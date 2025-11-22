Человеческий опыт или отдельное переживание, которые каждый человек осуществляет своим специфическим образом, отличным от других, издавна являлись основой и предпосылкой для многочисленных систем типологии. С ранних времен культурной истории делались попытки категорировать индивидуальные установки и поведенческие образцы (паттерны), для того, чтобы объяснить само различие между людьми.

Наиболее древняя известная нам система типологии — это система, разработанная восточными астрологами. Они классифицировали характер в терминах четырех тригонов (треугольников), соответствующих четырем элементам — воде, воздуху, земле и огню. Например, воздушный тригон в гороскопе состоит из трех воздушных знаков Зодиака, — Водолея, Близнецов, Весов; огненный тригон состоит из Овна, Льва и Стрельца. Согласно этому стародавнему воззрению, тот, кто родился под этими знаками, несет в себе их воздушную или огненную стихию и имеет соответствующий темперамент и судьбу; аналогичная картина имеет место для водного и земного знаков. Эта система в модифицированной форме дожила в астрологии до наших дней.

С этой древней космологической схемой близко соседствует физиологическая типология греческой медицины, согласно которой индивиды были расклассифицированы как флегматики, сангвиники, холерики и меланхолики; она основывалась на определениях секреций тела (флегма, кровь, желтая желчь и черная желчь). Эти описания все еще находятся в общем языковом обиходе, хотя медицински они уже давно вытеснились другими, более современными терминами.

Собственно, юнгианская типологическая модель выпестовалась из широкого исторического обозрения (обзора, изучения, просмотра, проверки) типологических вопросов в литературе, мифологии, эстетике, философии и психопатологии. В предисловии к одной из наиболее известных книг Карла Густава Юнга «Психологические типы»1, представляющей глубокое научное исследование, автор пишет:

Шарп, Дэрил - Психологические типы - Юнгианская типологическая модель

Пер. с англ. В. Зеленского. — 2-е изд., эл. — 1 файл pdf : 191 с. — Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2020. — (Современная психология: теория и практика). — ISBN 978-5-7312-0972-4

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