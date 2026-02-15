«На пороге» — это сборник духовных статей Никифора Шельпука, в котором автор обращается к читателю с позиции христианского реализма, анализируя состояние человеческой души в преддверии вечности. Основная мысль книги заключается в том, что каждый прожитый день приближает человека к роковой черте, и это осознание должно не пугать, а побуждать к глубокому переосмыслению жизненных ценностей. Шельпук поднимает острые вопросы о готовности к встрече с Творцом, о чистоте совести и о том, что именно человек «возьмет с собой», переступая порог земного бытия, призывая оставить суету ради стяжания нетленных сокровищ веры и любви.

Статьи сборника затрагивают темы духовного бодрствования, борьбы с внутренними пороками и важности непоколебимой верности Божьим заповедям в условиях меняющегося мира. Автор мастерски сочетает глубокое знание Писания с практическими наблюдениями за повседневной жизнью, делая свои размышления доступными и актуальными для широкого круга читателей. Никифор Шельпук подчеркивает, что христианство — это не просто религия традиций, а динамичная подготовка сердца к жизни будущего века. Книга пропитана духом серьезности и ответственности, служа отрезвляющим напоминанием о том, что «порог» может оказаться ближе, чем кажется, и самое важное дело человека — быть готовым к этому переходу.

Никифор Шельпук – На пороге – Сборник духовных статей

Славянское Миссионерское Служение, 1979. – 148 с.

Никифор Шельпук – На пороге – Содержание