Шестов - pro et contra - Антология
Перед вами очередной том серии «Русский Путь: pro et contra». Его героем стал Лев Исаакович Шестов, чьи философские идеи и труды широко известны как в России, так и за рубежом. В 2016 году исполнилось 150 лет со дня рождения этого прославленного мыслителя. Однако эта книга — не только юбилейное издание, в ней представлен исторический опыт «разговора» на философские темы, опыт «странствования по душам». Как любил «странствовать по душам» и «разговаривать» со своими заслуженными собеседниками Лев Шестов, так и его друзья и коллеги снова и снова возвращались к его рассуждениям. Он умел писать «правдиво», для тех, кто не боится головокружений, и потому всегда вызывал живой отклик.
Лев Шестов: pro et contra, антология
СПб.: РХГА, 2016. — 719 с. (Русский Путь).
ISBN 978-5-88812-764-3
Лев Шестов: pro et contra - Содержание
От издателя
Т. Г. Щедрина. От редактора
1899-1909
- <Ю. И.Айхенвалъд> Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес
- Р. Гебгард Гамлет
- З. А. Венгерова Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес
- <Н. К. Михайловский> Георг Брандес. Шекспир, его жизнь и произведения. Том 1;
- Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес
- Н. К. Михайловский «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» Л. Шестова
- Н. К. Михайловский Л. Шестов о гр. Л. Толстом
- П. П. Перцов «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» Л. Шестова
- М.Х. Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» (Философия трагедии)
- M. Гольцев Л. Шестов. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)
- М. О. Гершензон Литературное обозрение <О книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше»>
- Ю. А. <Ю. И. Айхенвальд> Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности
- С. Кий Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления
- Н. А. Бердяев Трагедия и обыденность (Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» и «Апофеоз беспочвенности»)
- Волжский <А. С. Глинка> Pro domo sua. Обыденность трагедии (О Шестове в ответ на статью о нем Бердяева «Трагедия и обыденность»)
- N. N. <Н. А. Бердяев> Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности
- A. М. Ремизов По поводу книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности»
- B. В. Розанов Новые вкусы в философии
- B. А. Базаров Апофеоз беспочвенности или все-таки жажда почвы? (По поводу книги г. Шестова «Апофеоз беспочвенности»)
- А. Белый Шестов. Начала и концы
- Д. В. Философов Апофеоз беспочвенности
- C. Л. Франк О Льве Шестове (По поводу его новой книги «Начала и концы»)
1910-1919
- Р. В. Иванов-Разумник Лев Шестов
- Т. У мин Лев Шестов
- Б. А. Грифцов Лев Шестов
- А. Я. Закржевский Подполье. Психологические параллели
- И. Я. Игнатов Философские окопы. По поводу доклада Л. И. Шестова
- Г. Г. Шпет Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова «Memento mori (по поводу теории познания Эдмунда Гуссерля)» и «Самоочевидные истины»
1920-1939
- Я. M. Минский Единственный светоч
- С. В. Лурье Два пути (Философия идеи и философия переживания)
- Е. Г. Лундберг История одной книги (Письмо в редакцию)
- Г. И. Чулков Сны в подполье
- С. 77. Постников История одного преступления. Советское аутодафе
- Я. Р. <Я. С. Русанов> Сомнение советской души
- Б. Г.Архангельский Борьба с разумом (Лев Шестов. «Potestas clavium» — Власть ключей. Изд. «Скифы»)
- Г. Л. Ловцкий Лев Шестов. Власть ключей. Издательство «Скифы». Берлин
- С. В. Лурье Странник по душам (По поводу «Власти Ключей» Льва Шестова)
- Б. Ф. Шлёцер Паскаль и книга о нем Шестова (Chesttoff. La nuit des Gethsémani. Ed. Les Cahiers Verts
- H. А. Бердяев Памяти Льва Шестова
- Н. А. Бердяев Основная идея философии Льва Шестова
- Б. В. Зенъковский Памяти Л. И. Шестова
- Б. Ф. Шлёцер Памяти Л. И. Шестова
- С. Н. Булгаков Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И. Шестова
- Б. Ф. Шлёцер Киркегард и Шестов
- Н. О. Лососий Лев Шестов как философ
1940-1979
- Л. Галич <Л. Е. Габрилович> Лев Шестов
- Г. Б. Адамович Вячеслав Иванов и Лев Шестов
- Ю. К. Терапиано Лев Шестов: «Sola Fide»
- С.А. Левицкий Лев Шестов (1866-1938)
- К. Д. Померанцев «Умозрение и Откровение». О последнем сборнике статей Льва Шестова
- Г. Л. Ловцкий Философ библейского откровения (К 100-летию со дня рождения Льва Шестова)
- К. Д. Померанцев На вечере памяти Льва Шестова
- Б. Н. Ильин Лев Шестов. Sola Fide — только верою (греческая и средневековая философия. Лютер и Церковь)
- К. Д. Померанцев Мысли о нашем времени. «Sola Fide — только Верою»
- К. Д. Померанцев Великий разумоборец
- Ю. Б. Марголин Антифилософ
- Н. Д. Татищев Лев Шестов
- В. H. Ильин Л. И. Шестов. «Апофеоз беспочвенности»
- В. К. Зелинский Великий молчальник
Комментарии. Сост. Т. Г. Щедрина
Перевод иноязычных выражений и терминов
Указатель имен
Лев Шестов: pro et contra - От издателя
Философский образ Шестова тоже имеет своеобразные очертания в современном культурно-философском и научном сознании. Его воспринимают либо как «русского экзистенциалиста», «открывшего» Западу русского Кьеркегора (Достоевского), либо продолжают видеть в нем «антирационалиста», «пробуждающего, приводящего мысль в себя из самозабвения в научной и всякой иной одномерной метафизике».
А между тем его философские идеи, так же как идеи Бердяева, нуждаются не в простом усвоении, но в проблемной переработке и дальнейшем углублении.
No comments yet. Be the first!