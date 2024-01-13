В одном дачном месте загорелся дом. На втором этаже в комнате спала маленькая девочка. Родителей не было дома. Мать заперла спящего ребенка в комнате, а сама пошла в магазин. На пожар сбежались люди, примчалась и мать девочки, но на верхний этаж попасть было невозможно, потому что лестница уже горела.

Шум разбудил девочку, которая, выбежав на балкон, сразу поняла, в чем дело, и бросилась к двери, но дверь была заперта. Девочка опять выбежала на балкон. Мужчины и женщины кричали ей, просили, чтобы она прыгала им в руки, но она боялась и никак не могла решиться. Наконец прибежал ее отец, поднял руки и попросил ее прыгнуть, уверяя, что он поймает ее и она не разобьется. Девочка в страхе прыгнула прямо в руки отца, который поймал ее, прижал к себе и стал крепко целовать. Грех — это страшная огненная стихия. Поспешите прыгнуть из мира греха в могучие руки Иисуса Христа, и вы найдете в Нем полную безопасность, спасение и жизнь вечную! Иисус Христос — Спаситель, спасены ли вы?

Христос — истинный свет, дали ли вы себя осветить? Христос — Агнец Божий, прощены ли ваши грехи? Христос — истина, слушаете ли вы Его? Христос — дверь, вошли ли вы через нее? Христос — единый путь, идете ли вы по нему? Он — пастырь добрый, повинуетесь ли вы Его голосу? Христос — живой источник, утолена ли ваша жажда? Христос — хлеб жизни, насыщены ли вы? Христос — воскресение, верите ли вы этому? Иисус Христос — всемогущий Господь, в Его ли руках покоится жизнь ваша? Все дети Божии и все святые во Христе Иисусе — в руках Господних, и Он печется о них. И из Его могучих рук их никто не похитит.

Награда — вознаграждение, дар за какие-либо заслуги или отличие. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. В 1930 году едва не погиб маленький югославский принц, трехлетний Томислав. Королева Мария стояла на балконе летнего дворца в Вержинье и держала ребенка на руках. Вдруг он неожиданно сильно рванулся, королева не смогла удержать его, и ребенок полетел вниз. Солдат, охраняющий дворец короля, увидел это, подбежал поближе и поймал ребенка на лету. Спас его от верной смерти. Король Александр приказал выдать солдату тридцать тысяч динариев, назначил ему пожизненную пенсию и освободил от военной службы. Бог, Небесный Царь, более щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему.

Пётр Климентьевич Шатров – Христианское чтение на каждый день

Издательство – «Библия для всех» – 375 стр.

Санкт-Петербург – 2009 г.

ISBN 978-5-7454-1153-3