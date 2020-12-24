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Шестов - pro et contra - Антология

Лев Шестов: pro et contra, антология
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature
Перед вами очередной том серии «Русский Путь: pro et contra». Его героем стал Лев Исаакович Шестов, чьи философские идеи и труды широко известны как в России, так и за рубежом. В 2016 году исполнилось 150 лет со дня рождения этого прославленного мыслителя. Однако эта книга — не только юбилейное издание, в ней представлен исторический опыт «разговора» на философские темы, опыт «странствования по душам». Как любил «странствовать по душам» и «разговаривать» со своими заслуженными собеседниками Лев Шестов, так и его друзья и коллеги снова и снова возвращались к его рассуждениям. Он умел писать «правдиво», для тех, кто не боится головокружений, и потому всегда вызывал живой отклик.

Лев Шестов: pro et contra, антология

СПб.: РХГА, 2016. — 719 с. (Русский Путь).
ISBN 978-5-88812-764-3

Лев Шестов: pro et contra - Содержание

От издателя
Т. Г. Щедрина. От редактора
1899-1909
  • <Ю. И.Айхенвалъд> Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес
  • Р. Гебгард Гамлет
  • З. А. Венгерова Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес
  • <Н. К. Михайловский> Георг Брандес. Шекспир, его жизнь и произведения. Том 1;
  • Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес
  • Н. К. Михайловский «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» Л. Шестова
  • Н. К. Михайловский Л. Шестов о гр. Л. Толстом
  • П. П. Перцов «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» Л. Шестова
  • М.Х. Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» (Философия трагедии)
  • M. Гольцев Л. Шестов. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)
  • М. О. Гершензон Литературное обозрение <О книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше»>
  • Ю. А. <Ю. И. Айхенвальд> Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности
  • С. Кий Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления
  • Н. А. Бердяев Трагедия и обыденность (Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» и «Апофеоз беспочвенности»)
  • Волжский <А. С. Глинка> Pro domo sua. Обыденность трагедии (О Шестове в ответ на статью о нем Бердяева «Трагедия и обыденность»)
  • N. N. <Н. А. Бердяев> Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности
  • A. М. Ремизов По поводу книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности»
  • B. В. Розанов Новые вкусы в философии
  • B. А. Базаров Апофеоз беспочвенности или все-таки жажда почвы? (По поводу книги г. Шестова «Апофеоз беспочвенности»)
  • А. Белый Шестов. Начала и концы
  • Д. В. Философов Апофеоз беспочвенности
  • C. Л. Франк О Льве Шестове (По поводу его новой книги «Начала и концы»)
1910-1919
  • Р. В. Иванов-Разумник Лев Шестов
  • Т. У мин Лев Шестов
  • Б. А. Грифцов Лев Шестов
  • А. Я. Закржевский Подполье. Психологические параллели
  • И. Я. Игнатов Философские окопы. По поводу доклада Л. И. Шестова
  • Г. Г. Шпет Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова «Memento mori (по поводу теории познания Эдмунда Гуссерля)» и «Самоочевидные истины»
1920-1939
  • Я. M. Минский Единственный светоч
  • С. В. Лурье Два пути (Философия идеи и философия переживания)
  • Е. Г. Лундберг История одной книги (Письмо в редакцию)
  • Г. И. Чулков Сны в подполье
  • С. 77. Постников История одного преступления. Советское аутодафе
  • Я. Р. <Я. С. Русанов> Сомнение советской души
  • Б. Г.Архангельский Борьба с разумом (Лев Шестов. «Potestas clavium» — Власть ключей. Изд. «Скифы»)
  • Г. Л. Ловцкий Лев Шестов. Власть ключей. Издательство «Скифы». Берлин
  • С. В. Лурье Странник по душам (По поводу «Власти Ключей» Льва Шестова)
  • Б. Ф. Шлёцер Паскаль и книга о нем Шестова (Chesttoff. La nuit des Gethsémani. Ed. Les Cahiers Verts
  • H. А. Бердяев Памяти Льва Шестова
  • Н. А. Бердяев Основная идея философии Льва Шестова
  • Б. В. Зенъковский Памяти Л. И. Шестова
  • Б. Ф. Шлёцер Памяти Л. И. Шестова
  • С. Н. Булгаков Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И. Шестова
  • Б. Ф. Шлёцер Киркегард и Шестов
  • Н. О. Лососий Лев Шестов как философ
1940-1979
  • Л. Галич <Л. Е. Габрилович> Лев Шестов
  • Г. Б. Адамович Вячеслав Иванов и Лев Шестов
  • Ю. К. Терапиано Лев Шестов: «Sola Fide»
  • С.А. Левицкий Лев Шестов (1866-1938)
  • К. Д. Померанцев «Умозрение и Откровение». О последнем сборнике статей Льва Шестова
  • Г. Л. Ловцкий Философ библейского откровения (К 100-летию со дня рождения Льва Шестова)
  • К. Д. Померанцев На вечере памяти Льва Шестова
  • Б. Н. Ильин Лев Шестов. Sola Fide — только верою (греческая и средневековая философия. Лютер и Церковь)
  • К. Д. Померанцев Мысли о нашем времени. «Sola Fide — только Верою»
  • К. Д. Померанцев Великий разумоборец
  • Ю. Б. Марголин Антифилософ
  • Н. Д. Татищев Лев Шестов
  • В. H. Ильин Л. И. Шестов. «Апофеоз беспочвенности»
  • В. К. Зелинский Великий молчальник
Комментарии. Сост. Т. Г. Щедрина
Перевод иноязычных выражений и терминов
Указатель имен

Лев Шестов: pro et contra - От издателя

Философский образ Шестова тоже имеет своеобразные очертания в современном культурно-философском и научном сознании. Его воспринимают либо как «русского экзистенциалиста», «открывшего» Западу русского Кьеркегора (Достоевского), либо продолжают видеть в нем «антирационалиста», «пробуждающего, приводящего мысль в себя из самозабвения в научной и всякой иной одномерной метафизике».
А между тем его философские идеи, так же как идеи Бердяева, нуждаются не в простом усвоении, но в проблемной переработке и дальнейшем углублении.
Views 344
Rating 5.0 / 5
Added 24.12.2020
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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