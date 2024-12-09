Шелудякова - Вопросы истории, теории и практики клиросного обучения и воспитания

В современной ситуации особенно актуализировались проблемы нравственности. Катастрофическое падение духовности и забвение многих этических норм становятся уже привычными. Для изменения ситуации необходима система нравственного и эстетического воспитания и просвещения, возвращение к истокам, возрождение лучшего в наследии минувших эпох. Проблема формирования системы эстетических и нравственных ценностей в их взаимодействии успешно решалась в певческих школах.

В последние годы ситуация начинает несколько меняться. Восстановление духовных представлений касается всех слоев общества и всех сторон жизни — отношения государства, бытового уклада, семейных традиций и т. д. В большой степени это возвращение отразилось на сфере искусства, как главном выразителе жизненных идеалов людей. Проходят выставки иконописи и концерты духовной музыки, появляется множество исследований древнерусской культуры. На музыкантов возлагается функция сопровождения религиозных обрядов и изучения духовных сочинений, особенное развитие получила медиевистика.

Однако даже в статьях, посвященных непосредственно церковному пению, чаще всего в первую очередь ставятся проблемы хорового пения, вокала, музыкально-теоретической подготовки; затем раскрываются вопросы репертуара, осмогласия и другие чисто певческие вопросы и, наконец, в последнюю очередь говорится о воспитании души певчих, их духовном состоянии.

Шелудякова, О. Е. - Вопросы истории, теории и практики клиросного обучения и воспитания

Учебное пособие. — Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2022. — 270 с. — 100 экз. — ISBN 978-5-6046937-6-6. — Текст: непосредственный.

Шелудякова, О. Е. - Вопросы истории, теории и практики клиросного обучения и воспитания – Содержание

Введение РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Глава 1. Концепция богослужебного пения в Древней Руси

Глава 2. Теоретическая система древнерусского пения

Глава 3. Жанровая система древнерусского певческого искусства

Глава 4. Гласовая система древнерусского певческого искусства

Глава 5. Богословская идея круга в богослужебной певческой системе

Глава 6. Некоторые особенности канонических песнопений как типа высказывания

Глава 7. Символика в древнерусском богослужебном пении, иконописи и формы взаимосвязи искусств

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В КЛИРОСНОЙ ПРАКТИКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Глава 1. История возникновения и развития церковно-певческого обучения на Руси

Глава 2. Некоторые особенности учебно-воспитательного процесса и педагогической концепции )

Глава 3. Система педагогических и профессиональных требований

Глава 4. Особенности структуры клиросного хора в Древней Руси

Глава 5. Принципы нравственного воспитания в древнерусской клиросной педагогике

Глава 6. Певческие азбуки и богослужебные книги в структуре образовательного процесса

Глава 7. Подготовка к богослужению как основная форма учебно-воспитательного процесса в клиросной практике

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИРОСНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Глава 1. Непрерывное духовно-музыкальное образование (на примере образовательной деятельности Екатеринбургской епархии)

Глава 2. Концепция духовно-музыкального образования в церковных и светских вузах

Глава 3. Современная традиция пения осмогласия в контексте взаимодействия устной и письменной культур

Глава 4. Певческие курсы как модель духовно-музыкального образования

Глава 5. Литургические аспекты анализа духовных песнопений православной традиции

Глава 6. Древнерусские чины-действа в образовательной и творческой деятельности современных музыкальных вузов

Глава 7. Формы и виды освоения традиций древнерусского певческого искусства в современном вузовском музыкальном образовании

Заключение

Список литературы