Шаргунов - Пред Крестом и Евангелием
Протоиерей Александр Шаргунов - Пред Крестом и Евангелием
Протоиерей Александр Шаргунов - Пред Крестом и Евангелием - Содержание
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Величие Креста
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"Иже в шестый день же и час"
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"Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?"
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О предательстве Иуды
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Сколько стоит ученичество Христово
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Распятие Христа продолжается
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Молитва Господня
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Наш Бог - Бог страдающего мира
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В самых тяжких обстоятельствах
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Одно и то же цветение жизни
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Не только Царство Божие, но и правда его
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Святое терпение верных
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Суд Божий над миром
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Откровение любви
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Идти вслед за Христом
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"Без Мене не можете творити ничесоже"
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"Один из вас предаст Меня"
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О предательстве Петра
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Чем больше возрастает в мире зло
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Любящим Бога все содействует ко благу
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Что значит следовать за Господом издали
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Кто несет Крест Христов
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Путь Креста
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"Ты ничего не отвечаешь?"
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В Нем было только "да"
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"Где же Бог?"
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Радость в скорбях
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Вольное избрание Креста
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Испытание Крестом
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Пасхальное поклонение Кресту
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"Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем"
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Кто первым входит в рай
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О разбойнике неблагоразумном
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Так вот Он где - наш Царь!
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Три искушения в пустыне и на Кресте
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Последуем и мы за Господом
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Долг и страдание
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Сражение веры
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"Агнец Божий, вземляй грех мира"
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"Смотри, не говори никому!"
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Соблазн Креста
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Крестная любовь
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Божественная и человеческая справедливость
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Восхождение на гору Елеонскую
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От начала Сущий
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Когда наступает политический кризис
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Суд на судом
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Царь царей
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Свидетельствовать о истине
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Бог говорит с людьми
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Это была бы самая обыкновенная смерть
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Всякий раз, когда кто-то умирает
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Смысл страданий изменился
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Человек, живущий для других
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Он умер нашей смертью
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"Воззрят Нань, Его же прободоша"
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Чего недостает Страданиям Христовым
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Любовь на Кресте
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У Креста Иисусова стояла Матерь Его
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У Креста Христова всегда Божия Матерь и апостол
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Иоанн Богослов
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"Се, Мати твоя"
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Божественная немощь и человеческая сила
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Знамение Крестных страданий
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Огонь, который Христос пришел принести на землю
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Крест и Воскресение
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Явление Пресвятой Троицы на Кресте
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"Чтобы не объяла вас тьма"
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Какая наша жертва не будет принята Христом
Протоиерей Александр Шаргунов - Пред Крестом и Евангелием - Вместо предисловия
Каждый человек без исключения стоит перед Крестом Христовым. Тем, кто воспринимает его с сомнением или безразличием, кто смотрит на Крест Христов, не видя его, Церковь говорит: «Может быть, это ваш решающий час, возможность выйти из состояния сна». Тем, кто уже вместе со всеми приносит поклонение Кресту, но боится слишком глубоко войти в его тайну, потому что это потребует такого разрыва с грехом, такой жертвенной отдачи, на которую страшно отважиться, — Церковь говорит: «Пришло время явить мужество. Если блеснула вам хоть капля благодати, идите туда, куда зовет вас свет, не колеблитесь, сбросьте с себя греховные узы.
Тем, кто верует в Крест Христов и, тем не менее, мучим неверием в свое спасение из-за постоянных поражений, кто думает: «Слишком велика моя вина, нет мне прощения», — Церковь говорит: «Крест Христов, перед которым мы предстоим, — благовестие Божия долготерпения. Сколько бы ты ни падал, снова вставай и начинай сначала. Ты знаешь, где свет, иди к нему. Крест Христов — свет, в котором нет никакой тьмы. Где покаяние, всегда рядом прощение — даром Креста». Тем, кто сокрушен скорбями, кто побеждаем унынием, Церковь говорит: «Крест Христов может дать утешение среди самых тяжких бед. Он один может освободить от пустоты и бессмыслицы жизни. Среди бессердечия и ненависти он может помочь узнать возможность новой любви. И понять, почему “прииде Крестом радость всему миру".
Среди крушения всего Крест укрепляет нашу надежду, возвращает нам мужество быть христианами. Как бы ни безумствовал мир, мы знаем, что Крестом Христовым повернулось однажды течение истории. И мы знаем — благодатью Креста и Воскресения, — что Христос спас людей. Радость, исходящая от Креста Христова, переполняет Церковь. Но и печаль — оттого что столь многие не решаются идти за Господом путем совершенного отделения себя от всякого греха. Не зная неисследимой глубины Креста. Для них Крест Христов символизирует любовь к скорбям и презрение к жизни. В то время как Крест Христов — торжество жизни и то, что придает смысл нашим скорбям.
Молитва перед Крестом Христовым открывает нам, что и мы в свою очередь должны жить прежде всего любовью к Богу и ближним. «Если любви не имею, то я ничто, - говорит апостол, - даже если говорю языками ангельскими, даже когда я тело мое отдам на сожжение» (1 Кор. 13). В мире, где за умножение беззаконий как никогда охладевает сегодня любовь, нам надо понять, что любовью должно быть отмечено всякое наше служение, что любовь обнимает все времена и все места. И особенно наше время и нашу Россию, и то место, на которое поставил нас Господь. Наше христианское призвание – любовь.
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