Щенникова - Владимирская икона Божией Матери

Почитание древней Владимирской святыни выражалось не только в торжественных празднествах, крестных ходах, записях чудесных историй, связанных с этим образом, в украшении его драгоценными окладами, но также в создании и распространении списков (копий). В XV—XVI столетиях великие князья, цари, их приближенные, знатные и богатые лица, а позднее — многие и менее состоятельные благочестивые люди, почитавшие Владимирскую икону Богоматери, заказывали ее изображения для монастырских и городских храмов, для домовых церквей и молелен. В музейных собраниях и действующих храмах находится множество икон «Богоматери Владимирской». В XVII - начале XX века эти Богородичные образы, наряду с иконами Одигитрии, были самыми многочисленными; их можно было встретить едва ли не в каждой церкви. Многие из них были местночтимыми святынями, почитались как чудотворные, об их истории и чудесах складывались сказания, в народной памяти долго сохранялись передававшиеся «из уст в уста» предания. Ни один чудотворный образ не имеет такого количества списков и изображений, как «Богоматерь Владимирская», притом не только в иконах, но также в миниатюрах рукописей и настенных росписях конца XVII-XVIII веков. Со второй половины XVI века получили распространение иконы с изображением Сретения Владимирской иконы Богоматери (ее встречи в Москве в 1395 году), а с конца столетия — иконы с иллюстрациями пространного Сказания XVI века об этом чудотворном образе. В таких иконах в среднике (в середине доски) представлена «Богоматерь Владимирская», а на широких полях, окружающих средник, помещены идущие один за другим миниатюрные изображения (клейма) сюжетов Сказания.

Русская икона - Щенникова Л. А. - Владимирская икона Божией Матери - Чтимые списки

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013. — 76 с.

ISBN 978-5-00000-011-3

Русская икона - Щенникова Л. А. - Владимирская икона Божией Матери – Содержание