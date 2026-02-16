Щедровицкий - Нефеш-терапия

Книга Дмитрия Щедровицкого «Нефеш-терапия» представляет собой уникальное исследование библейских основ психологии и медицины. Автор, будучи известным библеистом и культурологом, извлекает из текстов Священного Писания стройную систему восстановления человеческого существа. В центре этой системы находится понятие «нефеш» — живая душа, которая, согласно библейскому взгляду, является не просто абстрактной субстанцией, а неразрывным единством сознания, чувств и физиологических процессов в теле.

Щедровицкий утверждает, что большинство болезней и душевных расстройств возникают из-за нарушения законов, заложенных Творцом в природу человека. «Нефеш-терапия» предлагает путь исцеления через осознание этих законов и возвращение к гармонии. Автор анализирует, как определенные мысли, слова и поступки влияют на состояние крови и нервной системы, доказывая, что библейские заповеди имеют глубокий медицинский и психотерапевтический смысл. Процесс исцеления здесь рассматривается как «тшува» — возвращение человека к своему истинному предназначению и источнику жизни.

В книге подробно рассматриваются методы работы с сознанием, важность молитвы, медитации над текстами Писания и изменения образа жизни. Щедровицкий показывает, что Библия содержит конкретные ключи к преодолению страха, депрессии и физических недугов. Эта работа является не только теоретическим исследованием, но и практическим руководством для тех, кто ищет целостный подход к здоровью, основанный на многовековой духовной традиции и понимании глубокой взаимосвязи между духом и плотью.

Москва. Оклик, 2010. — 128 с.

ISBN 978-5-91349-011-7

Щедровицкий Дмитрий – Нефеш терапия - библейская система исцеления - Содержание

Истоки нефеш-терапии

Строение человека

Шесть дней творения и шесть систем человеческого организма

Первый день творения. Исцеление болезней мозга, нервной системы, психики

Второй день творения. Исцеление болезней кровеносной системы

Третий день творения. Исцеление болезней дыхательной системы

Четвертый день творения. Исцеление болезней энергетической системы

Пятый день творения. Исцеление болезней лимфатической системы

Шестой день творения. Исцеление болезней пищеварительной и выделительной систем

Сотворение человека

Седьмой день — Суббота

Деревья Эдемского сада

Рецепты нефеш-терапии

Первый день

Второй день

Третий день

Четвертый день

Пятый день

Шестой день

Травмы, шоковые состояния и т.п