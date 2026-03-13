Шатров - Золотые зерна мудрости

Исполняя этот труд на Божьих нивах Советского Союза, я много путешествовал по стране с целью посещения церквей, и были моменты, когда участвовал в проповеди Евангелия до 30 — 40 раз в месяц. В этих поездках всегда остро ощущалась нужда в новых мыслях для служения проповедью. В силу этого я всегда имел с собой какую-либо духовную книгу и в свободные минуты в доме, самолете, поезде или автобусе читал и выписывал важные и полезные мысли. Но не мог указать авторов прочитанных книг, так как сие было небезопасно, потому что они были изданы за рубежом. В составе делегаций Союза ЕХБ я много раз выезжал в разные страны. Во время зарубежных поездок всегда можно было увидеть много хорошей духовной литературы на русском языке, но ввоз ее в СССР был запрещен.

И очень редко удавалось провезти какую-то книгу. Находясь за границей в командировках, я читал замечательные христианские издания днем и ночью, выписывал из них важные и ценные истины, но в рукописях нельзя было указывать названия книг, авторов, так как при таможенном досмотре все могли изъять. Досмотр был очень тщательным, особенно если это касалось религиозной делегации. В силу вышеизложенного в выпускаемой в свет серии книг полезных мыслей под многими из них не указаны авторы. И если кто из авторов какой-либо книги или кто-то из проповедников Слова Божия найдет мысли из своих книг или проповедей, то я сразу же прямо говорю: ни одного полезного изречения, ни одной мысли я не хочу присвоить себе.

В книгах есть также мысли и цитаты без ссылок на источник — это потому, что их источник давно забыт, и в памяти многих людей важные, убеждающие слова сохранились как народная мудрость. Вместе с тем в издаваемых книгах есть изречения и мысли, авторы которых указаны. Все они собраны, когда в России религиозная литература стала доступной. Собранные мною в течение десятилетий полезные изречения и мысли помогли и помогают вместе со словами Библии не повторяться в проповедях и делают их более доступными, насыщенными и интересными для всех категорий слушателей. Молюсь Господу, чтобы увидевшая свет серия выпускаемых книг послужила пособием проповедующим Слово Божие, студентам Библейских институтов, колледжей, семинарий, университетов, а также широкому кругу читателей, многие из которых, надеюсь, найдут в ней полезные зерна истины, наставления, предостережения, назидания, утешения и ободрения.

В пяти книгах «Золотые зерна мудрости» содержится пятьсот девяносто пять разных тем, из 63 Книг Библии около трех тысяч стихов и более двадцати двух тысяч мудрых и полезных изречений христианских проповедников, мыслителей и писателей. Содержатся также полезные изречения и некоторых светских людей и писателей. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить Роберта Петровича Мякиша за техническую помощь в реализации этого проекта, Валентину Ивановну Светильникову за набор текста и Половинкину Ольгу Васильевну за предварительную обработку текста сборника, а также Анатолия Алексеевича Власова за корректуру книг.

Пётр Климентьевич Шатров – Золотые зерна мудрости, 5 книг в 1 файле

Издание третье

Санкт - Петербург – 2009 г.