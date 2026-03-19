Шеффер - Лябри

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics

Книга Эдит Шеффер «Лябри» (L’Abri) — это живое и вдохновляющее повествование об истории возникновения и развития уникального христианского содружества в швейцарских Альпах. Автор, супруга и соратница мыслителя Фрэнсиса Шеффера, ставит задачу показать, как из частной инициативы одной семьи выросло международное движение, ставшее «приютом» (именно так переводится французское слово L'Abri) для ищущих интеллектуалов, художников и скептиков со всего мира. Основная идея произведения заключается в том, что христианство — это не только теоретическая система, но и практический образ жизни, основанный на безусловном гостеприимстве, молитвенном уповании и честных ответах на трудные вопросы современности.

Содержательная часть книги детально описывает быт и духовную атмосферу Лябри с момента его основания в 1955 году. Эдит Шеффер последовательно раскрывает концепцию «жизни по вере», рассказывая о том, как их семья принимала решение не просить финансовой помощи у организаций, а полагаться исключительно на Божье провидение в обеспечении нужд общины. Автор уделяет значительное внимание историям конкретных людей — от разочарованных студентов до известных деятелей культуры, — которые находили в Лябри пространство для диалога, где за общим столом обсуждались вопросы философии, искусства и веры. В книге подчеркивается важность эстетики и повседневного труда: приготовление пищи, уход за садом и музыкальные вечера рассматриваются как неотъемлемая часть христианского свидетельства, демонстрирующая красоту и порядок Божьего творения.

Текст написан в теплом, доверительном и глубоко личном стиле, который превращает документальную хронику в захватывающий духовный дневник. Эдит Шеффер мастерски соединяет бытовые подробности с глубокими теологическими размышлениями, создавая образ веры, которая не боится интеллектуальных вызовов и при этом остается предельно человечной. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет модели христианского сообщества, способного эффективно взаимодействовать с секулярной культурой. Это чтение помогает осознать, что подлинное служение начинается с открытых дверей собственного дома и готовности слушать каждого, кто стучится в них в поисках истины и принятия.

Эдит Шеффер – Лябри

Пер. с англ. / Ил. Д. Дакер. — СПб.: Мирт, 2001. — 239 с.

ISBN 5-88869-121-6

Эдит Шеффер – Лябри - Содержание

Предисловие

Введение

  • Глава 1. «В Швейцарии такое невозможно»

  • Глава 2. Начало

  • Глава 3. Шампери

  • Глава 4. Шале Вижу

  • Глава 5. Корни, пущенные в Шампери

  • Глава 6. Возвращение в шале Вижу

  • Глава 7. Тучи сгущаются

  • Глава 8. Способен ли Бог собрать все детали воедино?

  • Глава 9. Бог —Личность... Конкретный ответ

  • Глава 10. Бог — Личность... Его интересуют мельчайшие детали

  • Глава 11. Сердце царя — в руке Господа

  • Глава 12. Ответ на шаг веры

  • Глава 13. Замысел раскрывается

  • Глава 14. Первый год становится историей

  • Глава 15. Бог посылает людей, которых Он выбрал

  • Глава 16. Шале растет

  • Глава 17. Жизнь в Лябри продолжается

  • Глава 18. Рождение английского Лябри

  • Глава 19. Рождение общины

  • Глава 20. «Это стоит затраченного труда»

  • Глава 21. Пять лет спустя

  • Глава 22. Сегодняшнее продолжение истории Лябри

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books