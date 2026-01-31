Шемпель Роман - Финансовое богословие - Личные финансы

Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы
Роман Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы
[б. м.]: Издательские решения, 2020. - 270 с.
ISBN 978-5-0051-7344-7
Роман Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы - Содержание
Финансовое богословие
Глава 1. Актуальность финансовой темы
Вызовы светского общества в сфере финансов - Вызовы в церковной среде в сфере финансов - Основные понятия
Глава 2. Финансовое богословие Ветхого Завета
Что такое финансовое богословие? - Место Ветхого Завета в финансовой теме - Практика финансовых отношений Ветхого Завета - Долговые отношения в Ветхом Завете
Глава 3. Важность финансовой темы
Изменение отношение к финансам как плод покаяния - Что не так с богатым юношей? - Насколько были богаты герои евангельских повествований?
Глава 4. Вводная в учение Иисуса Христа о материальном
Экспозиция текста Евангелия от Матфея 6:19-34 - Отличия между богатством, имуществом и сокровищем - Проблема накопления сокровищ на земле
Глава 5. Отношение к инвестициям и имуществу
Что Писание говорит о вопросе инвестиций и накопления? - Имущество как еще одно выражение материальных ценностей
Глава 6. Поклонение Богу в материальной сфере
Проблема сердца - Проблема ока - Проблема маммоны - Проблема любостяжания
Глава 7. Забота о материальном
«Забота» в учении Иисуса Христа - Неверие - Личные финансы
Глава 8. Личные финансы и бюджет
Планирование и контроль личных финансов - Бюджетирование - Шаги к финансовому оздоровлению
Глава 9. Финансы и пожертвования
Десятина в текстах Нового Завета - Учение Нового Завета о пожертвованиях
Глава 10. Финансы и кредит
Долги: определение и виды - Основное место Священного Писания, посвященное долгу - Практика долговых отношений Нового Завета
Глава 11. Потребление и экономический кризис
Библейская этика потребления - Экономический кризис - Общие принципы для трудных времен
Глава 12. Ипотека и пенсия
Ипотека - Самостоятельное пенсионное обеспечение
Заключение
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