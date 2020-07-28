Так это было недавно. Всего немного более трех лет отделяет нас от того времени, когда Родина наша была великой, богатой, могучей. И несмотря на это, между тем прошлым и переживаемым настоящим лежит целая эпоха, нет... не эпоха, а целая бездна. Всё старое прошлое — и доброе и худое, — может быть, на веки уступило место новому. Сейчас жестокому, безудержному, грозному, в будущем — неизвестному.

И от всего этого прошлого только и остались обрывки воспоминаний, которые от времени до времени то целыми картинами, то отдельными тенями проходят пред сознанием, представляясь иногда каким-то волшебным сном, или спокойным и приятным, или тревожным и мучительным, но всегда далеким-далеким от настоящей действительности. И чем дальше идет время, тем больше хочется сберечь их, тем больше является опасений, как бы не изгладились они из памяти, или не изменили своего облика. Это опасение заставило меня теперь же взяться за перо, не дожидаясь того времени, когда в моих руках будет оставленный в России мой дневник, могущий, впрочем, и погибнуть за время моего скитальчества.

Пусть в передаче фактического материала и особенно в датировке событий, я окажусь не столь точным, как это было бы при пользовании дневником, но зато, в случае гибели дневника, мои настоящие воспоминания в значительной степени заменят его, а для будущего историка нашей беспримерной эпохи сослужат хоть ничтожную службу.

Протопресвитер Георгий Шавельский - Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота

Издательство Крутицкого подворья Общество любителей церковной истории Москва 2010 г. – 707 с.

ISSN 1728-0168

Протопресвитер Георгий Шавельский - Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота - Содержание

Священник Илья Соловьев. Протопресвитер Георгий Шавельский и его литературное наследство

Вместо предисловия

Том 1

Глава I — До войны. Мое назначение на должность Протопресвитера. Первые встречи с высочайшими особами

Глава II — Сибирь, Туркестан, Кавказ, Ставрополь, Кубань. Наблюдения и впечатления

Глава III — Распутинщина при дворе

Глава IV— Накануне войны

Глава V — Русская армия в предвоенное время

Глава VI — Ставка

Глава VII — Верховный Главнокомандующий

Глава VIII — Первые победы и первые поражения

Глава IX — На Юго-западном фронте. Воссоединение галицийских униатов

Глава X — Первый приезд Государя в Ставку

Глава XI — Варшавские администраторы

Глава XII — В Ставке Верховного Главнокомандующего

Глава XIII — Наши главнокомандующие

Глава XIV — Виновные. Поездка к епископу Гермогену

Глава XV — Смена министров

Глава XVI — Последние дни Барановичской Ставки. Увольнение Верховного

Глава XVII — Царская Ставка

Глава XVIII — Царский быт в Ставке. Государь и его наследник

Глава XIX — Церковные дела. Тобольский скандал. Митрополит Питирим и обер-прокурор А. Н. Волжин

Глава XX — Генералы: Алексеев, Куропаткин, Военный Совет в Ставке. Отставка генерал-адъютанта Иванова

Том 2

Глава I — Поход против Распутина

Глава II — Церковное дело в Галиции в 1916-1917 гг.

Глава III — На верхах. Новые назначения. Польский вопрос

Глава IV — Деятельность военного духовенства в Великой войне

Глава V — Случайные разговоры и встречи

Глава VI — Полтора года в Св. Синоде

Глава VII—Поездка на Кавказский фронт

Глава VIII — Царю говорят правду

Глава IX — Девятый вал. Конец Распутина

Глава X — Перед революцией

Глава XI — Царь и царица в заточении Императрица на троне Царица-узница Царь-узник



Глава XII — Добровольческая Армия. Поездка к великому князю Николаю Николаевичу

В Добровольческой Армии

Церковное дело. Собор в Ставрополе. Высшее Церковное Управление

Временное Высшее Церковное Управление

Недуги Добровольческой Армии

Деятельность Временного Высшего Церковного Управления на Ю. В. России

Закат Добровольческой Армии

Указатель имен

Протопресвитер Георгий Шавельский - Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота – I. До войны. Мое назначение на должность протопресвитера. Первые встречи с высочайшими особами

В начале 1911 г. я, состоя священником Суворовской церкви при Императорской военной академии (Генерального Штаба), занимал еще должность профессора богословия в Историко-филологическом институте и члена Духовного правления при Протопресвитере военного и морского духовенства, каковым был тогда о. Е.П. Аквилонов.

Тяжкая болезнь (саркома), необыкновенно прогрессировавшая, быстрыми шагами, видимо для всех, вела к могиле этого могучего и духом и телом, совсем еще не старого человека (он умер 47 лет). Дни его были сочтены. «Кандидаты» на протопресвитерство, — а их было несколько, — уже подготовляли чрез сильных мира каждый для себя почву. Как один из молодых священников столицы, (мне в январе 1911 г. минуло 40 лет), в их глазах я не был конкурентом им; сам же я еще менее мог думать о своей кандидатуре.

21 или 22 марта 1911 г. больной протопресвитер уехал в свою родную Тамбовскую губернию, в г. Козлов, «чтобы лечиться», как он говорил — чтобы умирать, как думали другие.

25 марта я, — по принятому мною обычаю в праздничные вечера беседовать со своими ученицами, — вечером был в Смольном институте (Николаевская половина) и там беседовал со смолянками. В 9 ч. вечера я неожиданно был вызван из класса моим братом Василием, тогда студентом Академии, сообщившим мне, что дома меня ждет посланец от военного министра, прибывший ко мне по какому-то чрезвычайно спешному делу. Посланцем оказался протодиакон церкви Кавалергардского полка Николай Константинович Тервинский. Его направил ко мне командир лейб-гвардии.

До войны. Мое назначение на должность Протопресвитера Гусарского полка, ген. В. Н. Воейков, по приказанию великого князя Николая Николаевича и военного министра, только что, по словам Тервинского, совещавшихся в Яхт-Клубе. Тервинский объявил мне, что мне предлагают, в виду неизлечимой болезни протопресвитера, стать его помощником и, в случае согласия, просят меня завтра в 9 ч. утра быть в Царском Селе у ген. Воейкова.

В этом предложении для меня всё было странно.

Почему-то посылается ко мне протодиакон, которого я почти и не знал. Мне предлагают стать помощником протопресвитера без ведома и согласия последнего; предлагают лица, с которыми я не имел никаких дел, и которые едва ли могли хорошо знать меня: великого князя Николая Николаевича и военного министра я раз или два видел издали, а ген. Воейкова и совсем не видел. Мне, наконец, предлагают должность, обходя многих старейших и более заслуженных. Я готов был усомниться — правду ли говорит протодиакон. Но настойчиво повторенное сообщение и совершенно нормальный вид посланца заставили меня серьезно отнестись к делу. 26 марта с 8-ми часовым утренним поездом я выехал в Царское Село. Там на вокзале меня уже ждал прекрасный экипаж ген. Воейкова, быстро доставивший меня на квартиру последнего.

Ген. Воейков после небольшого, очень дипломатично проведенного экзамена насчет моих взглядов на работу военного священника и вообще на духовно-военное дело, повторил мне с некоторыми добавлениями уже известное мне от протодиакона Тервинского. В виду тяжкой, безнадежной болезни протопресвитера Аквилонова, необходимо немедленно назначить ему помощника, который, в случае его смерти, заместил бы его. Великий князь Николай Николаевич и военный министр остановили свой выбор на мне. Если я согласен на назначение, то сейчас же будет дан ход делу, в принципе уже решенному, ибо и Государь на это назначение согласен. Я возразил, что в отсутствие протопресвитера и без его ведома нельзя решать вопрос об его помощнике, что таким решением можно его обидеть и восстановить против меня. Ген. Воейков заверил меня, что протопресвитер Аквилонов уже намекал ему на меня, как на самого желательного помощника, и что они — военные — уладят этот вопрос, если бы протопресвитер вернулся к службе.