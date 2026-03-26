Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Щеглов Андрей - Реформация в Швеции

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Андрей Щеглов - Реформация в Швеции - События, деятели, документы

М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 386 с.
ISBN 978-5-98712-770-4

Андрей Щеглов - Реформация в Швеции - События, деятели, документы - Оглавление

Введение
Глава I. Швеция накануне Вестеросского риксдага

  • § 1. Шведское общество перед Реформацией - § 2. Первые шаги Реформации - § 3. Ханс Браск и борьба против реформационного вероучения - § 4. Оценка Ханса Браска как исторического деятеля - § 5. Политический кризис в середине 1520-х гг.

Глава II. Вестеросский риксдаг: подготовка, ход, итоговая резолюция

  • § 1. Подготовка к Вестеросскому риксдагу. Образцы пропаганды короля - § 2. Состав риксдага и его ход по документальным и нарративным источникам - § 3. Вестеросский рецесс — итоговое постановление риксдага - § 4. «Введение Реформации»? Современная полемика о Вестеросском риксдаге

Глава III. Вестеросские ордонансы

  • § 1. Текст Вестеросских ордонансов по версии «Регистратуры» Густава 1 - § 2. Социально-правовая и культурная среда Вестеросских ордонансов - § 3. Редакции Вестеросских ордонансов: история документа

Глава IV. Документы, разъясняющие постановления Вестеросского риксдага

  • § 1. Письмо риксрода жителям Швеции - § 2. Комментарий Лаврентиуса Петри

Глава V. Воплощение в жизнь решений риксдага

  • § 1. Собор в Эребру и начало реформ церкви - § 2. Хозяйственные и административные последствия риксдага

Глава VI. Восстание вестъетских господ

  • § 1. Освещение восстания в хронике Педера Сварта - § 2. Ход восстания, требования повстанцев и действия короля по данным документальных источников - § 3. Историографическая дискуссия о «Восстании вестъетских господ»

Гяава VII. Олаус Петри: проповедник и полемист

  • § 1. Полемика накануне Вестеросского риксдага: Диспут Олауса Петри и Педера Галле - § 2. Олаус Петри и «Проповедь Слова Божьего» - § 3. Олаус Петри как последователь Лютера. Полемика с Паулюсом Элиэ. «Малая постилла»

Глава VIII. Реформатор в роли историка: «Шведская хроника» Олауса Петри

  • § 1. Роль исторических трудов в жизни и творчестве Олауса Петри - § 2. Исследования хроники. Научная оценка «Шведской хроники» как исторического произведения - § 3. Публикации и источниковедческие исследования - § 4. Рукописи «Шведской хроники» - § 5. Древнейшая история Швеции и введение христианства в этой стране по хронике Олауса Петри - § 6. Олаус Петри о Швеции зрелого и позднего Средневековья - § 7. Идеи «Шведской хроники»

Заключение
Приложения. Документы Вестеросского риксдага
Список сокращений
Библиография
Указатель имен

Views 48
Rating
Added 26.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

