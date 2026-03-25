Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шендеровский - Иван Проханов

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism

Я имел честь знать Ивана Степановича лично: дважды принимал его у себя дома, когда в 1931 и 1933 годах он приезжал в Польшу по миссионерским делам. Более полувека прошло с тех пор, но его мощная, богатырская фигура и выражение невозмутимого спокойствия на лице, часто озарявшемся теплой улыбкой, навсегда врезались мне в память. На основании долгих бесед с ним и непосредственных наблюдений я свидетельствую, что и душой этот человек обладал недюжинной, богатырской. О его обширной евангельской деятельности писалось в свое время на английском и немецком языках, но явно — по масштабам этой деятельности — недостаточно; на русском же и на других славянских языках — очень, очень мало.

Поэтому я с такой охотой откликнулся на просьбу брата Митко Матеева — составить подробную биографию этого труженика Божия на русском языке — для полезного и назидательного чтения христиан, его соплеменников, в разных странах. Как повелел апостол Павел в своем послании к Евреям — 13,7: "Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их". В основе этого очерка — целый ряд христианских публикаций и, в первую очередь, автобиография И. С. — "В котле России", изданная на английском языке в 1933 году, а также написанный им исторический очерк "Евангельские христиане"

Людвик Шендеровский - Иван Проханов

(биографический очерк)

Издатель Митко Матеев

Издательство "Евангельская Вера", Торонто, 1986

Людвик Шендеровский - Иван Проханов - Содержание

  • 1. Вступление

  • 2. Предисловие автора

  • 3. Из воспоминаний В. Ф. Марцинковского о Проханове

  • 4. Послание И. С. Проханова

Жизненный путь и служение Ивана Проханова

  • 1. Родители и родственники

  • 2. Детство и отрочество И. С. Проханова

  • 3. Факторы, оказавшие влияние на жизнь Проханова

  • 4. Его обращение к Богу

  • 5. Поступление в Петербургский Технологический институт. Сотрудничество с "пашковцами" — группой евангельских христиан, подвергавшихся преследованиям

  • 6. Проханов о России и о религиозном положении в стране

  • 7. Первые проблески света в темноте духовной ночи

  • 8. Первоначальная деятельность И. С. П. в Петербурге. Тайное издание журнала "Беседа"

  • 9. Поступление на первую службу и встреча с Львом Толстым

  • 10. Основание сельскохозяйственной евангельской артели "Вертоград"

  • 11. Нелегальный выезд И. С. П. заграницу

  • 12. Десять; недель тайного пребывания у друзей

  • 13. Пребывание И. С. П. заграницей. Изучение богословия в высших учебых заведениях

  • 14. Помощь духоборам на острове Кипр и возвращение на родину

  • 15. Посещение отца в ссылке. Поступление на службу. Женитьба

  • 16. Издание сборника духовных песен "Гусли". Выезд заграницу в 1902 г.

  • 17. 1903-1905 годы. Политические волнения в России. Царский указ о Веротерпимости. Возвращение И. С. П. из заграницы и деятельность его в защиту заключенных и ссыльных

  • 18. "Смерть! где твоё жало? Ад! где твоя победа?"

  • 19. Основание Союза христианской молодёжи. Первое тюремное заключение.

  • 20. Деятельность И. С. П. в центральной общине евангельских христиан в Петрограде (Ленинграде). Регистрация общины.

  • 21. Организационная и объединительная деятельность И. Проханова. Основание Всероссийского Союза евангельских християн

  • 22. Воспитательно-богословская деятельность И. Проханова

  • 23. Основание Библейской школы в Петрограде

  • 24. Издательская деятельность И. С. Проханова

  • 25. Голод. Трагическая кончина жены Проханова. Второе тюремное заключение

  • 26. О контактах и встречах Проханова с православным духовенством

  • 27. Проханов навсегда покидает Россию. Ограничение деятельности ВСЕХ в СССР. Деятельность Проханова заграницей

  • 28. Последние дни пребывания И. С. П. в США и Канаде

  • 29. Последняя миссионерская поездка Проханова в Европу (5 июля — 23 сентября 1935 года)

  • 30. Болезнь, кончина и погребение И. С. Проханова

  • 31. 1-ый Всеобщий съезд представителей союзов евангельских христиан из разных стран мира, созванный по завещанию И. С. Проханова. Деятельность комитета ВСЕХ в Чикаго, США

Views 30
Rating
Added 25.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

