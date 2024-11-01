Обществознание — особая учебная дисциплина, объединяющая в себе философию, социологию, экономику, политологию, юриспруденцию, — науки, которые изучают человека и общество в разных аспектах. Общество — целостная система, части, отдельные представители, цели и функции в которой тесно взаимосвязаны. В своей общественной жизни люди объединяют усилия вокруг общих целей и идеалов — так называемых ценностных ориентиров. Выдвижение и утверждение таких ориентиров является одной из важнейших задач, решаемых человеком, ибо именно они, во-первых, создают общество, а во-вторых, являются основой для его сплочения.

Все общественные науки в современном исследовательском мире связаны в единый массив знаний и методов, объединенных в общество- знании. На основе столь широкого охвата проблем социальной жизни человечества эта дисциплина способна дать ответы на многие интересующие общество актуальные вопросы. Своими целями и результатами научных изысканий обществознание проникает в различные сферы человеческой деятельности: от социальной до экономической, политической и духовной.

Современный мир переживает период глубоких перемен, однако для христианина основополагающие понятия и ценности неизменны в любую эпоху, поскольку они зиждутся на вероучении, Священном Писании и Предании. Вместе с тем мы живем не изолировано от людей, событий и процессов, происходящих вокруг нас. Следовательно, ключевой задачей дисциплины «Обществознание» становится дать правильную оценку окружающим нас миру и обществу и выстроить правильную стратегию взаимодействия с ними, согласуясь с главными целями христианской жизни — богопознанием, спасением (достижением Царства Небесного). В то же время нужно учитывать, что богопознание сопряжено с постоянным самопознанием.

Щипков Александр - Обществознание

учебник бакалавра теологии

М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии, 2023, 312 с.: ил.

ISBN 978-5-907701-55-7

Щипков Александр - Обществознание - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. БОГ В ЭТОМ МИРЕ

§1. Общество как «царствие от мира сего»

§2. Светские и религиозные основания социальности. «Естественное право» и нравственное право

§3. Церковь (экклесия) как модель идеального общества. Теозис и перихоресис

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК

§1. Проблема определения человека

§2. Человек в христианской антропологии: образ и подобие Бога

§3. Структура личности. Между Миром и Богом

§4. Человек и его ценности. Нравственное и этическое

ГЛАВА 3. КУЛЬТУРА

§1. Определение понятия «культура»

§2. Проявления культуры в языке, религии и ценностях

§3. Культурные и социальные институты

§4. Продукты культурной деятельности и искусство

ГЛАВА 4. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

§1. Наука как институт и ее связь с мировоззрением

§2. Образование в системе культуры

ГЛАВА 5. ОБЩИНА И ОБЩЕСТВО

§1. Община — тип горизонтальной самоорганизации

§2. Структура и культурный фундамент общества

§3. Социальные институты

§4. Социальная политика и социальная стратификация

§5. Идентичность

§6. Цивилизационный подход к описанию общественных отношений

ГЛАВА 6. СЕКУЛЯРИЗМ И ГЛОБАЛИЗМ

§1. Секуляризм: происхождение и значение

§2. Процесс глобализации. История возникновения явления

§3. Глобализм как богословская проблема

ГЛАВА 7. ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ: СЕМЬЯ, НАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ

§1. Семья

§2. Этнос, нация, народ

§3. Этнический состав России и российская идентичность

ГЛАВА 8. ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

§1. Власть

§2. Политика

§3. Политическая система

§4. Государство, его формы и теории возникновения

§5. Государственный суверенитет и значение государственности

§6. Революция как политическое и религиозное действие

ГЛАВА 9. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

§1. Специфика политического развития России

§2. Основы политической системы России .

§3. Основы демократического устройства России

ГЛАВА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОПОЛИТИКА

§1. Внешняя политика государства

§2. Национальная безопасность Российской Федерации

ГЛАВА 11. СМИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

§1. Роль СМИ в политической жизни общества

§2. Информационные процессы и их развитие

§3. Информационное общество, массовая коммуникация и молодежь

ГЛАВА 12. ПРАВО

§1. Определение и деление права. Естественное право. Норма права

§2. Закон и законодательство

§3. Законодательство Российской Федерации

§4. Иерархия законов

§5. Правотворческий процесс

ГЛАВА 13. ЭКОНОМИКА

§1. О понимании экономики

§2. Основные понятия экономической теории

§3. Философия рыночной экономики

§4. Экономика и нравственность

§5. Рыночная экономика как система

§6. Экономика и государство

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ I Словарь основных понятий, встречающихся в учебнике

ПРИЛОЖЕНИЕ II Список рекомендуемой литературы