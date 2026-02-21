Щукин - Михаил Пселл - мыслитель, который оживил философию
Книга Тимура Щукина «Михаил Пселл: мыслитель, который оживил философию» представляет собой интеллектуальную биографию одного из самых блестящих и противоречивых византийских интеллектуалов XI века. Автор задается вопросом: как Пселлу удалось совместить карьеру придворного интригана, государственного деятеля и глубокого философа, вернувшего в христианский обиход платонизм и неоплатонизм. Щукин показывает Пселла не как «музейного» эрудита, а как живого мыслителя, для которого античная мудрость была инструментом познания Бога и человека.
В центре исследования — уникальный метод Пселла по «реанимации» философских идей Прокла и Платона внутри византийской ортодоксии. Автор анализирует, как Пселл выстраивал свою антропологию и космологию, балансируя на грани между ересью и высокой теологией. Книга раскрывает Пселла как создателя нового типа интеллектуальной культуры, где личный опыт, логический анализ и мистическое созерцание переплетались, создавая фундамент для последующего византийского Возрождения и гуманизма.
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023.- (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 8. Современные переводы и исследования; т. 4). - 190 с.
ISBN 978-5-907449-19-0
Щукин Т. А. - Михаил Пселл: мыслитель, который оживил философию – Содержание
Список сокращений
Благодарности
ПРЕДИСЛОВИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР БИБЛИОГРАФИИ
ГЛАВА 1. ОТ НАКОПЛЕНИЯ К СОЗИДАНИЮ
1.1. Эпоха энциклопедизма
1.2. Монашеское и придворное богословие
ГЛАВА 2. «БОЛЬШОЙ ТЕКСТ» ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
2.1. Диалектика предания
2.2. Состав «большого текста»
ГЛАВА 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
3.1. С кем спорит Михаил Пселл в «Хронографии»
3.2. Прп. Анастасий Синаит как оппонент
3.5. Прп. Максим Исповедник как союзник?
ГЛАВА 4. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИАДА
4.1. Гипотеза Дэвида Дженкинса
4.2. Не Прокл, а Ямвлих
ГЛАВА 5. ИЕРАРХИЯ В ТРОИЦЕ?
5.1. Триадология Пселла: история вопроса
5.2. «Символ веры» Михаила Пселла
5.5. Субординация или координация?
ГЛАВА 6. УМНАЯ СУЩНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПРИРОДА
6.1. Прп. Иоанн Дамаскин неправ
6.2. «Сущность» и «природа» в онтологии Михаила Пселла
ГЛАВА 7. БОГ - ФОРМА, ЧЕЛОВЕК - МАТЕРИЯ
7.1. Радикальное противопоставление «сущности» и «природы»
7.2. Понятие «природы» в христологии Михаила Пселла
7.2.1. Толкование на свт. Григория Богослова
7.2.2. «Природа» и «сущность» в XI веке
7.2.3. Выводы для христологии
ГЛАВА 8. МАТЕРИАЛЬНЫ ЛИ АНГЕЛЫ?
8.1. Ангелология Михаила Пселла: обзор
8.2. Адаптированный Прокл
8.5. Две ангелологи и
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Источники
Михаил Пселл
Другие источники
Литература
Индекс мест из Священного Писания
Индекс античных и патристических источников
Именной указатель
Индекс исследователей
Предметный указатель
Индекс географических названий
