Шестаков - История английского искусства

Англия — страна, в которой искусство и культура обладают длительными историческими традициями. Эта культура отличается от других стран мира рядом характерных особенностей, которые подчас трудно выразить словами, но которые ощущаешь буквально везде и во всем: в поведении, быту, традициях, искусстве, морали, религии, языке. В английской речи существует особое понятие «Englishness». Его трудно перевести на русский язык, но оно, тем не менее, довольно точно выражает то, что принадлежит к особенностям английской национальной культуры.

Английский писатель Джордж Оруэлл, автор известной антиутопии «1984», в небольшом эссе «Англия, твоя Англия» писал: «Есть что-то своеобразное и легко узнаваемое в английской цивилизации. Эта культура имеет такой же индивидуальный характер, как культура Испании. Она каким-то образом неразрывно связана с сытным завтраком и хмурыми воскресными днями, туманными городами и продуваемыми всеми ветрами дорогами, зелеными полями и красными почтовыми ящиками. Все это создает своеобразный аромат культуры. И помимо всего это ваша цивилизация, это вы сами. Вы можете ненавидеть все это или смеяться над этим, бежать на некоторое время от всего этого. Но сладкий пудинг и красные почтовые ящики навсегда вошли в вашу душу. Хорошая пли плохая, эта страна ваша и вы никогда не избавитесь от всего того, что однажды вошло в вас...»

В настоящей книге предпринимается попытка исследовать «Englishness» в английском искусстве, выявить то особенное, что отличает английское искусство от других национальных художественных школ. Исследования такого рода уже неоднократно привлекали историков искусства. Так, например, немецкий критик Дагоберт Фрей в 1942 году, несмотря на войну и военную цензуру, издает в Германии книгу «Английская сущность в изобразительном искусстве», в которой дает обстоятельный и положительный анализ основных жанров и особенностей английского искусства. В последующем эту тему продолжил и Николаус Певзнер, прекрасный знаток английской архитектуры и художественных памятников, в своей книге «Английские черты английского искусства». Эта книга не была академическим исследованием, она явилась результатом чтения лекций по радио Би-би-си и поэтому носит в известной мере публицистический характер. Но, тем не менее, попытка Певзнера выяснить, в чем заключается отличие художественного наследия Великобритании от других стран Европы, несомненно, заслуживает всяческого внимания. Мы опираемся на эту книгу и солидаризируемся со многими ее выводами.

Шестаков, В. П. - История английского искусства - Учебное пособие для вузов

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 374 с. : [22] с. цв. вкл. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14333-1

Шестаков, В. П. - История английского искусства – Содержание

Предисловие

Глава 1. Английское искусство и национальный характер

Глава 2. Искусство Средних веков Развитие средневековой архитектуры Книжная миниатюра Бестиарии

Глава 3. Искусство английского Возрождения Социально-исторические предпосылки Ганс Гольбейн Младший в Англии Расцвет английского портрета Шекспир и идеи итальянского гуманизма

Глава 4. Возникновение национальной школы живописи: Уильям Хогарт

Глава 5. Основание Королевской Академии художеств и формирование академической школы

Глава 6. «Grand Tour» — путешествие в эпоху Возрождения История «Grand Tour» От «Grand Tour» к «грандиозному стилю» «Черты фатальной красоты»: Италия в английской поэзии Образ Италии в английской литературе Джон Рёскин и Уолтер Патер: два взгляда на Италию

Глава 7. Золотой век английской карикатуры Характеристика жанра Особенности английского юмора Возникновение сатирической печати Томас Роулендсон (Thomas Rowlandson, 1756—1827) Джеймс Гилрей (James Gillray, 1757—1815) Джордж Крукшенк (George Cruikshank, 1792—1878) Россия в английской карикатуре

Глава 8. Между классицизмом и романтизмом: Генри Фюзели

Глава 9. Английский романтизм

Глава 10. Прерафаэлиты: религия красоты

Глава 11. Русско-английские художественные связи: диалог искусств

Глава 12. Английский пейзаж: открытие «живописной» природы

Глава 13. «Британское лицо»: история английского портрета

Глава 14. Искусство XX века Постимпрессионизм: путь к авангарду Кубофутуризм Возврат к реализму Религиозное видение Поиски абстрактных форм От реализма к сюрреализму Поп-арт Поиски «новой вещественности»: Люсьен Фрейд



Заключение

Список иллюстраций