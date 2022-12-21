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Шэнахан - Код метаболизма

Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма - Как перезапустить свой обмен веществ
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Health
Когда я впервые начала изучать клиническую медицину почти тридцать лет назад, вес человека считался в основном чисто косметической проблемой, а не фактором, который может укорачивать жизнь. Единственными признанными осложнениями избыточного веса были чрезмерный износ суставов и кожные заболевания, вызванные скоплением влаги в складках кожи. Врачи сталкивались с ожирением у пациентов всего несколько раз в месяц, и эта проблема беспокоила в основном женщин, а мужчинам даже нравилось выглядеть большими.
Сейчас, десятилетия спустя, общепризнанно, что большинство хронических заболеваний связано с ожирением, а снижение веса помогает смягчить симптомы всех болезней. Но даже несмотря на то, что многие люди отлично понимают важность похудения, даже при обращении к специалистам им бывает очень трудно достичь реальных результатов в снижении веса.
В самом начале своей врачебной практики я тоже не могла помочь пациентам похудеть: лучшее, что я могла сделать для людей с избыточным весом, это обследовать их щитовидную железу, сделать простые анализы крови, которые почти всегда были близки к норме, и прописать препараты для подавления аппетита. Не так уж и много! Решив стать врачом, я хотела выявлять истинные причины проблем со здоровьем, но медицинская школа не всегда поощряет стремление разобраться в реальных причинах, которые привели к развитию у пациента проблем со здоровьем. Во время учебы у меня часто возникало неприятное чувство, будто я что-то упускаю, что нужно найти какие-то утерянные элементы информации, без которых невозможно представить полную картину.
Первый из многих недостающих элементов я нашла на Гавайских островах. Гавайи — это штат США, где самая высокая продолжительность жизни. Гавайцы, которым уже за пятьдесят и даже за шестьдесят лет, зачастую более здоровы, чем их дети и внуки. Этот факт для меня особенно интересен тем, что в моей семье у всех троих моих братьев и сестер тоже есть проблемы со здоровьем, которых раньше никогда не было ни у кого из наших родственников. Я начала замечать, что такое явление отражает общую тенденцию: у детей возникают новые заболевания, к которым они не были генетически предрасположены. Но я не знала, почему это происходит. В 2001 году, вскоре после того, как у меня тоже начались проблемы со здоровьем, я начала понимать, что основная причина таких нарушений всегда была прямо у меня под носом: это мой рацион питания.

Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма - Как перезапустить свой обмен веществ

Перевод с английского О. Жуковой. — Москва: Эксмо, 2022. — 448 с.
(Открытия века: новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья).
ISBN 978-5-04-118769-9

Кэтрин Шэнахан - Код метаболизма – Содержание

  • Предисловие
Часть первая. Как раскрыть реальный потенциал своего здоровья
  • Глава 1. Преимущества жиросжигания – больше энергии
  • Глава 2. Голодные игры
  • Глава 3. Сахарный диабет: многообразие клинических форм
Часть вторая. Познакомьтесь со своим метаболизмом
  • Глава 4. Гибкий метаболизм превосходит «быстрый» метаболизм
  • Глава 5. Система жиросжигания 1. Митохондрии — генераторы энергии ваших клеток
  • Глава 6. Система жиросжигания 2. Гормоны, контролирующие уровень сахара в крови
  • Глава 7. Система жиросжигания 3. Ваш телесный жир
  • Глава 8. Система жиросжигания 4. Центр регуляции аппетита
  • Глава 9. Инструменты для оценки жиросжигания
Часть третья. Программа восстановления жиросжигания
  • Глава 10. Программа восстановления жиросжигания
  • Глава 11. Пять правил, которые помогут восстановить жиросжигание
  • Глава 12. Первый этап: восстановление метаболизма: курс «Первые шаги»
  • Глава 13. Первый этап: восстановление метаболизма: ускоренная программа
  • Глава 14. Второй этап: долгосрочное похудение
  • Глава 15. Выявление и устранение проблем. Часто задаваемые вопросы
Эпилог
Благодарности
Источники
Об авторе
Views 304
Rating 5.0 / 5
Added 21.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

O
otec Vyacheslav 3 years ago

О! Не ожидал данную книгу увидеть на  сайте. Но очень рад что она тут) спасибо клубу) 

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