Шарипов - Мифы тюрков
Что объединяет тюркский мир — от Алтая до Причерноморья? Не только язык и кочевая память, но и общая мифологическая карта, на которой небо Тенгри дарует власть каганам, Умай бережет детей у домашнего очага, Земля-Вода хранит судьбу рода, а в нижнем мире правит грозный Эрлик со своей «черной» свитой. Данное научно-популярное издание предлагает читателю совершить увлекательное путешествие вглубь евразийских степей, раскрывая особенности верований кочевых цивилизаций.
Авторы подробно рассказывают, как устроены три уровня мироздания в представлении древних тюрков, зачем миру нужна ось в виде мирового древа Байтерек, и почему горы, тайга и реки воспринимались как живые сакральные силы. В книге исследуется, как демонология, шаманские практики и самобытные сюжеты о конце света отражали страхи и надежды степных народов, сохраняясь на протяжении веков в фольклоре и эпических сказаниях от Якутии до Малой Азии.
Шарипов Ренарт, Иликаев Александр – Мифы тюрков – От Златовласой Умай и Урал-батыра до исполина Алпамыша и Пегого Быка
Москва: МИФ, 2026. – 240 с.: ил. – (Серия «Мифы от и до».)
ISBN 978-5-00281-088-8
Шарипов Ренарт, Иликаев Александр – Мифы тюрков – Содержание
Глава 1. Тюркские народы и мир их мифологии
Глава 2. Древнетюркская мифология и культ Тенгри
Глава 3. Сотворение мира и человека
Глава 4. Представления о любви и материнстве
Глава 5. Тюркские эсхатологические мифы. Священная Земля-Вода. Эрлик
Глава 6. Тюркский эпос: от мифологии и шаманизма к героике и легендарной истории
Библиография
Работы авторов по тюркской мифологии и эпосу
Источники иллюстраций
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