Иисус сказал:

Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек. (Иоан. 8, 51)

Какой смысл таят в себе эти слова? В буквальном, физическом, смысле их понимать невозможно. Как ответили ему оппоненты,

...Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты себя делаешь? (Там же, ст. 52–53)

В этом ответе содержится общеизвестное понимание физической смерти: она неизбежно постигает каждого – даже величайших деятелей библейской истории: Авраама, праотца еврейского народа, и всех пророков.

Да и непосредственные ученики Иисуса – Апостолы – умерли физической смертью, при этом большинство из них – смертью мученической.

Правда, Писание приводит два исключения из этого правила: это патриарх Енох (Быт. 5, 24) и пророк Илия (IV Цар. 2, 11–12). Первый – представитель человечества допотопного, второй жил уже после Потопа.

Дмитрий Владимирович Щедровицкий - О жизни и воскресении

Эл. изд. – М. : Теревинф, 2015.

ISBN 978-5-4212-0260-8

Дмитрий Щедровицкий - О жизни и воскресении - Содержание

«Увидеть и вкусить»: оживляющее Слово

Душа, ее пища и питие

Где живет и во что одевается дух?

Какая часть человека умирает – и почему?

Что означает «воскреснуть из мертвых»?



Дмитрий Щедровицкий - О жизни и воскресении - Что означает «воскреснуть из мертвых»?

Людям, очистившим сердце, или, что то же самое, – душу, Иисус обещает:



Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (Матф. 5, 89)



Поскольку Бог есть Источник и Сущность бытия, «узреть» Его, или приблизиться к Нему, – значит удостоиться высшего блага. «Отступающие» же, то есть отдаляющие себя от Него, – «гибнут и истребляются»:



Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.

А мне благо приближаться к Богу!.. (Пс. 72, 27–28)



Обратим внимание на значение понятий «приближаться» и «удаляться». К Создателю, Обитающему «в горних высях», то есть – недостижимому для ограниченного человеческого восприятия, для мысли и чувства, – можно «восходить», приближаться – только уподобляясь Ему в милосердии и справедливости:



Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто… (Пс. 23, 3–4)



Лишь восстанавливая в себе «образ и подобие» Божьи, человек способен «взойти», вернее – «восходить» к Нему, ибо путь от конечного (человека) до Бесконечного (Бога) невозможно пройти до конца:



Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. (Прит. 15, 24)



Преисподняя – это и есть образ смерти, обитель тех, кто ею пленен и поглощен. Смерть и преисподняя «ходят вместе»:



Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их… (Пс. 48, 15)

Подведем некоторый итог сказанному. Библейское учение о жизни и смерти, в общих чертах, таково:



1. Жизнь есть приближение к Богу – Источнику жизни; смерть – удаление от Него.

2. Приближение к Богу для души – это усвоение ею Божественных качеств: любви (милосердия) и справедливости (праведности).

3. Названные качества – те «одеяния», в которые призван «облечься» дух человека (его истинное «я»), чтобы быть допущенным в обители Божьи – духовный мир, место пребывания чистых духов.

4. Если по отношению к духу душа является «одеждой», а приобретаемые ею добрые свойства – «убелением» или «переменой» одежд, то по отношению к самой душе ее исправление – это «вкушение», то есть усвоение ею слова Божьего, ведущее к «оживлению», «воскресению». Слово Всевышнего, Его присутствие в душе – это для нее питие и питание: вода, вино, хлеб, елей.