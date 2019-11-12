Христос - на Кресте. Бог Живой вошел в глубину человеческого страдания, в смерть, в грех, во все наши искажения и нашу незавершенность. Бог вошел в нашу жизнь, чтобы все сделать совершенно другим, чтобы грех больше не был грехом, и смерть не была больше смертью. Чтобы человеческая судьба перестала быть безысходной. Человек в лице Иисуса из Назарета, Праведник, ответил на зов Бога Живого. Он взял на Себя грех мира. Это значит - Он абсолютно отделил Себя от греха мира, от всего, что есть злоупотребление властью, идолопоклонство, неверие, нечистота, материализм, ложь. Сказал «нет» всему греху мира, всему, что связано со смертью.

Крест Христов, по словам священника, - это встреча Бога, входящего в человеческую смерть, и человека, страждущего слуги Господня. Это не просто переворачивающая душу смерть, какой бы она ни была. Смерть Христова — событие, столь же значительное, как творение мира. Мы призываемся увидеть глазами веры, что произошло между Богом и людьми в этот день. Повествование Евангелия о Страстях Христовых дает нам ключ к этой тайне. Оно касается наших глубин, нашей свободы, самого главного в нашей жизни. Того, что делает нас осмысленными существами, открытыми истине, ищущими Христовой любви. Как можем мы воспринять это слово?

Протоиерей Александр Шаргунов - Пред Крестом и Евангелием

М.: Издательство даниловский благовестник, 2012 г. - 320с.

ISBN: 978-5-89101-470-1

Протоиерей Александр Шаргунов - Пред Крестом и Евангелием - Содержание