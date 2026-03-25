Я имел честь знать Ивана Степановича лично: дважды принимал его у себя дома, когда в 1931 и 1933 годах он приезжал в Польшу по миссионерским делам. Более полувека прошло с тех пор, но его мощная, богатырская фигура и выражение невозмутимого спокойствия на лице, часто озарявшемся теплой улыбкой, навсегда врезались мне в память. На основании долгих бесед с ним и непосредственных наблюдений я свидетельствую, что и душой этот человек обладал недюжинной, богатырской. О его обширной евангельской деятельности писалось в свое время на английском и немецком языках, но явно — по масштабам этой деятельности — недостаточно; на русском же и на других славянских языках — очень, очень мало.

Поэтому я с такой охотой откликнулся на просьбу брата Митко Матеева — составить подробную биографию этого труженика Божия на русском языке — для полезного и назидательного чтения христиан, его соплеменников, в разных странах. Как повелел апостол Павел в своем послании к Евреям — 13,7: "Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их". В основе этого очерка — целый ряд христианских публикаций и, в первую очередь, автобиография И. С. — "В котле России", изданная на английском языке в 1933 году, а также написанный им исторический очерк "Евангельские христиане"

Людвик Шендеровский - Иван Проханов

(биографический очерк)

Издатель Митко Матеев

Издательство "Евангельская Вера", Торонто, 1986

Людвик Шендеровский - Иван Проханов - Содержание

1. Вступление

2. Предисловие автора

3. Из воспоминаний В. Ф. Марцинковского о Проханове

4. Послание И. С. Проханова

Жизненный путь и служение Ивана Проханова