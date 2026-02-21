Щукин - Михаил Пселл - мыслитель, который оживил философию

Книга Тимура Щукина «Михаил Пселл: мыслитель, который оживил философию» представляет собой интеллектуальную биографию одного из самых блестящих и противоречивых византийских интеллектуалов XI века. Автор задается вопросом: как Пселлу удалось совместить карьеру придворного интригана, государственного деятеля и глубокого философа, вернувшего в христианский обиход платонизм и неоплатонизм. Щукин показывает Пселла не как «музейного» эрудита, а как живого мыслителя, для которого античная мудрость была инструментом познания Бога и человека.

В центре исследования — уникальный метод Пселла по «реанимации» философских идей Прокла и Платона внутри византийской ортодоксии. Автор анализирует, как Пселл выстраивал свою антропологию и космологию, балансируя на грани между ересью и высокой теологией. Книга раскрывает Пселла как создателя нового типа интеллектуальной культуры, где личный опыт, логический анализ и мистическое созерцание переплетались, создавая фундамент для последующего византийского Возрождения и гуманизма.

Щукин Т. А. - Михаил Пселл: мыслитель, который оживил философию

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023.- (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 8. Современные переводы и исследования; т. 4). - 190 с.

ISBN 978-5-907449-19-0

Щукин Т. А. - Михаил Пселл: мыслитель, который оживил философию – Содержание

Список сокращений

Благодарности

ПРЕДИСЛОВИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР БИБЛИОГРАФИИ

ГЛАВА 1. ОТ НАКОПЛЕНИЯ К СОЗИДАНИЮ

1.1. Эпоха энциклопедизма

1.2. Монашеское и придворное богословие

ГЛАВА 2. «БОЛЬШОЙ ТЕКСТ» ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

2.1. Диалектика предания

2.2. Состав «большого текста»

ГЛАВА 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

3.1. С кем спорит Михаил Пселл в «Хронографии»

3.2. Прп. Анастасий Синаит как оппонент

3.5. Прп. Максим Исповедник как союзник?

ГЛАВА 4. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИАДА

4.1. Гипотеза Дэвида Дженкинса

4.2. Не Прокл, а Ямвлих

ГЛАВА 5. ИЕРАРХИЯ В ТРОИЦЕ?

5.1. Триадология Пселла: история вопроса

5.2. «Символ веры» Михаила Пселла

5.5. Субординация или координация?

ГЛАВА 6. УМНАЯ СУЩНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПРИРОДА

6.1. Прп. Иоанн Дамаскин неправ

6.2. «Сущность» и «природа» в онтологии Михаила Пселла

ГЛАВА 7. БОГ - ФОРМА, ЧЕЛОВЕК - МАТЕРИЯ

7.1. Радикальное противопоставление «сущности» и «природы»

7.2. Понятие «природы» в христологии Михаила Пселла 7.2.1. Толкование на свт. Григория Богослова 7.2.2. «Природа» и «сущность» в XI веке 7.2.3. Выводы для христологии



ГЛАВА 8. МАТЕРИАЛЬНЫ ЛИ АНГЕЛЫ?

8.1. Ангелология Михаила Пселла: обзор

8.2. Адаптированный Прокл

8.5. Две ангелологи и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Источники

Михаил Пселл

Другие источники

Литература

Индекс мест из Священного Писания

Индекс античных и патристических источников

Именной указатель

Индекс исследователей

Предметный указатель

Индекс географических названий