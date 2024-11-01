Щипков - Обществознание
Обществознание — особая учебная дисциплина, объединяющая в себе философию, социологию, экономику, политологию, юриспруденцию, — науки, которые изучают человека и общество в разных аспектах. Общество — целостная система, части, отдельные представители, цели и функции в которой тесно взаимосвязаны. В своей общественной жизни люди объединяют усилия вокруг общих целей и идеалов — так называемых ценностных ориентиров. Выдвижение и утверждение таких ориентиров является одной из важнейших задач, решаемых человеком, ибо именно они, во-первых, создают общество, а во-вторых, являются основой для его сплочения.
Все общественные науки в современном исследовательском мире связаны в единый массив знаний и методов, объединенных в общество- знании. На основе столь широкого охвата проблем социальной жизни человечества эта дисциплина способна дать ответы на многие интересующие общество актуальные вопросы. Своими целями и результатами научных изысканий обществознание проникает в различные сферы человеческой деятельности: от социальной до экономической, политической и духовной.
Современный мир переживает период глубоких перемен, однако для христианина основополагающие понятия и ценности неизменны в любую эпоху, поскольку они зиждутся на вероучении, Священном Писании и Предании. Вместе с тем мы живем не изолировано от людей, событий и процессов, происходящих вокруг нас. Следовательно, ключевой задачей дисциплины «Обществознание» становится дать правильную оценку окружающим нас миру и обществу и выстроить правильную стратегию взаимодействия с ними, согласуясь с главными целями христианской жизни — богопознанием, спасением (достижением Царства Небесного). В то же время нужно учитывать, что богопознание сопряжено с постоянным самопознанием.
Щипков Александр - Обществознание
учебник бакалавра теологии
М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии, 2023, 312 с.: ил.
ISBN 978-5-907701-55-7
Щипков Александр - Обществознание - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. БОГ В ЭТОМ МИРЕ
- §1. Общество как «царствие от мира сего»
- §2. Светские и религиозные основания социальности. «Естественное право» и нравственное право
- §3. Церковь (экклесия) как модель идеального общества. Теозис и перихоресис
ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК
- §1. Проблема определения человека
- §2. Человек в христианской антропологии: образ и подобие Бога
- §3. Структура личности. Между Миром и Богом
- §4. Человек и его ценности. Нравственное и этическое
ГЛАВА 3. КУЛЬТУРА
- §1. Определение понятия «культура»
- §2. Проявления культуры в языке, религии и ценностях
- §3. Культурные и социальные институты
- §4. Продукты культурной деятельности и искусство
ГЛАВА 4. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
- §1. Наука как институт и ее связь с мировоззрением
- §2. Образование в системе культуры
ГЛАВА 5. ОБЩИНА И ОБЩЕСТВО
- §1. Община — тип горизонтальной самоорганизации
- §2. Структура и культурный фундамент общества
- §3. Социальные институты
- §4. Социальная политика и социальная стратификация
- §5. Идентичность
- §6. Цивилизационный подход к описанию общественных отношений
ГЛАВА 6. СЕКУЛЯРИЗМ И ГЛОБАЛИЗМ
- §1. Секуляризм: происхождение и значение
- §2. Процесс глобализации. История возникновения явления
- §3. Глобализм как богословская проблема
ГЛАВА 7. ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ: СЕМЬЯ, НАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ
- §1. Семья
- §2. Этнос, нация, народ
- §3. Этнический состав России и российская идентичность
ГЛАВА 8. ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
- §1. Власть
- §2. Политика
- §3. Политическая система
- §4. Государство, его формы и теории возникновения
- §5. Государственный суверенитет и значение государственности
- §6. Революция как политическое и религиозное действие
ГЛАВА 9. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- §1. Специфика политического развития России
- §2. Основы политической системы России .
- §3. Основы демократического устройства России
ГЛАВА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОПОЛИТИКА
- §1. Внешняя политика государства
- §2. Национальная безопасность Российской Федерации
ГЛАВА 11. СМИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
- §1. Роль СМИ в политической жизни общества
- §2. Информационные процессы и их развитие
- §3. Информационное общество, массовая коммуникация и молодежь
ГЛАВА 12. ПРАВО
- §1. Определение и деление права. Естественное право. Норма права
- §2. Закон и законодательство
- §3. Законодательство Российской Федерации
- §4. Иерархия законов
- §5. Правотворческий процесс
ГЛАВА 13. ЭКОНОМИКА
- §1. О понимании экономики
- §2. Основные понятия экономической теории
- §3. Философия рыночной экономики
- §4. Экономика и нравственность
- §5. Рыночная экономика как система
- §6. Экономика и государство
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ I Словарь основных понятий, встречающихся в учебнике
ПРИЛОЖЕНИЕ II Список рекомендуемой литературы
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