Брюс Шелли - История Церкви, рассказанная просто и понятно

Эта книга преследовала благую цель: провести тех, кто верит Евангелию, к встрече с их собственной историей и с более обширным миром христианства. И она достигла успеха благодаря Брюсу Шелли, столь много давшего проекту. Свой вклад внесли и его репутация, и его волнение о Церкви, и его знания в исторической науке, и зоркий глаз, и его мастерство прозаика, и деятельный опыт в работе с аудиторией...

Эту книгу тепло принимают везде и всюду, и одна из причин тому — дисциплинированность Шелли. Он всегда помнил о том, что книга предназначена для широкого круга читателей, и, как и обещал, изложил все просто и ясно. И я уверен: ему не раз приходилось совершать выбор, тот или иной, а для историка это очень болезненно. Он не стремился охватить все на свете, а решил ограничиться отдельными яркими историями — но стоит их прочесть, и возникает чувство, будто мы прикоснулись к чему-то большему. Почти каждую можно читать саму по себе. Цитат у Шелли немного: он ими не отвлекает. Если кому любопытно, отсылки даны в концевых примечаниях, а в разделах для дополнительного чтения, помещенных после каждой главы, мы с признательностью указали общие источники. Я последовал неформальному стилю Шелли, добавил концевые примечания и отметил астерисками те книги, которые рекомендую сам.

Много лет на двери моего кабинета висел плакат с карикатурой. Студенты, решившие задержаться и рассмотреть его, переступали порог с улыбкой. То был комикс Peanuts. Младшая сестренка Чарли Брауна, Сэлли, пишет школьное сочинение под названием «История Церкви». Чарли, стоя с ней рядом, замечает первые строки вступления: «Если писать об истории Церкви, то начинать нужно от самого начала. Наш пастор родился в 1930 году». И Чарли только и остается возвести очи горе — к потолку.

Многие христиане сегодня страдают от исторической амнезии. Для них время между апостольским веком и современной эпохой — один огромный провал. И вряд ли Бог задумывал подобное. Установив Пасху для детей Израиля, Он сказал: «И объяви в день тот сыну твоему... и да будет это знаком. ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта» (Исх 13:8, 16). А давая манну в пустыне, Он велел Моисею поставить кувшин «для хранения в роды ваши» (Исх 16:33).

И мы еще спрашиваем, почему верующих так легко увлекают в различные культы? Потому что мы, христиане, не знаем своей истории, и часто принимаем какое-нибудь искажение христианства за чистую монету! А порой христиане проявляют поразительную, повергающую в шок духовную гордыню — хюбрис, надменность! Не имея уместного основания для сравнений, они яростно восстают, готовые защищаться до последнего: наши пути — лучшие! Наша группа — лучшая! И, наконец, многие христиане, не сумев осмыслить свои действия в широком контексте, просто вовлекаются в некую форму служения, — а когда хотят обратить свое время и силы во благо, им просто не на чем утвердиться!

Я далек от мысли о том, будто одна книга о прошлом христианства опровергнет все ошибки, превратит читателя в смиренного святого или направит на путь деятельного служения. Но любое прикосновение к христианской истории позволяет различить мимолетное и вечное и отделить преходящие увлечения от фундаментальных основ. Надеюсь, моя книга именно это и совершит.

Она рассчитана на мирян. Мы все знаем: это «обтекаемый» термин, податливый, точно воск, и мы можем сплетать из него такие узлы, какие только душа пожелает. Я преподаю первокурсникам в семинарии уже четыре десятка лет, и заключил, что и выпускники колледжей, начинающие служение, и инженер или продавец, читающие по пять книг в год — это один и тот же круг читателей. И в свете моих нынешних целей и те и другие — миряне.

Брюс Шелли - История Церкви, рассказанная просто и понятно

М., "Эксмо", 2021 г. - 607 с. 32 илл.

ISBN 978-5-04-110146-6

Брюс Шелли - История Церкви, рассказанная просто и понятно - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОЛОГ

ВЕК ИИСУСА И АПОСТОЛОВ. 6 г. до н. э. — 70 г. н. э.

1. ДОЛОЙ ЦАРЯ! Движение Иисуса

2. МЕХИ ВЕТХИЕ И НОВЫЕ. Евангелие для язычников

ВЕК КАФОЛИЧЕСКОГО ХРИСТИАНСТВА. 70-312 гг.

3. ОДНИ НИКЧЕМНЫЕ. Кафолическое христианство

4. ЕСЛИ ТИБР РАЗЛИЛСЯ. Гонения на христиан

5. ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ СВЕРШИЛОСЬ? Расцвет ортодоксии

6. ВЛАДЫЧЕСТВО КНИГ. Как создавалась Библия

7. ШКОЛА ДЛЯ ГРЕШНИКОВ. Власть епископов

8. ОТ АПОСТОЛОВ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМ. Александрийцы

ВЕК ХРИСТИАНСКОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. 312-590 гг

9. И СКИПЕТР — К НОГАМ! Обращение империи

10. СПОРЫ О ВАЖНЫХ ТОНКОСТЯХ. Доктрина о Троице

11. ИММАНУИЛ! Христос в символах веры

12. ИЗГНАННИКИ ИЗ ЖИЗНИ. Зарождение монашества

13. МУДРЕЦ ЭПОХ. Августин

14. ПЕТР — «ВЕЛИКИЙ ПОНТИФИК». Начало папства

15. ГДЕ-ТО МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. Восточное православие

16. СКЛОНИТЕ ШЕЮ, ПОБЕДИТЕЛИ! Миссия к варварам

ХРИСТИАНСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 590-1517 гг

17. КОНСУЛ БОЖИЙ. Григорий Великий

18. В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА. Карл Великий и христианство

19. Я ВОЗНЕСЕН МИСТИЧЕСКИ. Папство и крестоносцы

20. НЕКТАР ПОЗНАНИЯ. Схоластика

21. ПЕСНЬ ГОСПОЖЕ БЕДНОСТИ. Апостольская жизнь

22. СПЯЩИЕ И ЗАКОН НЕОБХОДИМОСТИ. Упадок папства

23. ПРАВОСУДИЕ В ХОДЕ ВРЕМЕНИ. Уиклиф и Гус

ВЕК РЕФОРМАЦИИ. 1517-1648 гг.

24. ВЕПРЬ В ВИНОГРАДНИКЕ. Мартин Лютер и протестантизм

25. РАДИКАЛЬНОЕ АПОСТОЛЬСТВО. Анабаптисты

26.УЧАСТИЕ В ИГРЕ. Жан Кальвин

27. ПРОКЛЯТИЕ НА КОРОНУ. Церковь Англии

28. «ИНОЙ» В МАНРЕСЕ. Католическая Реформация

29. И КАМЕНЬ ОТВОРИЛСЯ. Америка и Азия

30. ПРАВЛЕНИЕ СВЯТЫХ. Пуритане

31. МЫ НЕ УМРЕМ ЗА СТАРУЮ ИДЕЮ. Деноминации

ВЕК РАЗУМА И ПРОБУЖДЕНИЯ. 1648-1789 гг.

32. ОСНОВЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ. Культ Разума

33. ДОВОДЫ СЕРДЦА. Паскаль и пиетисты

34. ГОЛОВНЯ ИЗ ОГНЯ. Уэсли и методизм

35. НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕКОВ. Великое Пробуждение

ВЕК ПРОГРЕССА. 1789-1914 гг

36. ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЦИТАДЕЛИ. Католичество в Век Прогресса

37. НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РУБЕЖ. Англия в XIX веке

38. ДО САМЫХ ДАЛЬНИХ УГОЛКОВ ЗЕМЛИ. Протестантские миссии

39. СУДЬБА НАЦИИ. Христианская Америка

40. МОСТИК ДЛЯ РАЗУМНЫХ СОВРЕМЕННИКОВ. Протестантский либерализм

41. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЦЕПЕЙ. Социальный кризис

ВЕК ИДЕОЛОГИЙ. 1914-1989 гг

42. ГРАФФИТИ НА СТЕНЕ ПОЗОРА. Идеологии XX столетия

43. ЧУЖИЕ В ПАДШЕМ МИРЕ. Американские евангелики

44. НОВЫЕ КРЕДО НА ЗАВТРАК. Экуменизм

45. ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ МИЛОСЕРДИЕ. Римское католичество: Второй Ватиканский Собор

ВЕК МИРОВОЙ ЭКСПАНСИИ И СДВИГОВ. 1900-

46. ХРИСТИАНСТВО НА ЗАПАДЕ. Упадок и перестройка

47. ПЕРЕХОД НА «ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ». Что значит «новое христианство»?

48. ОКНА В ХРИСТИАНСКИЙ МИР. Места и деятели веры

ЭПИЛОГ

ПРИМЕЧАНИЯ

РИМСКИЕ ПАПЫ ОТ ЛЬВА I ДО НАШИХ ДНЕЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ

2021-01-16