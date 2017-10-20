Каково это — быть униженной, бессловесной, приниженной, покорной и отвергнутой женщиной в любовном треугольнике? Каково это — быть отлученной от мужа, изгнанной из дома, одной пережить эту травму? farap (Агарь), египетская рабыня, воплощает в своем образе и жизни всю палитру тревог, заключенных в этих вопросах. Она была одной из вершин в любовном треугольнике, который составляли две энергичные и обуреваемые страстями женщины и один бездеятельный мужчина: Сара, Гагар и Аврагам.

Уже при первом появлении образов в книге Берешит бросается в глаза пропасть, разделяющая героинь: «Сара, жена Аврамова, не рождала ему», и далее: «и у нее рабыня-египтянка, по имени Гагар». Литературная экспозиция героинь не оставляет места сомнениям в отношении состояния дел, хотя начало стиха и намекает на относительно приниженное положение Сары, связанное с ее бесплодностью.

Однако библейский повествователь в начале стиха помещает Сару, законную жену Авраама и еврейку, а имя farap называется только в конце, что указывает на ее маргинальное положение. Она рабыня, египтянка, наложница, имущество своих господ, и даже ее имя свидетельствует о ее приниженном статусе. Гагар — классический пример пришельца, которого мучают и унижают, архетип другого, чужого, переселенца-изгнанника, отданного на милость чужих для него людей.

Ализа Шенар - Возлюбленные и ненавистные - Женщина в еврейской литературе от Библии до наших дней

М.: Мосты культуры / Гешарим, 2012. — 288 с.

ISBN 978-593273-366-0

Ализа Шенар - Возлюбленные и ненавистные - Женщина в еврейской литературе от Библии до наших дней - Содержание

Галина Зеленина Проклятие еврейской феминистки

Предисловие

«Поступай с нею, как угодно тебе» изгнанная рабыня

«Сильна, как смерть» нелюбимая жена

«Рукою крепкою» девушка, подвергающаяся насилию по

«Но царь не познал ее» вечная девственница

«Будь мне мать и сестра» описание борьбы

«Возьми же дочь твою, единственную твою, которую ты любишь»

«На всяком высоком холме и под всяким зеленеющим деревом»что значит быть наложницей

Ализа Шенар - Возлюбленные и ненавистные - Женщина в еврейской литературе от Библии до наших дней - Сильна, как смерть

Танах отлично различает женщину, любимую мужем, и женщину, ему ненавистную. Более того, Танах предостерегает: «Если будут у мужа две жены, одна любимая и одна нелюбимая, и они родят ему сыновей, любимая и нелюбимая, и будет первородный сын от нелюбимой; то будет: в день наделения им своих сыновей тем, что будет у него, не может он дать право первородства сыну любимой (жены) при первородном сыне нелюбимой. Но первородного сына нелюбимой признает, чтобы дать ему двукратно от всего, что у него найдется, ибо он начаток силы его, за ним право первородства».Более того, книга Дварим приводит драматическое описание коллизии в отношениях между мужчиной и женщиной, когда при каком-либо сбое он меняется в своем к ней отношении и вследствие этого начинает возводить на нее облыжные обвинения: «...Кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и возведет на нее умышленные нарекания, и пустит о ней худую молву, и скажет: — Жену сию взял я и вошел к ней, и не нашел у нее девства. ...И скажет отец отроковицы старейшинам: дочь мою отдал я человеку этому в жену, и он возненавидел ее».

Опозоренным родителям удается доказать «девство» дочери, расстилая облачения ее перед старейшинами города. Те наказывают мужа, назначая ему пеню в сто сиклей серебра, но, не удовлетворяясь этим, еще и устанавливают, что он никогда не сможет развестись с женой, которую унизил без всякой вины с ее стороны. Признание несправедливости, которую этот закон пытается исправить, читается между строк и свидетельствует о суровой социальной действительности: испытывая отвращение к жене, мужчина может навести на нее навет, дабы избавиться от нее, более того, эта привилегия закреплена только за мужчинами, выступая одной из отличительных черт патриархального общества.Что касается женщин, можно сказать, что закон не предусматривает исправления того, чего вообще не существует в обществе, а потому женщины вообще не обсуждаются в законе, постольку поскольку у них просто нет возможности испытывать отвращение к своим мужьям и тем более инициировать развод или возводить на мужей хулу.Нелюбимая мужем женщина упоминается также в книге Мишлей, где мы находим среди трех, «под которыми трясется земля», и четырех, кого «она не может носить... ненавистную (женщину), вышедшую замуж», и в книге пророка Иешаягу: «за то, что ты была оставлена и ненавидима».

Тот факт, что данное понятие встречается и в текстах, относящихся к различным периодам, и в разных контекстах, порой ситуационных, порой метафорических, свидетельствует о том, что речь идет о явлении древнем, известном и укорененном в человеческом обществе. Закон призван обеспечить правовое положение нелюбимой жены и ее сына-первенца и предостеречь от притеснения ее и ее детей. Жизнь, однако, по большей части оказывается сильнее закона. Положение особенно усугубляется, если нелюбимая и любимая жены оказываются сестрами.