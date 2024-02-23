Шельпякова - Не бойся, только веруй!

В 70-х годах недалеко от города Саратова жил со своей семьей Мартын, крепостной помещика Н.

Мартын отличался твердым характером, крепким нравом, здравым умом и был искусным хлеборобом. Землю любил он свято, считая всякий иной труд — нечестием. Выходя в поле, он снимал шапку и низко кланялся матушке-земле. Он брал чернозем, растирал в ладони, строгое лицо его веселело, и он забывал, что земля эта — не его.

При взгляде на дружные всходы пшеницы у Мартына текли благодарные слезы. А когда созревал золотой колос, он нежно поглаживал налитые зерна, и лицо его становилось торжественным.

В страдные дни вся семья Мартына работала на помещичьих полях и днем и ночью, поспав лишь часок-другой, питаясь квасом и ржаным хлебом.

Мартын нарадоваться не мог на двоих своих сыновей — Тимофея и Кузьму, и часто говорил жене:

— Дашутка, гляди-ка, какие дубки растут! Кормильцы наши.

И Дарья глядела на сыновей с такой же любовью, как Мартын на золотые колосья.

Однажды осенью двенадцатилетний Кузьма робко подошел к забору помещичьей усадьбы и стал смотреть в щелку.

Он увидел на террасе барских детей, перед которыми дьячок писал мелом на черной доске, приговаривая несчетно: «Аз, буки, веди, глаголь...»

Кузьма взял палочку и начал водить ею по земле, пытаясь изобразить то, что было на доске, — буквы «а», «б», «в», «г».

— Больно узористо, — огорчился Кузьма, когда у него ничего не вышло. Но палочку не бросил, а продолжал старательно выводить буквы.

Вдруг кто-то схватил его за волосы и швырнул на пыльную дорогу.

— Экий негодник, куда полез? — закричал на него барский конюх. — Чего глядишь?

И перепуганный Кузьма без оглядки побежал домой.

— Батюшки мои! — воскликнула мать, увидя его. — Лица не видать от грязи, и кудри вырваны.

Кузьма спрятался в сарае и, забыв о пище и питье, начал водить палочкой по земле...

Шельпякова В. - Не бойся, только веруй!

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1995. — 140 с.

ISBN 5-7454-0048-Х

Шельпякова В. - Не бойся, только веруй! – Содержание

Об авторе

МОЛОКАНЕ (Предыстория евангельского пробуждения в России)

НЕ БОЙСЯ, ТОЛЬКО ВЕРУЙ! Автобиографическая повесть

Вместо послесловия