Александр Шаргунов - Святые Дары - Можете ли пить чашу, которую Я пью?

Современное благовестие

На Тайной Вечере в Великий Четверг Христос установил таинство Евхаристии. С этого дня Своим Пречистым Телом и Кровью и Своим Божеством Он присутствует на всех престолах Церкви. И мы тоже узнаем Его, если наши глаза откроются. Каждый день приносится священная жертва Евхаристии руками священников, и Христос с нами до скончания века. Не существует большего чуда на земле, чем это живое присутствие нашего Бога, предлагающего Себя под видом хлеба и вина и дающего возможность нам, убогим и недостойным, приобщаться Его Божественной жизни.

Все отцы Церкви, множество святых с благодатной мудростью и великой любовью с самого начала во все века говорили — не упустив ничего, во всех драгоценных подробностях — об этом неиссякаемом Таинстве. Они проявляли великую заботу о том, чтобы передать новым христианским поколениям сокровище, содержащее всю полноту нашего исповедания. Ими написано столько дивных страниц, но человеческий язык никогда не сможет выразить эту неизреченную тайну. Тем не менее каждый самый скромный, искренне совершающий свое служение священник (как и каждый благочестивый мирянин) мог бы из своего опыта поведать о том, что не вычитано из книг, хотя и абсолютно совпадает со знанием, которое хранит Церковь в первом, десятом и двадцать первом веке. Более сорока лет своего священства в проповедях или в общей исповеди перед Причастием я тоже пытался донести до прихожан эту веру Церкви. В предлагаемой книге — некоторые из этих проповедей. Цель одна: Церковь зовет нас узнать ни с чем не сравнимое значение евхаристической тайны и жить ею на большей, на подлинной глубине. Потому что каждый раз, когда мы приступаем ко Причастию, Господь задает нам тот же самый вопрос: Можете ли пить чашу, которую Я пью? (Мк. 10:38).

Александр Иванович Шаргунов, протоиерей - Святые Дары. «Можете ли пить чашу, которую Я пью?»

(Серия «Современное благовестие»)

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. — 445 с.

ISBN 978-5-7533-1644-8

Александр Иванович Шаргунов, протоиерей - Святые Дары. «Можете ли пить чашу, которую Я пью?» - Содержание

Предисловие

Не существует другого пути спасения

Святые Дары

Мы — люди Нового Завета

Каждый христианин — дарохранительница

Тело Христово

Христос — без Церкви?

Как часто нужно причащаться

Молитва хвалы и благодарения

Об утраченной благодати

Обыденная трапеза и Евхаристия

Не существует другого пути спасения

Евхаристия и некрещеные

Как готовиться к причастию

«Не хотите ли и вы отойти?»

Причащение невозможно без покаяния

Об исповеди перед Святым Причащением

Во оставление грехов

«Первее примирися тя опечалившим»

О молитве перед Святым Причащением

Чего нам по-настоящему недостает

Великий пост и Евхаристия

Бодрствовать в ожидании Господа

Богослужение особой духовной красоты

Три измерения Евхаристии

Самое опасное — привыкание к святыне

Лучшее приготовление к причастию

Когда христианство утратит свое былое имя

Вопросы Великого поста

Страстная седмица и Евхаристия

Новая седмица нового творения

Великая Среда

Великий Четверг

Великая Пятница

Великая Суббота

Пасха Господня и Евхаристия

Среди пасхального ликования

Победа Христова предлагается всем

Мы перешли из смерти в жизнь

Евхаристия — семя нашего воскресения

Двунадесятые праздники и Евхаристия

Вход во Святое святых

О Небесном Хлебе

Родиться со Христом

Воплощение Слова Божия в Евангелии

Божия Матерь и Евхаристия

Вода Крещения и вино Евхаристии

Сретение — принять, чтобы отдать

Пророчество праведного Симеона и молчание Божией Матери

Слово о причащении и об истинном богословии в праздник Вознесения

Дух Святой совершает Евхаристию

Евангелие о Евхаристии

Царство Небесное подобно Евхаристии

Притча о званых на брачный пир

Чудо умножения хлебов

Евангелие от Иоанна о Хлебе жизни

Воскресное Евангелие об эммаусских путниках

Изгнание торговцев из храма

Куда ведет дорога Илии

Дар самого себя

Как нам возвратиться к Богу

Божественная литургия

Литургия слова

Великий вход

Символ веры

Приношение «о всех и за вся»

«Отче наш»

Заамвонная молитва

Литургия святителя Василия Великого

Евхаристия и священство

Таинственная жизнь Церкви

Кто может произносить эти слова

Кто может совершать литургию

Реальность таинства не зависит от совершающего его

Два рода священства

Отдать то, что нам дороже всего

Евхаристия и проповедь

Память о Втором Пришествии Господа

Об авторе

Александр Иванович Шаргунов, протоиерей - Святые Дары. «Можете ли пить чашу, которую Я пью?» - Отдать то, что нам дороже всего

Божественная литургия, тайна и источник богословия, соединяет Евхаристию со священством. Евхаристия — таинство, жертвенное приношение Отцу Небесному. Священство — служение, которое вводит нас в это служение приношения. Все мы призваны жить на большей глубине, согласно нашему призванию. Это значит, что вся наша жизнь должна стать живым приношением хвалы Богу. Чтобы стать этим приношением, мы должны войти в дар Евхаристии Христовой. Быть причастным Святых Таин — значит устремляться к тому, чтобы быть способными сказать: «Сие есть Тело мое» и «Сия есть Кровь моя».

Христос призвал все отдать Богу, Отцу и Сыну в Духе Святом. Мы все это прекрасно знаем, но как мы сопротивляемся этому! Мы неспособны отдать все, но Господь ждет, что мы отдадим Ему только одно — то, что всего нам дороже. Он ждет отдачи Ему нашей свободы, нашего слова: «Да будет воля Твоя!» Господь может сделать нас святыми, но при условии, что мы отдадим Ему нашу свободную волю, ибо Бог предлагает нам свободный выбор. Спасение предлагается, никогда не навязывается.

Таинство Евхаристии — это благодать приношения. Мы учимся в нем открытости Богу, принятию Его, преданию себя Ему. В Евхаристии мы узнаём, что значит умирать для себя, чтобы жить в Боге. Красота и величие этого таинства с исключительной силой открывается нам в Великий Четверг. Все, не только священники, призваны к священническому служению. Но все верные будут царственным священством, если в ответ на дар Божественной литургии, принимаемый ими от священника, станут служителями радости, которая Крестом приходит всему миру. Церковь не может остаться без иерархического священства, так же как она не может остаться без причащения.

Священник — человек Евхаристии, но не ради собственной славы, а ради того, чтобы дать народу Божию возможность стать царственным священством. В таинстве рукоположения священник принимает из рук епископа Тело Христово со словами: «Приими Залог сей... о немже имаши истязан быти во Второе и Страшное Пришествие великого Господа и Спаса нашего Иисуса Христа».

Мы живем во времена, когда средства массовой информации нападают на Церковь и высмеивают все святое. И священники, монахи, все любящие Господа призваны явить миру, что они самые счастливые на свете люди, потому что избраны Христом, чтобы всем передать благовестие спасения. Смысл священства — святость. Этой святости трудно достигнуть. Но мы причащаемся Святых Христовых Таин, мы причастны ей. Невозможно нам опускать руки оттого, что тяжелы бремена. Испытание скорбями всегда было в Церкви временем самых великих возможностей. Мы не должны отказаться от просвещения мира оттого, что мы гонимы этим миром. Наш единственный ответ тому, что происходит сегодня, — святость нашей жизни.

Церковь свята приобщением Христу, но также своими святыми, всеми, кто устремляется к святости. Мир окажется безоружным только перед лицом святости. Будем реалистами среди сегодняшнего небывалого распада мира, но не будем слушать лжепророков, кричащих о духовной несостоятельности Церкви и уже почти требующих ее запрета. За многие годы служения на приходе и преподавания в духовных школах я был свидетелем непрестанного обновления Церкви приходом в нее молодых людей, приведенных к ней Господом. Как всякий христианин, они имели свои немощи и недостатки, но дух их горел радостью приобщения Христову дару, апостольской решимостью, желанием святости.