонованих роздумів є чудовим доповненням до початку кожної зустрічі. Перше видання цієї книги було дуже цінним, а друге видання пропонує нам ще більше пронизаних Писанням роздумів і молитов. Кожний з роздумів оснований на конкретному уривку зі Святого Письма, який наводиться на початку тексту. Також, після кожного з роздумів запропонована молитва, що безсумнівно спонукає всіх, хто читає, ревніше молитися та перевіряти себе. Всі процитовані уривки з Біблії наведені в переліку посилань, якщо ви хочете повернутися до них або проповідувати на конкретний текст.

Також було додано вісім абсолютно нових роздумів, деякі з яких присвячені важливому питанню, яке Джон Стотт називав «подвійним слуханням» — тобто, слуханням як Слова Божого, так і світу, в якому ми Його проголошуємо. Нехай роздуми над книгою будуть благословінням для вас як проповідника, котрий проголошує Живе Слово цьому світу через сказане Слово на основі написаного Слова, і який покладається на натхнення, просвітлення, ствердження та помазання Духа Божого, Котрий веде людей до Ісуса.

Пол Віндзор, директор Langham Проповідь. Липень 2016 року