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Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы

Шемпель Роман - Финансовое богословие - Личные финансы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Роман Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы

[б. м.]: Издательские решения, 2020. - 270 с.

ISBN 978-5-0051-7344-7

Роман Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы - Содержание

Финансовое богословие

Глава 1. Актуальность финансовой темы

  • Вызовы светского общества в сфере финансов - Вызовы в церковной среде в сфере финансов - Основные понятия

Глава 2. Финансовое богословие Ветхого Завета

  • Что такое финансовое богословие? - Место Ветхого Завета в финансовой теме - Практика финансовых отношений Ветхого Завета - Долговые отношения в Ветхом Завете

Глава 3. Важность финансовой темы

  • Изменение отношение к финансам как плод покаяния - Что не так с богатым юношей? - Насколько были богаты герои евангельских повествований?

Глава 4. Вводная в учение Иисуса Христа о материальном

  • Экспозиция текста Евангелия от Матфея 6:19-34 - Отличия между богатством, имуществом и сокровищем - Проблема накопления сокровищ на земле

Глава 5. Отношение к инвестициям и имуществу

  • Что Писание говорит о вопросе инвестиций и накопления? - Имущество как еще одно выражение материальных ценностей

Глава 6. Поклонение Богу в материальной сфере

  • Проблема сердца - Проблема ока - Проблема маммоны - Проблема любостяжания

Глава 7. Забота о материальном

  • «Забота» в учении Иисуса Христа - Неверие - Личные финансы

Глава 8. Личные финансы и бюджет

  • Планирование и контроль личных финансов - Бюджетирование - Шаги к финансовому оздоровлению

Глава 9. Финансы и пожертвования

  • Десятина в текстах Нового Завета - Учение Нового Завета о пожертвованиях

Глава 10. Финансы и кредит

  • Долги: определение и виды - Основное место Священного Писания, посвященное долгу - Практика долговых отношений Нового Завета

Глава 11. Потребление и экономический кризис

  • Библейская этика потребления - Экономический кризис - Общие принципы для трудных времен

Глава 12. Ипотека и пенсия

  • Ипотека - Самостоятельное пенсионное обеспечение

Заключение

Проект MMBF

Служение Ekklesia

Views 230
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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