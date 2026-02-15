Шельпук - На пороге

Шельпук - На пороге
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience

Gemini said

«На пороге» — это сборник духовных статей Никифора Шельпука, в котором автор обращается к читателю с позиции христианского реализма, анализируя состояние человеческой души в преддверии вечности. Основная мысль книги заключается в том, что каждый прожитый день приближает человека к роковой черте, и это осознание должно не пугать, а побуждать к глубокому переосмыслению жизненных ценностей. Шельпук поднимает острые вопросы о готовности к встрече с Творцом, о чистоте совести и о том, что именно человек «возьмет с собой», переступая порог земного бытия, призывая оставить суету ради стяжания нетленных сокровищ веры и любви.

Статьи сборника затрагивают темы духовного бодрствования, борьбы с внутренними пороками и важности непоколебимой верности Божьим заповедям в условиях меняющегося мира. Автор мастерски сочетает глубокое знание Писания с практическими наблюдениями за повседневной жизнью, делая свои размышления доступными и актуальными для широкого круга читателей. Никифор Шельпук подчеркивает, что христианство — это не просто религия традиций, а динамичная подготовка сердца к жизни будущего века. Книга пропитана духом серьезности и ответственности, служа отрезвляющим напоминанием о том, что «порог» может оказаться ближе, чем кажется, и самое важное дело человека — быть готовым к этому переходу.

Никифор Шельпук – На пороге – Сборник духовных статей

Славянское Миссионерское Служение, 1979. – 148 с.

Никифор Шельпук – На пороге – Содержание

  • 1. На пороге

  • 2. Что после смерти

  • 3. Жизнь — драгоценность

  • 4. Прощение

  • 5. Камень преткновения

  • 6· Непредвиденное

  • 7. Это — не случайность

  • 8. Школа жизни

  • 9. Мир и свобода

  • 10. Гость у дверей

  • 11. Секрет для счастья

  • 12. Преступление и наказание

  • 13. Какая польза?

  • 14. Гордость

  • 15. Тупик

  • 16. Радость

  • 17. Доказательства любви

  • 18. Целесообразность жизни

  • 19. Осязание

  • 20. Куда идешь?

  • 21. Полнота

  • 22. Удачный выбор

  • 23. Блаженство

  • 24. Духовная слепота

  • 25· Сомнение

  • 26. Контакт с Богом

  • 27. Чувство виновности

  • 28. Подлинное христианство

  • 29. Самообман

  • 30. Лицом к действительности

  • 31. Право человека 109

  • 32. Страх

  • 33. Живые и мертвые

  • 34. Загадочный вопрос

  • 35. Жизнь и ее назначение

  • 36. Человеческое назначение

  • 37. Кто Он?

  • 38. Пасхальная радость

  • 39. Грех

  • 40. Вера

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

