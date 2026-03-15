Шатров - Комментарии к Евангелию от Марка

Цель изучения и исследования Евангелия есть оно само, живое Евангелие, Благая Весть о вечной любви Бога к человеку и миру, воспринятая не в сухом умозрении, а в радостном жизненном опыте. Это не книжная мудрость, а встреча со Христом, познание Его. Цель эта — не просто знать о Христе, а познать Христа, душою коснуться Его. Чтобы утолить жажду, недостаточно знать о воде, — надо пить ее. И чтобы исцелиться, недостаточно читать о враче, надо прийти к нему и слушаться его.

Многие блуждают, не зная дороги, но гораздо больше людей блуждают, не зная Евангелия. Двадцать столетий тому назад Иисус Христос сказал саддукеям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Мф. 22:29). Эти слова Господа Иисуса относятся и к XXI столетию. Очень важно исследовать Евангелие от Марка, так как оно больше других приближается к рассказу очевидца жизни Господа Иисуса Христа. Перед Марком стояла задача описать Иисуса Христа таким, каким Он был. Один из служителей Божьих назвал Евангелие от Марка «копией жизни». А второй говорил, что оно написано как живое любвеобильное воспоминание, важнейшая особенность этого евангелия в его реализме. Марк никогда не забывал о Божественности Иисуса Христа. Он начал писать Евангелие с изложения своего кредо веры: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Марк не оставляет у нас никакого сомнения относительно того, Кем он считал Иисуса Христа. Он вновь и вновь говорит о том впечатлении, которое Иисус Христос производил на умы и сердца слышавших Его. Марк все время помнил о благоговении и удивлении, которые Он вызывал у людей. «И дивились Его учению» (Мк. 1:22); «И все ужаснулись» (Мк. 1:27) — такие фразы встречаются в тексте у Марка снова и снова. Это удивление рождалось не только в умах людей, собравшихся послушать Его, оно царило в умах Его ближайших учеников. «И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк. 4:41). «Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие!» (Мк. 10:24). «Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись?» (Мк. 10:26).

Для евангелиста Марка Иисус Христос не был просто человеком среди людей; Он был для него Богом, постоянно приводящим людей в изумление и ужас Своими словами и делами. И одновременно ни в одном другом евангелии не показана так ярко человечность Иисуса. Иногда Его образ настолько человеческий, что другие авторы изменяют его немного, потому что они, скорее всего, боялись сказать то, что говорил Марк. У Марка Иисус Христос просто «плотник» (Мк. 6:3), Матфей же называет Его сыном плотника (Мф. 13:55). Повествуя об искушении Иисуса Христа, Марк пишет: «Немедленно после того Дух ведет (в подлиннике «гонит») Его в пустыню» (Мк. 1:12). Евангелисты Матфей и Лука не хотят употребить слово «гонит» по отношению к Иисусу Христу, поэтому они смягчают его и говорят: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню» (Мф. 4:1). «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню» (Лк. 4:1).

СПб. : Библия для всех, 2002. - 708 с.

ISBN 5-7454-0646-1

Петр Климентьевич Шатров - Комментарии к Евангелию от Марка - пособие для изучающих Свящ. писание - Содержание

Предисловие

Введение. Новый завет

Евангелие от Марка

Особенности Евангелия от Марка

Евангелист Марк

Глава 1 - 16



