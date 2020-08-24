Шарф - Реляційна проповідь
У багатьох частинах світу пастори та проповідники проголошують Боже Слово без допомоги ресурсів, які християни на Заході приймають за належне. Ці пастори віддано служать у своїх церквах, тиждень за тижнем проповідуючи Біблію, часто маючи відносно мало підготовки, дуже мало книг та незначну підтримку. Грег Шарф, незважаючи на те, що навчався в багатій ресурсами Америці, побачив цих пасторів і проповідників та їхню працю, коли їздив від імені Langham Проповідь до Африки, Азії та Європи. Він дещо знає про виклики, з якими вони стикаються, викладаючи Біблію. Ось чому його книга настільки своєчасна. Однак вона не лише для тих, хто має обмежені ресурси, а й для всіх проповідників у всіх культурах.
Через ці доступні роздуми, що змушують замислитися, д-р Шарф допомагає нам побачити, що Бог забезпечив нас усім необхідним для виконання завдання проповідування. Він знайомить нас з пов’язаними між собою відносинами між проповідником, Богом, Святим Письмом та слухачами, і демонструє як динаміка цих відносин може трансформувати нашу проповідь. І хоча прийомам гомілетики тут знайшлося місце, але те, що дійсно важливе для проповідників — це наші відносини з Богом, Який виголосив Своє Слово в Писанні та через це Слово і наші стосунки з віруючими в церкві все ще звертається до людей.
Грег Шарф - Реляційна проповідь - Знаючи Бога, себе та своїх слухачів
Українська баптистська теологічна семінарія, 2019. 240 c.
ISBN 978-966-928-348-1
Грег Шарф - Реляційна проповідь - Знаючи Бога, себе та своїх слухачів
Передмова до оновленого видання
Передмова до першого видання
Вступ
Подяки
Що таке реляційна проповідь?
Частина перша. Наші відносини з Богом
- Бог — Творець
- Бог — Відкривач
- Бог — Спаситель
- Бог — Той, Хто дає
- Бог — Дух Святий
- Бог — Отець
- Наша відповідь у вірі та любові
- Наша відповідь в слухняності
- Наша відповідь в служінні
Частина друга. Наші відносини зі Святим Письмом
- Основи
- Наше покликання
- Праця Божого Слова
- Наша відповідь на Боже Слово
Частина третя. Наші відносини зі слухачами
- Як ми дізнаємося про наших слухачів
- Спільне та відмінне
- Подолання відмінностей
- Відповідь наших слухачів
- Що ми зобов’язані запропонувати нашим слухачам
Епілог
Langham Partnership
Грег Шарф - Реляційна проповідь - Знаючи Бога, себе та своїх слухачів - Передмова до оновленого видання
Я люблю цю книгу! На мою думку, це унікальна книга з гомілетики — «біблійна теологія проповіді» (як називає її Грег), або духовна теологія. Я наполегливо рекомендую пасторам у всьому світі особисто прочитати її та використовувати в якості ресурсу там, де збираються пастори: на братерських зібраннях на Заході, в Langham групах проповідників по всьому світу. Читання, обговорення та молитва з використанням запропонованих роздумів є чудовим доповненням до початку кожної зустрічі. Перше видання цієї книги було дуже цінним, а друге видання пропонує нам ще більше пронизаних Писанням роздумів і молитов. Кожний з роздумів оснований на конкретному уривку зі Святого Письма, який наводиться на початку тексту. Також, після кожного з роздумів запропонована молитва, що безсумнівно спонукає всіх, хто читає, ревніше молитися та перевіряти себе. Всі процитовані уривки з Біблії наведені в переліку посилань, якщо ви хочете повернутися до них або проповідувати на конкретний текст.
Також було додано вісім абсолютно нових роздумів, деякі з яких присвячені важливому питанню, яке Джон Стотт називав «подвійним слуханням» — тобто, слуханням як Слова Божого, так і світу, в якому ми Його проголошуємо. Нехай роздуми над книгою будуть благословінням для вас як проповідника, котрий проголошує Живе Слово цьому світу через сказане Слово на основі написаного Слова, і який покладається на натхнення, просвітлення, ствердження та помазання Духа Божого, Котрий веде людей до Ісуса.
Пол Віндзор, директор Langham Проповідь. Липень 2016 року
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