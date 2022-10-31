Шелтон - Истинное Евангелие Христа против ложного евангелия плотского христианства

В наш век широко распространилось ложное евангелие плотского христианства, которое обольстило многие души. Сегодня подавляющее большинство христиан не склоняется перед Владычеством Иисуса Христа. Они строят свой дом на зыбком песке и являются легкой добычей этого учения, пропитавшего нашу страну и наши кафедры. Поэтому наша задача - выявить истинное и ложное евангелия, отчетливо указав на предупреждения из слова Божьего, что мы должны сеять не в плоть, а в Дух. Желаю, чтобы вы имели открытые сердца и открытые Библии в то время как мы молимся, чтобы Бог руководил нами с помощью Своего Духа.

Предупреждение о ложном евангелии плотского христианства мы находим в послании к Гал. 6:7-8: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную." Для меня - это самое серьезное предостережение всем нам, особенно сегодня, когда свободное верование и плотское христианство проповедуются в таких огромных масштабах. Дело в том, что сегодня подавляющее большинство христиан обмануты относительно положения их бессмертных душ перед Богом, потому что оправданиево Христе проповедуется в отрыве от проповеди святой жизни и поэтому слушатели этого одностороннего евангелия остаются в темноте по отношению к Божьему требованию необходимости святой жизни. Божья благодать превращена во взедозволенность; многие считают: "Небольшой грех не страшен, я только "плотской христианин" и, кроме того, разве благодать не покрывает все это? "

Моя молитва о том, чтобы Бог, силою Своего Духа, слепых сделал зрячими и они увидели чрезвычайную греховность греха и рыдали о нем, потому что это наша единственная надежда. О, как наши сердца должны взывать к Богу, чтобы истина Его Слова касалась не только наших плотским желаний или наших плотских эмоций, но чтобы она умерщвляла нашу плоть и повергала нас открытыми пред Богом в исповедании и раскаянии! Мы должны взывать к Нему о такой работе Его Духа в наших сердцах, чтобы святость мысли, слова и действия вошли в наши сердца и нашу жизнь.

Ложное евангелие плотского христианства настолько проникло в наши церкви, что в них уже не проявлялся интерес к жизни во Христе. Людям говорится, что если они верующие, то этого достаточно, и, следовательно, с их душами все в порядке. Но Святое Слово Божье не учит этому, фактически, оно провозглашает совсем противоположное, потому что в послании к Евреям 12:14 мы читаем: "Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа." Святость должна характеризовать нашу жизнь, "ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости." (I Фессал. 4:7). "Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви." (Еф. 1:4). А также "спасшего нас и призвавшего нас званием святым" (2-е Тим. 1:9). Он же есть Тот, Кто сказал: "Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру Призвавшего вас Святого, и сами будьте святы, потому что Я свят." (I Петр. 1:14-16).

Наш предостерегающий текст из 6-й главы послания к Гал. провозглашает тоже самое. Бог хочет, чтобы мы понимали и не были обмануты этим ложным учением, чтобы не говорили лжепроповедники и учителя об этом: "Что посеет человек, то и пожнет." Мой друг, если ты сеешь в плоть, ты пожнешь от плоти тление. Меня не интересует какая у вас профессия или какой церкви ты принадлежишь; ты не можешь обмануть Бога! Он не лицеприятен. Всякий и каждый, кто сеет в плоть свою, от плоти пожнет тление.