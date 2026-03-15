Шатров - Комментарий к Книге деяний святых Апостолов

Книга Деяний святых апостолов, по указанию самого автора, является второй его книгой, написанной им для достопочтенного Феофила, о котором упоминается в двух местах Слова Божия: первый раз — в Евангелии от Луки (Лк. 1:3) и второй раз в Книге Деяний (Деян. 1:1).

Первая его книга, то есть евангелие, имеет своим содержанием все, «что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал» (Деян. 1:1-2). Из этих слов видно, что Книгу Деяний написал Лука — автор третьего канонического Евангелия. На основании Послания к колоссянам (Кол. 4:11-14) исследователи Слова Божия считают, что евангелист Лука не был израильтянином. Но есть основание предполагать, что Лука до своего обращения к Христу был иудейским прозелитом, перешедшим в иудейство из язычников: он хорошо знаком с иудейскими обрядами и обычаями. «Прозелит», то есть «вновь перешедший», — это язычник, перешедший в иудейство. Талмуд и раввины различали два рода прозелитов. Прозелиты врат (от выражения «чужестранец в твоих воротах») — чужестранцы, которые поселялись среди Израиля.

Они были обязаны исполнять так называемые Новые заповеди, моральный закон, но были освобождены от иудейского обрядового закона. Прозелиты праведности, или прозелиты завета, полностью переходили в иудейство. Они подвергали себя обрезанию и, следовательно, обязались исполнять весь закон. Такие прозелиты имели право есть Пасхального агнца и пользовались всеми преимуществами ветхозаветного народа Божия. Евангелист Лука, скорее всего, был прозелитом праведности, или прозелитом завета. По Евсевию («Церковная история»), Лука происходил из языческой семьи города Антиохии. Он получил хорошее греческое образование и по первоначальному роду занятий был врачом.

Город Антиохия был основан Селевком Никатором в 300 году до Р.Х. и назван по имени его отца — Антиоха. Город был столицей Писидии. Здесь проповедовали Слово Божие Павел и Варнава (Деян. 13:14-16). Это была та Антиохия, где апостол Павел объявил иудеям, отвергнувшим благовествование Христово, что он теперь обращается к язычникам (Деян. 13:46). Луку, «врача возлюбленного» (Кол. 4:14), называет апостол Павел в числе своих сотрудников, которые были преданны Иисусу Христу и ему в дни труда на Господней ниве. Верный ученик и спутник Павла, евангелист Лука делит с ним труды второго и третьего апостольских путешествий. О втором путешествии апостола Павла с Лукой сказано в Деян. 16:10-15: «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.

Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас». Апостол Павел вместе с евангелистом Лукою первыми принесли в Европу Благую Весть об Иисусе Христе. Может быть, благодаря их ревностному труду в деле проповеди Евангелия и нас достигло благовествование Христово.

Шатров, П. К. – Комментарий к Книге деяний святых Апостолов: Пособие для изучающих Священное Писание

Издательство – «Библия для всех» – 500 с.

Санкт Петербург – 2001 г.

ISBN 5-7454-0570-8

