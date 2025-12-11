Андрей Щеглов - Метафизика власти

Щеглов - Метафизика власти
В наше время всеобщих духовных подмен мы живем в так называемом государстве или гражданском обществе, от которых подсознательно ждем, что они как-то сами собой в будущем непременно улучшатся. Будущее почему-то видится чем-то более совершенным, чем мрачное и темное настоящее. Различные представления о «конце света» если и ожидаются, то когда-нибудь в далеком и недосягаемом будущем, которое кажется почти фантастическим и нереальным. При этом совершенно забывается, что именно в современном духовном мире произошел надлом, что нынешними духовными авторитетами строится, по сути, новая эра, противостоящая Христу и Его Церкви. Бездны преисподней («бездны преисподней») уже разверзлись, и оттуда сладостно струится и проникает в наш безбожный мир блудодейственный дух противника Христа, имеющий разнообразные, внешне духовно благочестивые, часто государственные обличья.
Мы наблюдаем ложь и обман во всем многообразии различных духовных представлений. Истина настолько опутана ложью, что порой кажется, что правды не существует, вместо нее в запутанном жизненном лабиринте предстают лишь бесконечные фантомы. Знания человека о вечных истинах стали дробны и множественны, стройная концепция мира, как созданного Божественным Логосом, разрушилась в людских душах и умах. Бытие без Бога Слова перестало иметь смысл, все жизненные явления приобретают характер абсурдности и нереальности.
Темное и мрачное начало вошло во все многообразие бытийственных проявлений. Культура, государство, Церковь, общественные отношения, наука – все приобрело нездоровый оттенок ложного и бессмысленного существования. Подлинных божественных смыслов вещей почти не видно, вернее, человеческое сознание не хочет их видеть, ум и душа человеческие замкнуты на собственной конечной и условной самости. Слова и понятия утратили свой первоначальный смысл, во всем господствует неустойчивость, ложь и подмена понятий.
Мы видим, как наше бытие постепенно, словно клещами, сжимается железной хваткой чуждой и враждебной силы. Вся окружающая общественная и государственная жизнь выглядит как сплошная ложь и духовное разложение. Человеческое существование становится тлетворным, все лгут друг другу, никто не задумывается об Истине. Клевета стала добродетелью, а блуд и различные пороки воспринимаются как заслуги. Человек превращается в беспощадного хищника, желающего только денежного лихоимания.
Поэтому надо отдавать себе отчет, что мы находимся в мире духовных руин. Отсюда на первое место выходит не пошлое морализаторство, а понимание того положения, в котором мы оказались. Это понимание может быть достигнуто только тихим преображением, совершающимся в глубине человеческой души. Люди, осознающие себя в этом мире, способные отличить добро от зла, полезное от вредного, могут быть бедными или богатыми, наемными работниками или предпринимателями, богословами, инженерами, крестьянами или даже политиками. Но они с необходимостью должны понимать внутренние различия между ясным, мужественным, упорядоченным миром и стандартизированной, конформистской, пошлой серой жизнью, где господствует пустая «мораль».
Андрей Щеглов - Метафизика власти
СПб, Алетейя, 2021 г. - 450 с.
Тела мысли
ISBN 978-5-00165-244-1
ISBN 978-5-905826-27-6
Андрей Щеглов - Метафизика власти - Содержание
Вступление
- Заинтересованному читателю
- Тайна власти
- Абсолютные и относительные начала власти
- Сущностьвласти
- Метафизическая реализация власти
- Власть лучших, или Торжество обезличенного равенства
- Осуществление смысловых начал власти в человеческом обществе
- ГосударствокакпосредникмеждуБогомичеловеком
- Власть и ложные боги
- Кесарю кесарево
- Богу Богово
- Идеальные начала власти
- Истоки политических теорий в Древней Руси
- Древнерусское понимание власти
- Внешнее благочестие и внутренняя несправедливость
- Всеобщее благо
- Власть во времена господства духовного антихриста
- Римское право как источник утопических учений
- Внутренняяивнешняясвобода
- Политические утопии Нового времени как основа современной государственной системы
- «Овеществление» государства
- Государства эпохи постмодерна.
- Постмодернистские утопии как основа современного общества
Заключение
Библиография
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