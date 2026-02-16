Щедровицкий - Нефеш-терапия

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Health

Книга Дмитрия Щедровицкого «Нефеш-терапия» представляет собой уникальное исследование библейских основ психологии и медицины. Автор, будучи известным библеистом и культурологом, извлекает из текстов Священного Писания стройную систему восстановления человеческого существа. В центре этой системы находится понятие «нефеш» — живая душа, которая, согласно библейскому взгляду, является не просто абстрактной субстанцией, а неразрывным единством сознания, чувств и физиологических процессов в теле.

Щедровицкий утверждает, что большинство болезней и душевных расстройств возникают из-за нарушения законов, заложенных Творцом в природу человека. «Нефеш-терапия» предлагает путь исцеления через осознание этих законов и возвращение к гармонии. Автор анализирует, как определенные мысли, слова и поступки влияют на состояние крови и нервной системы, доказывая, что библейские заповеди имеют глубокий медицинский и психотерапевтический смысл. Процесс исцеления здесь рассматривается как «тшува» — возвращение человека к своему истинному предназначению и источнику жизни.

В книге подробно рассматриваются методы работы с сознанием, важность молитвы, медитации над текстами Писания и изменения образа жизни. Щедровицкий показывает, что Библия содержит конкретные ключи к преодолению страха, депрессии и физических недугов. Эта работа является не только теоретическим исследованием, но и практическим руководством для тех, кто ищет целостный подход к здоровью, основанный на многовековой духовной традиции и понимании глубокой взаимосвязи между духом и плотью.

Щедровицкий Дмитрий – Нефеш терапия - библейская система исцеления

Москва. Оклик, 2010. — 128 с.

ISBN 978-5-91349-011-7

Щедровицкий Дмитрий – Нефеш терапия - библейская система исцеления - Содержание

Истоки нефеш-терапии

Строение человека

Шесть дней творения и шесть систем человеческого организма

  • Первый день творения. Исцеление болезней мозга, нервной системы, психики

  • Второй день творения. Исцеление болезней кровеносной системы

  • Третий день творения. Исцеление болезней дыхательной системы

  • Четвертый день творения. Исцеление болезней энергетической системы

  • Пятый день творения. Исцеление болезней лимфатической системы

  • Шестой день творения. Исцеление болезней пищеварительной и выделительной систем

Сотворение человека

Седьмой день — Суббота

Деревья Эдемского сада

Рецепты нефеш-терапии

  • Первый день

  • Второй день

  • Третий день

  • Четвертый день

  • Пятый день

  • Шестой день

Травмы, шоковые состояния и т.п

Views 72
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

