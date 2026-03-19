Книга Эдит Шеффер «Лябри» (L’Abri) — это живое и вдохновляющее повествование об истории возникновения и развития уникального христианского содружества в швейцарских Альпах. Автор, супруга и соратница мыслителя Фрэнсиса Шеффера, ставит задачу показать, как из частной инициативы одной семьи выросло международное движение, ставшее «приютом» (именно так переводится французское слово L'Abri) для ищущих интеллектуалов, художников и скептиков со всего мира. Основная идея произведения заключается в том, что христианство — это не только теоретическая система, но и практический образ жизни, основанный на безусловном гостеприимстве, молитвенном уповании и честных ответах на трудные вопросы современности.

Содержательная часть книги детально описывает быт и духовную атмосферу Лябри с момента его основания в 1955 году. Эдит Шеффер последовательно раскрывает концепцию «жизни по вере», рассказывая о том, как их семья принимала решение не просить финансовой помощи у организаций, а полагаться исключительно на Божье провидение в обеспечении нужд общины. Автор уделяет значительное внимание историям конкретных людей — от разочарованных студентов до известных деятелей культуры, — которые находили в Лябри пространство для диалога, где за общим столом обсуждались вопросы философии, искусства и веры. В книге подчеркивается важность эстетики и повседневного труда: приготовление пищи, уход за садом и музыкальные вечера рассматриваются как неотъемлемая часть христианского свидетельства, демонстрирующая красоту и порядок Божьего творения.

Текст написан в теплом, доверительном и глубоко личном стиле, который превращает документальную хронику в захватывающий духовный дневник. Эдит Шеффер мастерски соединяет бытовые подробности с глубокими теологическими размышлениями, создавая образ веры, которая не боится интеллектуальных вызовов и при этом остается предельно человечной. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет модели христианского сообщества, способного эффективно взаимодействовать с секулярной культурой. Это чтение помогает осознать, что подлинное служение начинается с открытых дверей собственного дома и готовности слушать каждого, кто стучится в них в поисках истины и принятия.

Эдит Шеффер – Лябри

Пер. с англ. / Ил. Д. Дакер. — СПб.: Мирт, 2001. — 239 с.

Эдит Шеффер – Лябри - Содержание

