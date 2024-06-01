Шеррер - Клепаки – Как поговорить с детьми о сексе

Секс — это не только близость тел. Он является духовной тайной, равно как и физическим действием. Об этом хорошо сказано в Писании: «Двое станут одной плотью». Не следует гоняться за сексом, в котором отсутствуют посвящение и духовная близость; такой секс никогда не сделает двоих «одной плотью», ибо оставляет людей еще более одинокими, чем до него. В каком-то смысле грехи в сфере секса отличаются от всех других. Ведь в подобном грехе мы разрушаем святость наших тел, созданных для богоданной и богоподобной любви, — для того, чтобы стать «одной плотью» с другим человеком (1 Кор. 6:16-18, Послание).

Мы живем в удивительнейшее время для жизни и воспитания семьи! Технология облегчает нам жизнь, позволяя быть куда более гибкими в делах житейских, чем ранее. Так как доступ к информации открыт практически из любой точки земного шара, возможность жить и работать, где душе угодно, стала реальностью. Добыть информацию можно, щелкнув кнопкой компьютерной мыши. Однако это беспрерывное путешествие по высокоскоростной магистрали информации стремительно меняет нашу культуру на протяжении одного поколения. Это вызывает одновременно и восхищение, и ужас.

Жизненные ценности и нравственные устои, передаваемые родителями своим детям из поколения в поколение, подменяются ценностями поп-культуры, доступными подросткам в мгновение ока. Даже благовоспитанные дети постоянно встречаются с лживыми предпосылками постмодернистского общества. Для родителей это означает неимоверно возросшую ответственность. Что мы станем говорить и делать, когда наши дети достигнут подросткового возраста, и нам придется признать, что они — существа с сексуальными позывами?

И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. Он же, Христос, есть Глава (Еф. 4:15, Радостная Весть).

Какие действенные слова! Писание настаивает, чтобы мы обращались к детям с любовью, чтобы всем нам возрастать в вере, более и более уподобляясь Христу. В жизни наших детей нам следует принимать активнейшее участие. Мы должны слушать, говорить и возобновлять начатое дело каждый день, используя малейшую возможность.

Мы начинаем говорить правду, когда наши дети еще только пробуют говорить и понимать нас. Мы обязаны доносить истину о том, что — хорошо, а что — плохо, когда наши дети еще маленькие. Детям совершенно ясно, что перебегать дорогу в четыре полосы опасно. Почему? Потому что когда мы в первый раз видим, как они ступают на проезжую часть, наше лицо багровеет как свекла, мы начинаем кричать, хватаем их за руку и дергаем к себе. Им все становится понятно: ни при каких обстоятельствах нельзя этого делать!

Дэвид Л. Шеррер, Линда М. Клепаки – Как поговорить с детьми о сексе

Перевод с английского: Е. Марчук. – Grace Publishing International. – Одесса: СПД Карпенков О. І., 2003. – 242 с.

Дэвид Л. Шеррер, Линда М. Клепаки – Как поговорить с детьми о сексе – Содержание

Введение

Глава 1 Пора поговорить

Глава 2 Сражение у порога

Глава 3 Что окружает наших детей?

Глава 4 Сексуальное воспитание: потрясающие факты

Глава 5 Опровергните ложь

Глава 6 Супружеская жизнь создана для наслаждения

Глава 7 Вопросы и ответы

Глава 8 Интимная близость и границы

Глава 9 «Горячие» вопросы

Глава 10 Беременность и венерические заболевания среди подростков

Глава 11 Последствия и исцеление

Глава 12 Поменяй мир вокруг себя

Руководство для лидера