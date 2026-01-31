Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы - Рабочая тетрадь
Роман Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы - Рабочая тетрадь
[б. м.]: Издательские решения, 2020. - 48 с.
ISBN 978-5-0051-7403-1
Роман Шемпель - Финансовое богословие - Личные финансы - Рабочая тетрадь - Содержание
Аннотация
Задание к главе 1
Задание к главе 2
Задание к главе 3
Задание к главе 4
Задание к главе 5
Задание к главе 6
Задание к главе 7
Задание к главе 8
Задание к главе 9
Задание к главе 10
Задание к главе 11
Задание к главе 12
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