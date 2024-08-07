Шестаков - История английского искусства
Англия — страна, в которой искусство и культура обладают длительными историческими традициями. Эта культура отличается от других стран мира рядом характерных особенностей, которые подчас трудно выразить словами, но которые ощущаешь буквально везде и во всем: в поведении, быту, традициях, искусстве, морали, религии, языке. В английской речи существует особое понятие «Englishness». Его трудно перевести на русский язык, но оно, тем не менее, довольно точно выражает то, что принадлежит к особенностям английской национальной культуры.
Английский писатель Джордж Оруэлл, автор известной антиутопии «1984», в небольшом эссе «Англия, твоя Англия» писал: «Есть что-то своеобразное и легко узнаваемое в английской цивилизации. Эта культура имеет такой же индивидуальный характер, как культура Испании. Она каким-то образом неразрывно связана с сытным завтраком и хмурыми воскресными днями, туманными городами и продуваемыми всеми ветрами дорогами, зелеными полями и красными почтовыми ящиками. Все это создает своеобразный аромат культуры. И помимо всего это ваша цивилизация, это вы сами. Вы можете ненавидеть все это или смеяться над этим, бежать на некоторое время от всего этого. Но сладкий пудинг и красные почтовые ящики навсегда вошли в вашу душу. Хорошая пли плохая, эта страна ваша и вы никогда не избавитесь от всего того, что однажды вошло в вас...»
В настоящей книге предпринимается попытка исследовать «Englishness» в английском искусстве, выявить то особенное, что отличает английское искусство от других национальных художественных школ. Исследования такого рода уже неоднократно привлекали историков искусства. Так, например, немецкий критик Дагоберт Фрей в 1942 году, несмотря на войну и военную цензуру, издает в Германии книгу «Английская сущность в изобразительном искусстве», в которой дает обстоятельный и положительный анализ основных жанров и особенностей английского искусства. В последующем эту тему продолжил и Николаус Певзнер, прекрасный знаток английской архитектуры и художественных памятников, в своей книге «Английские черты английского искусства». Эта книга не была академическим исследованием, она явилась результатом чтения лекций по радио Би-би-си и поэтому носит в известной мере публицистический характер. Но, тем не менее, попытка Певзнера выяснить, в чем заключается отличие художественного наследия Великобритании от других стран Европы, несомненно, заслуживает всяческого внимания. Мы опираемся на эту книгу и солидаризируемся со многими ее выводами.
Шестаков, В. П. - История английского искусства - Учебное пособие для вузов
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 374 с. : [22] с. цв. вкл. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-14333-1
Шестаков, В. П. - История английского искусства – Содержание
Предисловие
- Глава 1. Английское искусство и национальный характер
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Глава 2. Искусство Средних веков
- Развитие средневековой архитектуры
- Книжная миниатюра
- Бестиарии
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Глава 3. Искусство английского Возрождения
- Социально-исторические предпосылки
- Ганс Гольбейн Младший в Англии
- Расцвет английского портрета
- Шекспир и идеи итальянского гуманизма
- Глава 4. Возникновение национальной школы живописи: Уильям Хогарт
- Глава 5. Основание Королевской Академии художеств и формирование академической школы
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Глава 6. «Grand Tour» — путешествие в эпоху Возрождения
- История «Grand Tour»
- От «Grand Tour» к «грандиозному стилю»
- «Черты фатальной красоты»: Италия в английской поэзии
- Образ Италии в английской литературе
- Джон Рёскин и Уолтер Патер: два взгляда на Италию
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Глава 7. Золотой век английской карикатуры
- Характеристика жанра
- Особенности английского юмора
- Возникновение сатирической печати
- Томас Роулендсон (Thomas Rowlandson, 1756—1827)
- Джеймс Гилрей (James Gillray, 1757—1815)
- Джордж Крукшенк (George Cruikshank, 1792—1878)
- Россия в английской карикатуре
- Глава 8. Между классицизмом и романтизмом: Генри Фюзели
- Глава 9. Английский романтизм
- Глава 10. Прерафаэлиты: религия красоты
- Глава 11. Русско-английские художественные связи: диалог искусств
- Глава 12. Английский пейзаж: открытие «живописной» природы
- Глава 13. «Британское лицо»: история английского портрета
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Глава 14. Искусство XX века
- Постимпрессионизм: путь к авангарду
- Кубофутуризм
- Возврат к реализму
- Религиозное видение
- Поиски абстрактных форм
- От реализма к сюрреализму
- Поп-арт
- Поиски «новой вещественности»: Люсьен Фрейд
Заключение
Список иллюстраций
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