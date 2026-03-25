Я имел честь знать Ивана Степановича лично: дважды принимал его у себя дома, когда в 1931 и 1933 годах он приезжал в Польшу по миссионерским делам. Более полувека прошло с тех пор, но его мощная, богатырская фигура и выражение невозмутимого спокойствия на лице, часто озарявшемся теплой улыбкой, навсегда врезались мне в память. На основании долгих бесед с ним и непосредственных наблюдений я свидетельствую, что и душой этот человек обладал недюжинной, богатырской. О его обширной евангельской деятельности писалось в свое время на английском и немецком языках, но явно — по масштабам этой деятельности — недостаточно; на русском же и на других славянских языках — очень, очень мало.
Поэтому я с такой охотой откликнулся на просьбу брата Митко Матеева — составить подробную биографию этого труженика Божия на русском языке — для полезного и назидательного чтения христиан, его соплеменников, в разных странах. Как повелел апостол Павел в своем послании к Евреям — 13,7: "Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их". В основе этого очерка — целый ряд христианских публикаций и, в первую очередь, автобиография И. С. — "В котле России", изданная на английском языке в 1933 году, а также написанный им исторический очерк "Евангельские христиане"
Людвик Шендеровский - Иван Проханов
(биографический очерк)
Издатель Митко Матеев
Издательство "Евангельская Вера", Торонто, 1986
Людвик Шендеровский - Иван Проханов - Содержание
1. Вступление
2. Предисловие автора
3. Из воспоминаний В. Ф. Марцинковского о Проханове
4. Послание И. С. Проханова
Жизненный путь и служение Ивана Проханова
1. Родители и родственники
2. Детство и отрочество И. С. Проханова
3. Факторы, оказавшие влияние на жизнь Проханова
4. Его обращение к Богу
5. Поступление в Петербургский Технологический институт. Сотрудничество с "пашковцами" — группой евангельских христиан, подвергавшихся преследованиям
6. Проханов о России и о религиозном положении в стране
7. Первые проблески света в темноте духовной ночи
8. Первоначальная деятельность И. С. П. в Петербурге. Тайное издание журнала "Беседа"
9. Поступление на первую службу и встреча с Львом Толстым
10. Основание сельскохозяйственной евангельской артели "Вертоград"
11. Нелегальный выезд И. С. П. заграницу
12. Десять; недель тайного пребывания у друзей
13. Пребывание И. С. П. заграницей. Изучение богословия в высших учебых заведениях
14. Помощь духоборам на острове Кипр и возвращение на родину
15. Посещение отца в ссылке. Поступление на службу. Женитьба
16. Издание сборника духовных песен "Гусли". Выезд заграницу в 1902 г.
17. 1903-1905 годы. Политические волнения в России. Царский указ о Веротерпимости. Возвращение И. С. П. из заграницы и деятельность его в защиту заключенных и ссыльных
18. "Смерть! где твоё жало? Ад! где твоя победа?"
19. Основание Союза христианской молодёжи. Первое тюремное заключение.
20. Деятельность И. С. П. в центральной общине евангельских христиан в Петрограде (Ленинграде). Регистрация общины.
21. Организационная и объединительная деятельность И. Проханова. Основание Всероссийского Союза евангельских християн
22. Воспитательно-богословская деятельность И. Проханова
23. Основание Библейской школы в Петрограде
24. Издательская деятельность И. С. Проханова
25. Голод. Трагическая кончина жены Проханова. Второе тюремное заключение
26. О контактах и встречах Проханова с православным духовенством
27. Проханов навсегда покидает Россию. Ограничение деятельности ВСЕХ в СССР. Деятельность Проханова заграницей
28. Последние дни пребывания И. С. П. в США и Канаде
29. Последняя миссионерская поездка Проханова в Европу (5 июля — 23 сентября 1935 года)
30. Болезнь, кончина и погребение И. С. Проханова
31. 1-ый Всеобщий съезд представителей союзов евангельских христиан из разных стран мира, созванный по завещанию И. С. Проханова. Деятельность комитета ВСЕХ в Чикаго, США
