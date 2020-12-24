Перед вами очередной том серии «Русский Путь: pro et contra». Его героем стал Лев Исаакович Шестов, чьи философские идеи и труды широко известны как в России, так и за рубежом. В 2016 году исполнилось 150 лет со дня рождения этого прославленного мыслителя. Однако эта книга — не только юбилейное издание, в ней представлен исторический опыт «разговора» на философские темы, опыт «странствования по душам». Как любил «странствовать по душам» и «разговаривать» со своими заслуженными собеседниками Лев Шестов, так и его друзья и коллеги снова и снова возвращались к его рассуждениям. Он умел писать «правдиво», для тех, кто не боится головокружений, и потому всегда вызывал живой отклик.

Лев Шестов: pro et contra, антология

СПб.: РХГА, 2016. — 719 с. (Русский Путь).

ISBN 978-5-88812-764-3

Лев Шестов: pro et contra - Содержание

От издателя

Т. Г. Щедрина. От редактора

1899-1909

<Ю. И.Айхенвалъд> Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес

Р. Гебгард Гамлет

З. А. Венгерова Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес

<Н. К. Михайловский> Георг Брандес. Шекспир, его жизнь и произведения. Том 1;

Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес

Н. К. Михайловский «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» Л. Шестова

Н. К. Михайловский Л. Шестов о гр. Л. Толстом

П. П. Перцов «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» Л. Шестова

М.Х. Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» (Философия трагедии)

M. Гольцев Л. Шестов. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)

М. О. Гершензон Литературное обозрение <О книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше»>

Ю. А. <Ю. И. Айхенвальд> Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности

С. Кий Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления

Н. А. Бердяев Трагедия и обыденность (Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» и «Апофеоз беспочвенности»)

Волжский <А. С. Глинка> Pro domo sua. Обыденность трагедии (О Шестове в ответ на статью о нем Бердяева «Трагедия и обыденность»)

N. N. <Н. А. Бердяев> Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности

A. М. Ремизов По поводу книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности»

B. В. Розанов Новые вкусы в философии

B. А. Базаров Апофеоз беспочвенности или все-таки жажда почвы? (По поводу книги г. Шестова «Апофеоз беспочвенности»)

А. Белый Шестов. Начала и концы

Д. В. Философов Апофеоз беспочвенности

C. Л. Франк О Льве Шестове (По поводу его новой книги «Начала и концы»)

1910-1919

Р. В. Иванов-Разумник Лев Шестов

Т. У мин Лев Шестов

Б. А. Грифцов Лев Шестов

А. Я. Закржевский Подполье. Психологические параллели

И. Я. Игнатов Философские окопы. По поводу доклада Л. И. Шестова

Г. Г. Шпет Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова «Memento mori (по поводу теории познания Эдмунда Гуссерля)» и «Самоочевидные истины»

1920-1939

Я. M. Минский Единственный светоч

С. В. Лурье Два пути (Философия идеи и философия переживания)

Е. Г. Лундберг История одной книги (Письмо в редакцию)

Г. И. Чулков Сны в подполье

С. 77. Постников История одного преступления. Советское аутодафе

Я. Р. <Я. С. Русанов> Сомнение советской души

Б. Г.Архангельский Борьба с разумом (Лев Шестов. «Potestas clavium» — Власть ключей. Изд. «Скифы»)

Г. Л. Ловцкий Лев Шестов. Власть ключей. Издательство «Скифы». Берлин

С. В. Лурье Странник по душам (По поводу «Власти Ключей» Льва Шестова)

Б. Ф. Шлёцер Паскаль и книга о нем Шестова (Chesttoff. La nuit des Gethsémani. Ed. Les Cahiers Verts

H. А. Бердяев Памяти Льва Шестова

Н. А. Бердяев Основная идея философии Льва Шестова

Б. В. Зенъковский Памяти Л. И. Шестова

Б. Ф. Шлёцер Памяти Л. И. Шестова

С. Н. Булгаков Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И. Шестова

Б. Ф. Шлёцер Киркегард и Шестов

Н. О. Лососий Лев Шестов как философ

1940-1979

Л. Галич <Л. Е. Габрилович> Лев Шестов

Г. Б. Адамович Вячеслав Иванов и Лев Шестов

Ю. К. Терапиано Лев Шестов: «Sola Fide»

С.А. Левицкий Лев Шестов (1866-1938)

К. Д. Померанцев «Умозрение и Откровение». О последнем сборнике статей Льва Шестова

Г. Л. Ловцкий Философ библейского откровения (К 100-летию со дня рождения Льва Шестова)

К. Д. Померанцев На вечере памяти Льва Шестова

Б. Н. Ильин Лев Шестов. Sola Fide — только верою (греческая и средневековая философия. Лютер и Церковь)

К. Д. Померанцев Мысли о нашем времени. «Sola Fide — только Верою»

К. Д. Померанцев Великий разумоборец

Ю. Б. Марголин Антифилософ

Н. Д. Татищев Лев Шестов

В. H. Ильин Л. И. Шестов. «Апофеоз беспочвенности»

В. К. Зелинский Великий молчальник

Комментарии. Сост. Т. Г. Щедрина

Перевод иноязычных выражений и терминов

Указатель имен

Лев Шестов: pro et contra - От издателя

Философский образ Шестова тоже имеет своеобразные очертания в современном культурно-философском и научном сознании. Его воспринимают либо как «русского экзистенциалиста», «открывшего» Западу русского Кьеркегора (Достоевского), либо продолжают видеть в нем «антирационалиста», «пробуждающего, приводящего мысль в себя из самозабвения в научной и всякой иной одномерной метафизике».

А между тем его философские идеи, так же как идеи Бердяева, нуждаются не в простом усвоении, но в проблемной переработке и дальнейшем углублении.