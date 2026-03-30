Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шелли - История Церкви

Брюс Шелли - История Церкви, рассказанная просто и понятно
Download
Модуль для программы BibleQuote - 28/01/2025
Add to Favorites
Category History

Эта книга преследовала благую цель: провести тех, кто верит Евангелию, к встрече с их собственной историей и с более обширным миром христианства. И она достигла успеха благодаря Брюсу Шелли, столь много давшего проекту. Свой вклад внесли и его репутация, и его волнение о Церкви, и его знания в исторической науке, и зоркий глаз, и его мастерство прозаика, и деятельный опыт в работе с аудиторией...

Эту книгу тепло принимают везде и всюду, и одна из причин тому — дисциплинированность Шелли. Он всегда помнил о том, что книга предназначена для широкого круга читателей, и, как и обещал, изложил все просто и ясно. И я уверен: ему не раз приходилось совершать выбор, тот или иной, а для историка это очень болезненно. Он не стремился охватить все на свете, а решил ограничиться отдельными яркими историями — но стоит их прочесть, и возникает чувство, будто мы прикоснулись к чему-то большему. Почти каждую можно читать саму по себе. Цитат у Шелли немного: он ими не отвлекает. Если кому любопытно, отсылки даны в концевых примечаниях, а в разделах для дополнительного чтения, помещенных после каждой главы, мы с признательностью указали общие источники. Я последовал неформальному стилю Шелли, добавил концевые примечания и отметил астерисками те книги, которые рекомендую сам.

Много лет на двери моего кабинета висел плакат с карикатурой. Студенты, решившие задержаться и рассмотреть его, переступали порог с улыбкой. То был комикс Peanuts. Младшая сестренка Чарли Брауна, Сэлли, пишет школьное сочинение под названием «История Церкви». Чарли, стоя с ней рядом, замечает первые строки вступления: «Если писать об истории Церкви, то начинать нужно от самого начала. Наш пастор родился в 1930 году». И Чарли только и остается возвести очи горе — к потолку.

Многие христиане сегодня страдают от исторической амнезии. Для них время между апостольским веком и современной эпохой — один огромный провал. И вряд ли Бог задумывал подобное. Установив Пасху для детей Израиля, Он сказал: «И объяви в день тот сыну твоему... и да будет это знаком. ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта» (Исх 13:8, 16). А давая манну в пустыне, Он велел Моисею поставить кувшин «для хранения в роды ваши» (Исх 16:33).

И мы еще спрашиваем, почему верующих так легко увлекают в различные культы? Потому что мы, христиане, не знаем своей истории, и часто принимаем какое-нибудь искажение христианства за чистую монету! А порой христиане проявляют поразительную, повергающую в шок духовную гордыню — хюбрис, надменность! Не имея уместного основания для сравнений, они яростно восстают, готовые защищаться до последнего: наши пути — лучшие! Наша группа — лучшая! И, наконец, многие христиане, не сумев осмыслить свои действия в широком контексте, просто вовлекаются в некую форму служения, — а когда хотят обратить свое время и силы во благо, им просто не на чем утвердиться!

Я далек от мысли о том, будто одна книга о прошлом христианства опровергнет все ошибки, превратит читателя в смиренного святого или направит на путь деятельного служения. Но любое прикосновение к христианской истории позволяет различить мимолетное и вечное и отделить преходящие увлечения от фундаментальных основ. Надеюсь, моя книга именно это и совершит.

Она рассчитана на мирян. Мы все знаем: это «обтекаемый» термин, податливый, точно воск, и мы можем сплетать из него такие узлы, какие только душа пожелает. Я преподаю первокурсникам в семинарии уже четыре десятка лет, и заключил, что и выпускники колледжей, начинающие служение, и инженер или продавец, читающие по пять книг в год — это один и тот же круг читателей. И в свете моих нынешних целей и те и другие — миряне.

М., "Эксмо", 2021 г. - 607 с. 32 илл.

ISBN 978-5-04-110146-6

Брюс Шелли - История Церкви, рассказанная просто и понятно - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОЛОГ

ВЕК ИИСУСА И АПОСТОЛОВ. 6 г. до н. э. — 70 г. н. э.

  • 1. ДОЛОЙ ЦАРЯ! Движение Иисуса

  • 2. МЕХИ ВЕТХИЕ И НОВЫЕ. Евангелие для язычников

ВЕК КАФОЛИЧЕСКОГО ХРИСТИАНСТВА. 70-312 гг.

  • 3. ОДНИ НИКЧЕМНЫЕ. Кафолическое христианство

  • 4. ЕСЛИ ТИБР РАЗЛИЛСЯ. Гонения на христиан

  • 5. ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ СВЕРШИЛОСЬ? Расцвет ортодоксии

  • 6. ВЛАДЫЧЕСТВО КНИГ. Как создавалась Библия

  • 7. ШКОЛА ДЛЯ ГРЕШНИКОВ. Власть епископов

  • 8. ОТ АПОСТОЛОВ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМ. Александрийцы

ВЕК ХРИСТИАНСКОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. 312-590 гг

  • 9. И СКИПЕТР — К НОГАМ! Обращение империи

  • 10. СПОРЫ О ВАЖНЫХ ТОНКОСТЯХ. Доктрина о Троице

  • 11. ИММАНУИЛ! Христос в символах веры

  • 12. ИЗГНАННИКИ ИЗ ЖИЗНИ. Зарождение монашества

  • 13. МУДРЕЦ ЭПОХ. Августин

  • 14. ПЕТР — «ВЕЛИКИЙ ПОНТИФИК». Начало папства

  • 15. ГДЕ-ТО МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. Восточное православие

  • 16. СКЛОНИТЕ ШЕЮ, ПОБЕДИТЕЛИ! Миссия к варварам

ХРИСТИАНСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 590-1517 гг

  • 17. КОНСУЛ БОЖИЙ. Григорий Великий

  • 18. В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА. Карл Великий и христианство

  • 19. Я ВОЗНЕСЕН МИСТИЧЕСКИ. Папство и крестоносцы

  • 20. НЕКТАР ПОЗНАНИЯ. Схоластика

  • 21. ПЕСНЬ ГОСПОЖЕ БЕДНОСТИ. Апостольская жизнь

  • 22. СПЯЩИЕ И ЗАКОН НЕОБХОДИМОСТИ. Упадок папства

  • 23. ПРАВОСУДИЕ В ХОДЕ ВРЕМЕНИ. Уиклиф и Гус

ВЕК РЕФОРМАЦИИ. 1517-1648 гг.

  • 24. ВЕПРЬ В ВИНОГРАДНИКЕ. Мартин Лютер и протестантизм

  • 25. РАДИКАЛЬНОЕ АПОСТОЛЬСТВО. Анабаптисты

  • 26.УЧАСТИЕ В ИГРЕ. Жан Кальвин

  • 27. ПРОКЛЯТИЕ НА КОРОНУ. Церковь Англии

  • 28. «ИНОЙ» В МАНРЕСЕ. Католическая Реформация

  • 29. И КАМЕНЬ ОТВОРИЛСЯ. Америка и Азия

  • 30. ПРАВЛЕНИЕ СВЯТЫХ. Пуритане

  • 31. МЫ НЕ УМРЕМ ЗА СТАРУЮ ИДЕЮ. Деноминации

ВЕК РАЗУМА И ПРОБУЖДЕНИЯ. 1648-1789 гг.

  • 32. ОСНОВЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ. Культ Разума

  • 33. ДОВОДЫ СЕРДЦА. Паскаль и пиетисты

  • 34. ГОЛОВНЯ ИЗ ОГНЯ. Уэсли и методизм

  • 35. НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕКОВ. Великое Пробуждение

ВЕК ПРОГРЕССА. 1789-1914 гг

  • 36. ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЦИТАДЕЛИ. Католичество в Век Прогресса

  • 37. НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РУБЕЖ. Англия в XIX веке

  • 38. ДО САМЫХ ДАЛЬНИХ УГОЛКОВ ЗЕМЛИ. Протестантские миссии

  • 39. СУДЬБА НАЦИИ. Христианская Америка

  • 40. МОСТИК ДЛЯ РАЗУМНЫХ СОВРЕМЕННИКОВ. Протестантский либерализм

  • 41. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЦЕПЕЙ. Социальный кризис

ВЕК ИДЕОЛОГИЙ. 1914-1989 гг

  • 42. ГРАФФИТИ НА СТЕНЕ ПОЗОРА. Идеологии XX столетия

  • 43. ЧУЖИЕ В ПАДШЕМ МИРЕ. Американские евангелики

  • 44. НОВЫЕ КРЕДО НА ЗАВТРАК. Экуменизм

  • 45. ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ МИЛОСЕРДИЕ. Римское католичество: Второй Ватиканский Собор

ВЕК МИРОВОЙ ЭКСПАНСИИ И СДВИГОВ. 1900-

  • 46. ХРИСТИАНСТВО НА ЗАПАДЕ. Упадок и перестройка

  • 47. ПЕРЕХОД НА «ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ». Что значит «новое христианство»?

  • 48. ОКНА В ХРИСТИАНСКИЙ МИР. Места и деятели веры

ЭПИЛОГ

ПРИМЕЧАНИЯ

РИМСКИЕ ПАПЫ ОТ ЛЬВА I ДО НАШИХ ДНЕЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ

2021-01-16

Views 2 204
Rating 4.3 / 5
Added 30.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
Comments (2 comments)

B
brat Andron 5 years ago

Это что-то грандиозное !
R
RealJoy 4 years ago

это же ЭКСМО.
книжка как книжка, только чуть потолще обычных.
аудио конечно, безыскусное. чтение сухое, ничего невыражающее
Но, сам проект хорош. Подойти бы с душой !

