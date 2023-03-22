Издательский проект Quadrivium Издательский проект Quadrivium Серия GOTHICA

Настоящее издание ставит перед собой задачей объединить в одном собрании и в одном переводе все основные работы Шеллинга, составляющие второй период его философстования. В первый и второй том собрания войдут основные итоговые работы мыслителя — «Философия мифологии» и «Философия Откровения», третий том составят небольшие сравнительно с этими двумя памятниками сочинения, обрамляющие эти монументальные труды. Издание полного собрания поздних работ Шеллинга было замыслено покойной М. Г. Городовой, В. М. Линейкиным и мной около двадцати лет назад, и сейчас я не без трепета отпускаю в самобытие дорогие книги, ставшие частью жизни для тех, кто некогда взялся за работу над ними, в эпоху вдохновенной молодости. Т. Г. Сидаш ***

Задачей моей вступительной статьи является максимально сжато и схоластически изложить учение философа, не опустив, однако, ни одного из существенных моментов его учения. Это представляется имеющим ценность как по причине того, что на русском языке, насколько нам известно, никто подобных попыток не предпринимал, так и потому, что «вторая», или «позитивная» философия Шеллинга была изложена им в трех основных работах: «Система Мировых Эпох», «Философия Мифологии» и «Философия Откровения». Несмотря на то, что издаваемый нами труд представляет собой центральное произведение системы, однако он не может быть понят без учета двух обрамляющих его работ. Будучи последней большой системой, завершающей немецкое классическое философствование, «вторая философия» Шеллинга имеет два — редуцируемых друг к другу не настолько, насколько этого хотелось самому мыслителю — пласта: априорный и апостериорный. Данная статья будет посвящена описанию первого из них. Обсуждение же всех вопросов, связанных с самими эмпирическими историей и мифологией и их осмыслением — особенно в свете археологической революции, имевшей место в XX столетии, — мы выносим в статью ко второму тому. Сейчас нам важно понять априорные основания «позитивной философии» Шеллинга, уяснив которые, мы увидим также и последний, богословски заостренный акт той романтической драмы, которую мы справедливо называем немецкой классической философией. Не останутся от нас скрытыми и немецкие пролегомены русской традиции мирянского (кшатрийского, как сказали бы в Индии) богословия, называющегося также Философией Всеединства. Итак, следуя тексту Шеллинга, нам нужно начать с рассмотрения истории философии, которую Шеллинг понимал как историю философии негативной — т. е. такой, результатом которой являлось только лишь рациональное постижение; желая подчеркнуть своё надстояние над этой традицией, он называл свою «вторую» философию позитивной. В независимости от того, будем ли рассматривать эмпиризм или рационализм, мы найдем — с одной стороны — стремление познать сущее, с другой — понятие как результат познания. Однако понятие есть не само сущее, но только момент сущего; таким образом, если «познавать» означает «иметь», то мы имеем лишь аспект сущего, но не само сущее.

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг - Позитивная философия - В трех томах - Том 1 - Философия мифологии

Санкт-Петербург: Издательский проект "Quadrivium", 2015. — 1200 с.

Тираж 500 экз.

ISBN 978-5-7164-0646-9

Перевод с немецкого В.М Линейкина Под общей редакцией Т. Г. Сидаша, С. Д. Сапожниковой. Над книгой также работали: Александр Карначев (латынь, греческий), Зоя Барзах (греческий), Анна Беспятых (латынь, французский), Тамара Соломатина (иврит) Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг - Позитивная философия - В трех томах - Том 1 - Философия мифологии - Содержание

Т. Г. Сидаш. От издателя Тарас Сидаш. Система позитивной философии Ф. В. Шеллинга Книга 1 Историко-критическое введение в философию мифологии Лекция 1 - Лекция 10 Книга 2 Философское введение в философию мифологии, или представление чисто рациональной философии Лекция 11 - Лекция 24 Книга 3 Монотеизм Лекция 25 - Лекция 30 Книга 4 Философия Лекция 31 - Лекция 53 Об источнике вечных истин О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее Примечания

«Философия Откровения» - труд этот был переведен В. М. Линейкиным в 1998-1999 гг. Инициаторами перевода были Т. Г. Сидаш и покойная М Г. Городова, которая являлась также наборщицей и первым литературным редактором текста. Перевод был осуществлен под эгидой тогда еще неразделенного издательства «Алетейя» (переводчик получал жалование в 20 $ за авторский лист — 40 000 знаков). Разумеется, только исключительная увлеченность проектом позволила нам в таких условиях довести его до конца. Однако, произволением тогдашних хозяев «Алетейи», книга так и не была издана. Шло время, увидел свет перевод А. Пестова, бывшего первым рецензентом представляемой сегодня читателю книги; и только теперь, когда — волей судеб — я оказался во главе самостоятельного издательского проекта, мы способны исправить сложившееся положение дел. И для меня, и для В. М. Линейкина труд над переводом «Философии Откровения» был первой большой работой, своего рода посвящением в профессиональную философию. Сколь бы с тех пор ни отдалился я от немецкой традиции философствования, но продолжаю испытывать благодарность мыслителю, даровавшему мне основополагающий инициатический опыт. И, конечно, это издание является знаком светлой памяти по безвременно покинувшей нас сподвижнице и подруге — Марине Геннадьевне Городовой. Т. Г. Сидаш Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг - Позитивная философия - В трех томах - Том 2 - Философия Откровения Санкт-Петербург: Издательский проект "Quadrivium", 2015. —768 с. ISBN 978-5-716406-34-6 Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг - Позитивная философия - В трех томах - Том 2 - Философия Откровения - Содержание От издателя Книга 1 Лекция 1 – Лекция 8 Книга 2 Лекция 9 - Лекция 37 Другая дедукция принципов позитивной философии Первое чтение в Берлине 6 ноября 1841 г