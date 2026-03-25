Щенникова - Донская икона Божией Матери

В истории христианского искусства немного найдется образов Богоматери, подобных Донской иконе. Она принадлежит к «нерукотворным творениям» православного мира. Создавший ее мастер был не просто талантливым иконописцем, но и созерцателем Горнего мира. Он словно увидел внутренним взором святой лик Царицы Небесной и запечатлел Его на иконе. Невидимый духовный образ превратился под его кистью в «живой портрет», доступный для созерцания каждому неравнодушному человеку. Духовное и душевное, Божественное и человеческое, Небесное и земное, эмоциональное и бесстрастное соединилось в этой иконе в нерасторжимом единстве.

Неувядаемая, непреходящая красота Горнего мира и его небожителей запечатлена на иконе сверкающими лучезарными красками, сияющим золотом и бездонной глубиной лазурита. Богоматерь с нежно прильнувшим к Ней Богомладенцем, пребывая в Небесном мире (Ее взор погружен в Себя), как будто сошла к нам на землю и Своим кротким, ласковым выражением свидетельствует о всепрощающей Божественной любви. Так воспринимали этот образ многие поколения русских людей, почитая его как чудотворный на протяжении пяти веков русской истории. Ныне, находясь среди выдающихся произведений древнерусской живописи в Третьяковской галерее, она по- прежнему остается великой православной святыней. Ее уникальный духовно-художественный образ привлекает внимание каждого посетителя галереи, вызывая в его душе неизменный отклик — в меру его внутреннего устроения и отношения к жизни.

Русская икона - Щенникова Людмила - Донская икона Божией Матери

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-020-5

Русская икона - Щенникова Людмила - Донская икона Божией Матери - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Людмила Александровна Щ енникова)

ОБРАЗ И СИМВОЛЫ (Людмила Александровна Щ енникова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Людмила Александровна Щ енникова)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Людмила Александровна Щ енникова)

