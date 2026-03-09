Шауки Абу Халил - Атлас Корана

Книга доктора Шауки Абу Халила «Атлас Корана: Земли. Народы. Вехи» представляет собой уникальное научно-справочное издание, которое переносит коранические повествования из плоскости абстрактных образов в пространство конкретной географии и истории. Автор ставит перед собой задачу визуализировать священный текст, предоставляя читателю точные пространственные координаты событий, упомянутых в Коране. Это исследование призвано укрепить веру через наглядность, показывая, что пророки и народы прошлого жили в реальных городах, перемещались по конкретным торговым путям и оставляли после себя материальные следы, которые можно изучать сегодня.

В содержательной части атласа автор систематизирует огромное количество данных, разделяя их на тематические блоки: от мест жизни праотца Ибрахима (Авраама) и исхода Мусы (Моисея) до военных походов и дипломатических миссий пророка Мухаммада. Каждая карта сопровождается подробными комментариями, основанными на коранических аятах, хадисах и данных современной археологии. Абу Халил детально прослеживает границы древних государств, таких как Савское царство или владения адитов и самудян, локализует исчезнувшие города и объясняет этимологию топонимов. Особое внимание уделяется «вехам» — природным и архитектурным памятникам, которые сохранились до наших дней как немые свидетели божественного откровения.

Книга написана в строгом академическом стиле, но при этом остается доступной для широкого круга читателей благодаря обилию иллюстративного материала. Использование современных картографических методов в сочетании с классическим исламским знанием делает этот труд незаменимым пособием для студентов, историков и каждого, кто стремится к глубокому пониманию контекста Корана. Атлас не просто информирует, он приглашает в интеллектуальное путешествие, помогая осознать масштаб и реальность священной истории. Это монументальная работа, которая превращает чтение Писания в объемный, панорамный опыт, соединяющий духовные истины с физической картой мира.

Составитель: Шауки Абу Халил. - СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2010.

ISBN 978-5-88503-631-3

Шауки Абу Халил - Атлас Корана: Земли. Народы. Вехи - Содержание

Предисловие издателя

Предисловие

Адам - Сыновья Адама Кабил и Хабил - Идрис - Нух - Худ - Салих и места поселения самудян - Ибрахим - Исхак и Исма'ил - Лут - Йа'куб - Йусуф - Шу'айб - Муса - Харун - Илйас и ал-Йаса' - Давуд - Сулайман - Аййуб - Зу-л-Кифл - Йунус - Закариййа - Йахйа - Иса - Мудрец Лукман - Ирам зат ал-'имад - Обитатели ар-Расса - Народ Тубба' - Йаджудж и Ма'джудж - Харут и Марут в Вавилоне - Жители города Антакии - Люди пещеры - Сабеи - Огнепоклонники - Поток, прорвавший плотину Мариба в Сабейском царстве - Народ рва - Народ сада - Владельцы слона - Зимние и летние поездки - Вадд, Сува', Йагус, Йаук, Наср, ал-Лат, ал-Узза и Манат - Адна-л-Ард (ближайшая или самая низкая местность) - «Клянусь смоковницей и маслиной, горой Синаем и этим - безопасным городом (Меккой)» - Мать городов (Священная Мекка) - Священная Мекка (невозделанная долина) - Два города - «А кто выходит из своего дома, переселяясь...» - Халид ибн Хизам ибн Хувайлид ал-'Асади - Джинны из Насибина (из числа джиннов из ал-Джазиры) - Близлежащие земли, которые Мы благословили (Иерусалим и - его окрестности) - Хиджра (уход Мухаммада из Мекки в Медину) - Мечеть Куба' (Мечеть благочестия) - Отряд Абдаллаха ибн Джахша т, который был послан в Батн - Нахл - Великое сражение при Бадре - Бану Кайнука' - Сражение при горе Ухуд (15 Шаввал, 3 г. х.) - Хамра' ал-Асад (16 Шаввал, 2 г. х.) - Бану ан-Надир (Раби ал-Аввал, 4 г. х.) - Иудеи Хайбара «Они поклоняются джибт и тагут (ложным - божествам)» - Ал-Хандак (Сражение объединенных сил; Шаввал, 5 г. х.) - Бану Курайза (Зу-л-Ка'да, 5 г. х.) - Ал-Мурайси'. Сражение бану ал-Мусталик (Ша'бан, 5 г. х.) - Ал-Худайбийа и присяга Ар-Ридван (Зу-л-Ка'да, 6 г. х.) - Хайбар (ал-Мухаррам, 7 г. х.) - Умрат ал-Када' (предназначенное или компенсирующее малое - паломничество (умра), поскольку невозможно было его - выполнить в предыдущем году) (Зу-л-Ка'да, 7 г. х.) - Поход в Му'ту. Войско правителей (Джумада ал-ула, 8 г. х.) - Завоевание Мекки (20 Рамадана, 8 г. х.) - Хунайн и Таиф - Табук: Поход ал-Усра (Раджаб, 9 г. х.) - День большого хаджжа (9 г. х.) - Войны с вероотступниками (11-12 г. х.)

Приложение

Библиография