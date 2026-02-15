«На пороге» — это сборник духовных статей Никифора Шельпука, в котором автор обращается к читателю с позиции христианского реализма, анализируя состояние человеческой души в преддверии вечности. Основная мысль книги заключается в том, что каждый прожитый день приближает человека к роковой черте, и это осознание должно не пугать, а побуждать к глубокому переосмыслению жизненных ценностей. Шельпук поднимает острые вопросы о готовности к встрече с Творцом, о чистоте совести и о том, что именно человек «возьмет с собой», переступая порог земного бытия, призывая оставить суету ради стяжания нетленных сокровищ веры и любви.
Статьи сборника затрагивают темы духовного бодрствования, борьбы с внутренними пороками и важности непоколебимой верности Божьим заповедям в условиях меняющегося мира. Автор мастерски сочетает глубокое знание Писания с практическими наблюдениями за повседневной жизнью, делая свои размышления доступными и актуальными для широкого круга читателей. Никифор Шельпук подчеркивает, что христианство — это не просто религия традиций, а динамичная подготовка сердца к жизни будущего века. Книга пропитана духом серьезности и ответственности, служа отрезвляющим напоминанием о том, что «порог» может оказаться ближе, чем кажется, и самое важное дело человека — быть готовым к этому переходу.
Никифор Шельпук – На пороге – Сборник духовных статей
Славянское Миссионерское Служение, 1979. – 148 с.
Никифор Шельпук – На пороге – Содержание
1. На пороге
2. Что после смерти
3. Жизнь — драгоценность
4. Прощение
5. Камень преткновения
6· Непредвиденное
7. Это — не случайность
8. Школа жизни
9. Мир и свобода
10. Гость у дверей
11. Секрет для счастья
12. Преступление и наказание
13. Какая польза?
14. Гордость
15. Тупик
16. Радость
17. Доказательства любви
18. Целесообразность жизни
19. Осязание
20. Куда идешь?
21. Полнота
22. Удачный выбор
23. Блаженство
24. Духовная слепота
25· Сомнение
26. Контакт с Богом
27. Чувство виновности
28. Подлинное христианство
29. Самообман
30. Лицом к действительности
31. Право человека 109
32. Страх
33. Живые и мертвые
34. Загадочный вопрос
35. Жизнь и ее назначение
36. Человеческое назначение
37. Кто Он?
38. Пасхальная радость
39. Грех
40. Вера
