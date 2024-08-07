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Шестаков - История английского искусства

Шестаков, В. П. - История английского искусства - Учебное пособие для вузов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Educational, Cultural Studies Art
Англия — страна, в которой искусство и культура обладают длительными историческими традициями. Эта культура отличается от других стран мира рядом характерных особенностей, которые подчас трудно выразить словами, но которые ощущаешь буквально везде и во всем: в поведении, быту, традициях, искусстве, морали, религии, языке. В английской речи существует особое понятие «Englishness». Его трудно перевести на русский язык, но оно, тем не менее, довольно точно выражает то, что принадлежит к особенностям английской национальной культуры.
Английский писатель Джордж Оруэлл, автор известной антиутопии «1984», в небольшом эссе «Англия, твоя Англия» писал: «Есть что-то своеобразное и легко узнаваемое в английской цивилизации. Эта культура имеет такой же индивидуальный характер, как культура Испании. Она каким-то образом неразрывно связана с сытным завтраком и хмурыми воскресными днями, туманными городами и продуваемыми всеми ветрами дорогами, зелеными полями и красными почтовыми ящиками. Все это создает своеобразный аромат культуры. И помимо всего это ваша цивилизация, это вы сами. Вы можете ненавидеть все это или смеяться над этим, бежать на некоторое время от всего этого. Но сладкий пудинг и красные почтовые ящики навсегда вошли в вашу душу. Хорошая пли плохая, эта страна ваша и вы никогда не избавитесь от всего того, что однажды вошло в вас...»
В настоящей книге предпринимается попытка исследовать «Englishness» в английском искусстве, выявить то особенное, что отличает английское искусство от других национальных художественных школ. Исследования такого рода уже неоднократно привлекали историков искусства. Так, например, немецкий критик Дагоберт Фрей в 1942 году, несмотря на войну и военную цензуру, издает в Германии книгу «Английская сущность в изобразительном искусстве», в которой дает обстоятельный и положительный анализ основных жанров и особенностей английского искусства. В последующем эту тему продолжил и Николаус Певзнер, прекрасный знаток английской архитектуры и художественных памятников, в своей книге «Английские черты английского искусства». Эта книга не была академическим исследованием, она явилась результатом чтения лекций по радио Би-би-си и поэтому носит в известной мере публицистический характер. Но, тем не менее, попытка Певзнера выяснить, в чем заключается отличие художественного наследия Великобритании от других стран Европы, несомненно, заслуживает всяческого внимания. Мы опираемся на эту книгу и солидаризируемся со многими ее выводами.

Шестаков, В. П. - История английского искусства - Учебное пособие для вузов

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 374 с. : [22] с. цв. вкл. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-14333-1

Шестаков, В. П. - История английского искусства – Содержание

Предисловие
  • Глава 1. Английское искусство и национальный характер
  • Глава 2. Искусство Средних веков
    • Развитие средневековой архитектуры
    • Книжная миниатюра
    • Бестиарии
  • Глава 3. Искусство английского Возрождения
    • Социально-исторические предпосылки
    • Ганс Гольбейн Младший в Англии
    • Расцвет английского портрета
    • Шекспир и идеи итальянского гуманизма
  • Глава 4. Возникновение национальной школы живописи: Уильям Хогарт
  • Глава 5. Основание Королевской Академии художеств и формирование академической школы
  • Глава 6. «Grand Tour» — путешествие в эпоху Возрождения
    • История «Grand Tour»
    • От «Grand Tour» к «грандиозному стилю»
    • «Черты фатальной красоты»: Италия в английской поэзии
    • Образ Италии в английской литературе
    • Джон Рёскин и Уолтер Патер: два взгляда на Италию
  • Глава 7. Золотой век английской карикатуры
    • Характеристика жанра
    • Особенности английского юмора
    • Возникновение сатирической печати
    • Томас Роулендсон (Thomas Rowlandson, 1756—1827)
    • Джеймс Гилрей (James Gillray, 1757—1815)
    • Джордж Крукшенк (George Cruikshank, 1792—1878)
    • Россия в английской карикатуре
  • Глава 8. Между классицизмом и романтизмом: Генри Фюзели
  • Глава 9. Английский романтизм
  • Глава 10. Прерафаэлиты: религия красоты
  • Глава 11. Русско-английские художественные связи: диалог искусств
  • Глава 12. Английский пейзаж: открытие «живописной» природы
  • Глава 13. «Британское лицо»: история английского портрета
  • Глава 14. Искусство XX века
    • Постимпрессионизм: путь к авангарду
    • Кубофутуризм
    • Возврат к реализму
    • Религиозное видение
    • Поиски абстрактных форм
    • От реализма к сюрреализму
    • Поп-арт
    • Поиски «новой вещественности»: Люсьен Фрейд
Заключение
Список иллюстраций
Views 257
Rating 5.0 / 5
Added 07.08.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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