Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма - Как перезапустить свой обмен веществ

Шэнахан - Код метаболизма
Когда я впервые начала изучать клиническую медицину почти тридцать лет назад, вес человека считался в основном чисто косметической проблемой, а не фактором, который может укорачивать жизнь. Единственными признанными осложнениями избыточного веса были чрезмерный износ суставов и кожные заболевания, вызванные скоплением влаги в складках кожи. Врачи сталкивались с ожирением у пациентов всего несколько раз в месяц, и эта проблема беспокоила в основном женщин, а мужчинам даже нравилось выглядеть большими.
Сейчас, десятилетия спустя, общепризнанно, что большинство хронических заболеваний связано с ожирением, а снижение веса помогает смягчить симптомы всех болезней. Но даже несмотря на то, что многие люди отлично понимают важность похудения, даже при обращении к специалистам им бывает очень трудно достичь реальных результатов в снижении веса.
В самом начале своей врачебной практики я тоже не могла помочь пациентам похудеть: лучшее, что я могла сделать для людей с избыточным весом, это обследовать их щитовидную железу, сделать простые анализы крови, которые почти всегда были близки к норме, и прописать препараты для подавления аппетита. Не так уж и много! Решив стать врачом, я хотела выявлять истинные причины проблем со здоровьем, но медицинская школа не всегда поощряет стремление разобраться в реальных причинах, которые привели к развитию у пациента проблем со здоровьем. Во время учебы у меня часто возникало неприятное чувство, будто я что-то упускаю, что нужно найти какие-то утерянные элементы информации, без которых невозможно представить полную картину.
Первый из многих недостающих элементов я нашла на Гавайских островах. Гавайи — это штат США, где самая высокая продолжительность жизни. Гавайцы, которым уже за пятьдесят и даже за шестьдесят лет, зачастую более здоровы, чем их дети и внуки. Этот факт для меня особенно интересен тем, что в моей семье у всех троих моих братьев и сестер тоже есть проблемы со здоровьем, которых раньше никогда не было ни у кого из наших родственников. Я начала замечать, что такое явление отражает общую тенденцию: у детей возникают новые заболевания, к которым они не были генетически предрасположены. Но я не знала, почему это происходит. В 2001 году, вскоре после того, как у меня тоже начались проблемы со здоровьем, я начала понимать, что основная причина таких нарушений всегда была прямо у меня под носом: это мой рацион питания.
Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма - Как перезапустить свой обмен веществ
Перевод с английского О. Жуковой. — Москва: Эксмо, 2022. — 448 с.
(Открытия века: новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья).
ISBN 978-5-04-118769-9
Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма – Содержание
- Предисловие
Часть первая. Как раскрыть реальный потенциал своего здоровья
- Глава 1. Преимущества жиросжигания – больше энергии
- Глава 2. Голодные игры
- Глава 3. Сахарный диабет: многообразие клинических форм
Часть вторая. Познакомьтесь со своим метаболизмом
- Глава 4. Гибкий метаболизм превосходит «быстрый» метаболизм
- Глава 5. Система жиросжигания 1. Митохондрии — генераторы энергии ваших клеток
- Глава 6. Система жиросжигания 2. Гормоны, контролирующие уровень сахара в крови
- Глава 7. Система жиросжигания 3. Ваш телесный жир
- Глава 8. Система жиросжигания 4. Центр регуляции аппетита
- Глава 9. Инструменты для оценки жиросжигания
Часть третья. Программа восстановления жиросжигания
- Глава 10. Программа восстановления жиросжигания
- Глава 11. Пять правил, которые помогут восстановить жиросжигание
- Глава 12. Первый этап: восстановление метаболизма: курс «Первые шаги»
- Глава 13. Первый этап: восстановление метаболизма: ускоренная программа
- Глава 14. Второй этап: долгосрочное похудение
- Глава 15. Выявление и устранение проблем. Часто задаваемые вопросы
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О! Не ожидал данную книгу увидеть на сайте. Но очень рад что она тут) спасибо клубу)