Книга Эдит Шеффер «Лябри» (L’Abri) — это живое и вдохновляющее повествование об истории возникновения и развития уникального христианского содружества в швейцарских Альпах. Автор, супруга и соратница мыслителя Фрэнсиса Шеффера, ставит задачу показать, как из частной инициативы одной семьи выросло международное движение, ставшее «приютом» (именно так переводится французское слово L'Abri) для ищущих интеллектуалов, художников и скептиков со всего мира. Основная идея произведения заключается в том, что христианство — это не только теоретическая система, но и практический образ жизни, основанный на безусловном гостеприимстве, молитвенном уповании и честных ответах на трудные вопросы современности.
Содержательная часть книги детально описывает быт и духовную атмосферу Лябри с момента его основания в 1955 году. Эдит Шеффер последовательно раскрывает концепцию «жизни по вере», рассказывая о том, как их семья принимала решение не просить финансовой помощи у организаций, а полагаться исключительно на Божье провидение в обеспечении нужд общины. Автор уделяет значительное внимание историям конкретных людей — от разочарованных студентов до известных деятелей культуры, — которые находили в Лябри пространство для диалога, где за общим столом обсуждались вопросы философии, искусства и веры. В книге подчеркивается важность эстетики и повседневного труда: приготовление пищи, уход за садом и музыкальные вечера рассматриваются как неотъемлемая часть христианского свидетельства, демонстрирующая красоту и порядок Божьего творения.
Текст написан в теплом, доверительном и глубоко личном стиле, который превращает документальную хронику в захватывающий духовный дневник. Эдит Шеффер мастерски соединяет бытовые подробности с глубокими теологическими размышлениями, создавая образ веры, которая не боится интеллектуальных вызовов и при этом остается предельно человечной. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет модели христианского сообщества, способного эффективно взаимодействовать с секулярной культурой. Это чтение помогает осознать, что подлинное служение начинается с открытых дверей собственного дома и готовности слушать каждого, кто стучится в них в поисках истины и принятия.
Эдит Шеффер – Лябри
Пер. с англ. / Ил. Д. Дакер. — СПб.: Мирт, 2001. — 239 с.
ISBN 5-88869-121-6
Эдит Шеффер – Лябри - Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. «В Швейцарии такое невозможно»
Глава 2. Начало
Глава 3. Шампери
Глава 4. Шале Вижу
Глава 5. Корни, пущенные в Шампери
Глава 6. Возвращение в шале Вижу
Глава 7. Тучи сгущаются
Глава 8. Способен ли Бог собрать все детали воедино?
Глава 9. Бог —Личность... Конкретный ответ
Глава 10. Бог — Личность... Его интересуют мельчайшие детали
Глава 11. Сердце царя — в руке Господа
Глава 12. Ответ на шаг веры
Глава 13. Замысел раскрывается
Глава 14. Первый год становится историей
Глава 15. Бог посылает людей, которых Он выбрал
Глава 16. Шале растет
Глава 17. Жизнь в Лябри продолжается
Глава 18. Рождение английского Лябри
Глава 19. Рождение общины
Глава 20. «Это стоит затраченного труда»
Глава 21. Пять лет спустя
Глава 22. Сегодняшнее продолжение истории Лябри
