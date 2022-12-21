Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма - Как перезапустить свой обмен веществ

Когда я впервые начала изучать клиническую медицину почти тридцать лет назад, вес человека считался в основном чисто косметической проблемой, а не фактором, который может укорачивать жизнь. Единственными признанными осложнениями избыточного веса были чрезмерный износ суставов и кожные заболевания, вызванные скоплением влаги в складках кожи. Врачи сталкивались с ожирением у пациентов всего несколько раз в месяц, и эта проблема беспокоила в основном женщин, а мужчинам даже нравилось выглядеть большими.

Сейчас, десятилетия спустя, общепризнанно, что большинство хронических заболеваний связано с ожирением, а снижение веса помогает смягчить симптомы всех болезней. Но даже несмотря на то, что многие люди отлично понимают важность похудения, даже при обращении к специалистам им бывает очень трудно достичь реальных результатов в снижении веса.

В самом начале своей врачебной практики я тоже не могла помочь пациентам похудеть: лучшее, что я могла сделать для людей с избыточным весом, это обследовать их щитовидную железу, сделать простые анализы крови, которые почти всегда были близки к норме, и прописать препараты для подавления аппетита. Не так уж и много! Решив стать врачом, я хотела выявлять истинные причины проблем со здоровьем, но медицинская школа не всегда поощряет стремление разобраться в реальных причинах, которые привели к развитию у пациента проблем со здоровьем. Во время учебы у меня часто возникало неприятное чувство, будто я что-то упускаю, что нужно найти какие-то утерянные элементы информации, без которых невозможно представить полную картину.

Первый из многих недостающих элементов я нашла на Гавайских островах. Гавайи — это штат США, где самая высокая продолжительность жизни. Гавайцы, которым уже за пятьдесят и даже за шестьдесят лет, зачастую более здоровы, чем их дети и внуки. Этот факт для меня особенно интересен тем, что в моей семье у всех троих моих братьев и сестер тоже есть проблемы со здоровьем, которых раньше никогда не было ни у кого из наших родственников. Я начала замечать, что такое явление отражает общую тенденцию: у детей возникают новые заболевания, к которым они не были генетически предрасположены. Но я не знала, почему это происходит. В 2001 году, вскоре после того, как у меня тоже начались проблемы со здоровьем, я начала понимать, что основная причина таких нарушений всегда была прямо у меня под носом: это мой рацион питания.

Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма - Как перезапустить свой обмен веществ

Перевод с английского О. Жуковой. — Москва: Эксмо, 2022. — 448 с.

(Открытия века: новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья).

ISBN 978-5-04-118769-9

Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма – Содержание

Предисловие

Часть первая. Как раскрыть реальный потенциал своего здоровья

Глава 1. Преимущества жиросжигания – больше энергии

Глава 2. Голодные игры

Глава 3. Сахарный диабет: многообразие клинических форм

Часть вторая. Познакомьтесь со своим метаболизмом

Глава 4. Гибкий метаболизм превосходит «быстрый» метаболизм

Глава 5. Система жиросжигания 1. Митохондрии — генераторы энергии ваших клеток

Глава 6. Система жиросжигания 2. Гормоны, контролирующие уровень сахара в крови

Глава 7. Система жиросжигания 3. Ваш телесный жир

Глава 8. Система жиросжигания 4. Центр регуляции аппетита

Глава 9. Инструменты для оценки жиросжигания

Часть третья. Программа восстановления жиросжигания

Глава 10. Программа восстановления жиросжигания

Глава 11. Пять правил, которые помогут восстановить жиросжигание

Глава 12. Первый этап: восстановление метаболизма: курс «Первые шаги»

Глава 13. Первый этап: восстановление метаболизма: ускоренная программа

Глава 14. Второй этап: долгосрочное похудение

Глава 15. Выявление и устранение проблем. Часто задаваемые вопросы

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