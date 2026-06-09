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Шарипов - Мифы тюрков

Шарипов - Мифы тюрков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Shamanism, Paganism
Series Мифы от и до (36 books)

Что объединяет тюркский мир — от Алтая до Причерноморья? Не только язык и кочевая память, но и общая мифологическая карта, на которой небо Тенгри дарует власть каганам, Умай бережет детей у домашнего очага, Земля-Вода хранит судьбу рода, а в нижнем мире правит грозный Эрлик со своей «черной» свитой. Данное научно-популярное издание предлагает читателю совершить увлекательное путешествие вглубь евразийских степей, раскрывая особенности верований кочевых цивилизаций.

Авторы подробно рассказывают, как устроены три уровня мироздания в представлении древних тюрков, зачем миру нужна ось в виде мирового древа Байтерек, и почему горы, тайга и реки воспринимались как живые сакральные силы. В книге исследуется, как демонология, шаманские практики и самобытные сюжеты о конце света отражали страхи и надежды степных народов, сохраняясь на протяжении веков в фольклоре и эпических сказаниях от Якутии до Малой Азии.

Шарипов Ренарт, Иликаев Александр – Мифы тюрков – От Златовласой Умай и Урал-батыра до исполина Алпамыша и Пегого Быка

Москва: МИФ, 2026. – 240 с.: ил. – (Серия «Мифы от и до».)
ISBN 978-5-00281-088-8

Шарипов Ренарт, Иликаев Александр – Мифы тюрков – Содержание

  • Глава 1. Тюркские народы и мир их мифологии

  • Глава 2. Древнетюркская мифология и культ Тенгри

  • Глава 3. Сотворение мира и человека

  • Глава 4. Представления о любви и материнстве

  • Глава 5. Тюркские эсхатологические мифы. Священная Земля-Вода. Эрлик

  • Глава 6. Тюркский эпос: от мифологии и шаманизма к героике и легендарной истории

  • Библиография

  • Работы авторов по тюркской мифологии и эпосу

  • Источники иллюстраций

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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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