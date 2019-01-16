Несмотря на то, что иконография и мир икон развились прежде всего в так называемом «византийском» мире, мы можем утверждать, что дохалкидонские Церкви, для которых роль икон не была подтверждена собором (как в случае Второго Никейского собора 787 года для византийцев), отнюдь не были иконоборческими. Впрочем, их древние иконы не дошли до нас, за исключением коптов, которым удалось сохранить реликвии, относящиеся к древнейшим образцам иконописи.

Наименьшее количество иконографических изображений сохранилось в сирийской традиции, однако они сыграли решающую роль в развитии всей христианской иконографии. Если считать, что книжные миниатюры, в особенности многочисленные в армянской и сирийской традицях, могли быть копиями икон, то это в определенной мере восполняет то небольшое количество образов, которое сохранилось в обеих традициях. Красивейшие иконы и христианские картины дохалкидонских Церквей, безусловно, были уничтожены во время преследований, а также по стечению исторических обстоятельств (исламское окружение, позднейшая протестантская пропаганда и т.д.). То, что уцелело до наших дней, дает нам лишь смутное представление об утраченном.

Кристин Шайо - Роль образов и почитание икон в Восточных Православных Церквах (Сирийской, Армянской, Коптской, Эфиопской)

Пер. с франц. А. Панич

К: ДУХ I ЛIТЕРА, 2017. 128 с.

ISBN 978-966-378-549-3

Кристин Шайо - Роль образов и почитание икон в Восточных Православных Церквах (Сирийской, Армянской, Коптской, Эфиопской) - Оглавление

Предисловие Митрополита Швейцарского Дамаскина

Документы, одобренные Смешанной комиссией по богословскому диалогу между Православной Церковью и Восточными Православными Церквами

Введение

Глава 1. Образы и иконы в Сирийской Православной Церкви Антиохии

Глава 2. Краткая история использования образов и икон в Армянской Церкви

Глава 3. Коптские иконы

Глава 4. Использование и почитание икон в Эфиопской Церкви

Молитвы освящения икон и образов в Восточных Православных Церквах

Сирийская молитва

Армянская молитва

Коптская молитва

Эфиопская молитва

Заключение

Послесловие

Кристин Шайо - Роль образов и почитание икон в Восточных Православных Церквах (Сирийской, Армянской, Коптской, Эфиопской) - Предисловие

Завершая работу нашей Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной Церковью и Восточными Православными Церквами (Шамбези, 23-28 сентября 1990), я, в качестве сопредседателя этого диалога, подтвердил нашу общую верность подлинной православной вере и духовному опыту Церкви. По сути, общность нашей веры была подтверждена богословской констатацией полного согласия по всем существенным вопросам. Это и есть необходимое условие для установления евхаристического общения и единства наших Церквей. С другой стороны, я подчеркнул, что снятие анафем, провозглашенных обеими сторонами против Соборов или представителей наших Церквей, необходимо в экклезиальном и, возможно, в богословском плане. Я также выразил нашу общую уверенность, что шаги Церквей на пути к взаимному снятию анафем послужат обогащению православной духовности и укрепят свидетельство православия в современном мире.

Как члены богословской комиссии, мы все чувствовали «необходимость периода интенсивной подготовки наших народов, чтобы они могли принять участие в реализации наших рекомендаций о восстановлении общения наших Церквей». Именно в этом контексте была написана брошюра «Роль образов и почитание икон в Восточных Православных Церквах (Сирийской, Армянской, Коптской, Эфиопской)». Ее автор, Кристин Шайо, прихожанка швейцарской епархии Вселенского патриархата, поддерживала своими трудами и молитвами работу нашей богословской комиссии. Исследование Кристин Шайо подтверждает нашу декларацию в Шамбези по поводу Седьмого Вселенского собора: «В отношении учения Седьмого Вселенского собора Православной Церкви, Восточные Православные признают, что богословие и практика почитания икон в соответствии с учением этого собора принципиально согласуются с учением и практикой Восточных Православных с древнейших времен, еще задолго до созыва этого собора, и что в этом плане между нами нет разногласий».

Я надеюсь, что стремление Кристин Шайо лучше понять роль образов и почитания икон в традиции Восточных Православных Церквей будет повторено и приумножено и в других областях верующими наших Церквей, чтобы все возможные человеческие усилия способствовали скорейшему движению к нашему единству – то есть, к восстановленнию полноты нашого общения в православной вере. Разумеется, восстановлению такого общения должно предшествовать глубокое взаимное узнавание, ведь только оно способно открыть нас к признанию друг друга во всем разумном многообразии наших традиций. Наше взаимное сближение способно обогатить общность нашей веры и нашего общего духовного наследия.

Митрополит Швейцарский Дамаскин, директор Православного Центра Вселенского Патриархата в Шамбези, Женева