Шаткин Максим - Методологические аспекты теологического анализа генетических экспериментов

Научно-технический прогресс, который к началу XXI века привел к бурному развитию биологических (и прежде всего медицинских) технологий, вторгающихся в основы бытия живых существ, включая человека, поставил перед верующими новые нравственные проблемы, разрешение которых невозможно без догматического осмысления фундаментальных вопросов христианского учения о мире и человеке. От того, как человек понимает жизнь вообще, человеческую природу, предназначение человека в мире и ответственность человека за жизнь других людей, будет зависеть личный нравственный выбор христианина, когда, например, ему придется решать, использовать для лечения своего ребенка лекарства, при разработке и тестировании которых погибли сотни и тысячи человеческих эмбрионов. Глубина возникающих проблем превосходит даже те нравственные дилеммы, которые стояли перед философами, писателями и всеми осознающими свою нравственную ответственность людьми эпохи раннего Постмодерна, совпавшего с расцветом тоталитарных режимов в Европе и взлетом экзистенциализма.

На эти вопросы не может ответить и классическое христианское нравственное богословие, основанное на анализе обязанностей человека перед Богом, Церковью, обществом, семьей и самим собой, либо же использующее в качестве методологической базы представления о свободе и достоинстве личности, а также соотношению понятий «личность» и «душа». В стволовых клетках, по мнению средневековой схоластики, нет даже человеческой души, либо же, если опираться на представления такого православного богослова, как свт. Игнатий (Брянчанинов), а также декрета Вьенского собора (1311 г.) Римско-Католической церкви о том, что бесплотная душа является духовным телом, повторяющим внешний облик человека, возникают вопросы об оформленности души в тот момент, когда тело представляет собой недифференцированный комок клеток или единичную зиготу. Очевидно, что опора на такие представления часто заводит в тупик, и полноценное нравственное осмысление этих феноменов становится нерасторжимым от богословствования догматического.

Поэтому возникшие в последние десятилетия нравственные проблемы и дилеммы становятся для христианского нравственного богословия (и, шире, христианской этики) возможностью выйти на новый этап своего развития, в котором будет преодолено то искусственное разделение догматического и нравственного богословия, которое негативно влияло на развитие последнего в предшествующие несколько столетий. Промыслом Божиим христианская жизнь приглашается вернуться к своему целостному единству мировоззрения и действия, в котором размышления об исполнении заповедей не являются более бесплодной казуистикой или рассуждениями о «традиционных ценностях», а определяют повседневный выбор верующего в ситуации, когда обращение к традиции означает возвращение к её наиболее ранним слоям, непосредственно связанным с Божественным Откровением и способами понимания его христологических, космологических, антропологических и эсхатологических аспектов.

Шаткин Максим - Методологические аспекты теологического анализа генетических экспериментов

Саратов, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации

Выпускная квалификационная работа магистра

Шаткин Максим - Методологические аспекты теологического анализа генетических экспериментов - Содержание работы

Введение

Глава 1. Теологический статус генетических экспериментов

1.1. Теологические аргументы в защиту генетических экспериментов

1.2. Теологические аргументы против генетических экспериментов

Глава 2. Генетические эксперименты в контексте библейской теологии осквернения

2.1. Осквернение-нечистота и мерзость

2.2. Осквернение-опошление и осквернение-растление

Заключение

Список использованной литературы