Шарон - Иудея под римским владычеством

«Иудея под римским владычеством» Надава Шарона — фундаментальное исследование одного из сравнительно малоизученных, но, по аргументации автора, переломных периодов истории Иудеи эпохи Второго Храма: от смерти царицы Александры Саломеи в 67 году до н. э. до окончательного завоевания Иерусалима Иродом и Соссием в 37 году до н. э. В центре книги — распад Хасмонейского государства, гражданская война между Гирканом II и Аристобулом II, вмешательство Помпея, утрата Иудеей суверенитета в 63 году до н. э., политика римских наместников, возвышение Антипатра и Ирода, парфянское вторжение и ликвидация последней Хасмонейской монархии. Шарон тщательно сопоставляет свидетельства Иосифа Флавия с греко-римскими авторами, Псалмами Соломона, Кумранскими свитками, раввинистическими преданиями, документами, нумизматикой и археологическими данными.

Вторая часть исследования посвящена долгосрочным последствиям римского завоевания для иудейского общества и религии. Автор анализирует образ римлян-киттимов в Кумранских текстах, происхождение устойчивого антиримского сопротивления, изменения в политических и религиозных институтах, роль этнарха и синедриона, постепенное формирование условий, которые Шарон характеризует как «полудиаспорные», а также возможные изменения в отношении к Храму, синагоге, фарисейству и мессианским ожиданиям. Центральный тезис книги состоит в том, что 63 год до н. э. следует рассматривать не просто как эпизод перед эпохой Ирода, а как самостоятельный водораздел: именно первое поколение жизни без собственного суверенного государства во многом задало как конфликтную модель последующих отношений с Римом, так и формы религиозной и общественной адаптации, сыгравшие важную роль после разрушения Храма в 70 году н. э.

Шарон Надав – Иудея под римским владычеством – Первое поколение безгосударственности и его наследие

СПб., 2026. – 537 с. – (Ранний иудаизм и его литература; № 46).

Шарон Надав – Иудея под римским владычеством – Содержание

Предисловие

Сокращения

Список рисунков

Введение

Часть 1. От последних Хасмонеев до Ирода: историческая реконструкция

От смерти Александры (Саломеи) до смерти Помпея (67–48 гг. до н. э.) От Юлия Цезаря до царя Ирода (48–37 гг. до н. э.)

Хронология

Часть 2. Последствия утраты суверенитета и начало римского господства

Киттимы и значение римского завоевания для Кумранской общины От подчинения к истреблению: как задавался тон в иудейско-римских отношениях Становясь похожими на диаспору: подготовка почвы для существования после катастрофы

Резюме и выводы

Приложения

А. Легенды об осаде Гиркана против Аристобула у Иосифа Флавия и раввинистические параллели

Б. Чеканил ли монеты Гиркан II?

C. Λῃσταί (Лестай): бандиты или повстанцы?

Д. Суд над Иродом

Е. В каком году Ирод и Соссий завоевали Иерусалим?

Ф. Завоевания в «День поста»

Г. Кумранский текст о завоевании Ирода?

H. Принадлежит ли захоронение в Гиват-ха-Мивтар Антигону?

Библиография

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