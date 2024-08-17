Настоящий учебник по истории зарубежной литературы XX в. является результатом многолетней лекционной деятельности преподавателей кафедры зарубежной литературы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Это во многом определило специфику книги. Учебник не претендует на исчерпывающий охват всего фактического материала по зарубежной литературе указанного периода, поскольку к началу XXI в. отечественное литературоведение накопило большое количество справочных и энциклопедических изданий, а также фундаментальных историй национальных литератур, доступных студентам. Авторы учебника, опираясь на свою практику, отбирают из огромного фактического, литературного, эстетического, философского и биографического материала, создающего сложную палитру художественного сознания XX в., наиболее характерные и одновременно трудные в теоретическом отношении темы, произведения, явления литературного процесса ушедшего столетия.

Следует отметить, что в 90-х годах прошлого века ощущался определенный дефицит в подобной учебной и методической литературе. И хотя в настоящий момент имеется целый ряд интересных, отражающих современное состояние мировой науки о литературе трудов, опыт которых в предлагаемом издании учитывается, авторы выбирают свой особый ракурс подачи материала.

Татьяна Шарыпина - История зарубежной литературы XX века - В 2 частях - Ч. 1 - Учебник для вузов

Москва :Издательство Юрайт, 2024. - 278 с.

ISBN: 978-5-534-07518-2 (ч. 1)

Татьяна Шарыпина - История зарубежной литературы XX века - Часть 1 - Содержание

Предисловие

Введение

«Новая драма» Г. Гауптмана

Экспрессионизм

Художественный мир Ф. Кафки

«Эпический театр» Б. Брехта

Литература «потерянного поколения»

Становление немецкого реалистического романа. Феномен братьев Манн

Немецкий интеллектуальный роман

Немецкий исторический роман 30—40-х гг

«Кто пишет, тот действует!» Немецкая антифашистская литература 30—40-х гг

Реальности сюрреализма

«Эпическая поэма повседневности» М. ПрустаФранцузский роман 20—30-х годов XX в

«Под пустыми небесами». Пути исканий французского литературного экзистенциализма

«Собственность и красота» в романах Дж. Голсуорси

Джеймс Джойс и его роман «Улисс»

«Волна жизни» в романах Д. Г. Лоуренса

«Роман идей» О. Хаксли

«Век джаза» и «Красные тридцатые» в американской литературе XX в. (Ф. С. Фицджеральд, Д. Дос Пассос, Д. Стейнбек)

«Миллиарды форм бытия Америки» в романах Т. Вулфа и У. Фолкнера

Татьяна Шарыпина - История зарубежной литературы XX века - В 2 частях - Ч. 2 - Учебник для вузов

Москва :Издательство Юрайт, 2024. - 269 с.

ISBN: 978-5-534-07519-9 (ч. 2)

Татьяна Шарыпина - История зарубежной литературы XX века - Часть 2 - Содержание