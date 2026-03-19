Шейфер - Как же нам теперь жить?

Книга Фрэнсиса Шеффера «Как же нам теперь жить?» (оригинальное название «How Should We Then Live?»), опубликованная в 1976 году, считается его главным трудом и одной из важнейших книг христианской мысли XX века. Автор ставит перед собой грандиозную задачу: проследить историю западной цивилизации от Древнего Рима до современности, чтобы выявить философские причины упадка западной культуры. Основная идея произведения заключается в том, что благополучие и свобода общества напрямую зависят от его мировоззренческого фундамента: когда общество стоит на библейской истине, оно процветает, но когда оно переходит к гуманизму, оно неизбежно погружается в хаос и авторитаризм.

Содержательная часть книги представляет собой масштабный историко-культурный анализ. Шеффер последовательно проводит читателя через эпохи Средневековья, Возрождения, Реформации и Просвещения, анализируя изменения в искусстве, музыке, науке и праве. Автор детально объясняет концепцию «линии отчаяния» — момента в истории мысли, когда философы и художники отказались от надежды найти рациональное единство мира и перешли к иррационализму и релятивизму. Особое внимание уделяется тому, как идеи Руссо, Канта и Гегеля подготовили почву для современного материализма, который лишает человека достоинства, превращая его в статистическую единицу. В финальных главах Шеффер анализирует угрозу манипуляции сознанием через технологии и медиа, призывая христиан к интеллектуальному и практическому сопротивлению ради сохранения человечности.

Текст написан в глубоко аналитическом, пророческом и энциклопедическом стиле, который стал визитной карточкой автора. Фрэнсис Шеффер мастерски соединяет богословие с анализом полотен Микеланджело, музыки Баха и современных кинофильмов, демонстрируя, что культура — это единое целое, пронизанное общими идеями. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять «дух времени» и найти твердую опору в эпоху постмодерна. Это чтение помогает осознать, что вопрос «как нам жить?» требует прежде всего честного ответа на вопрос «во что мы верим?», возвращая христианство в центр интеллектуальной и социальной жизни общества.

Френсис Шейфер – Как же нам теперь жить?

Перевод Алексея Ковалёва. – Чикаго: Slavic Gospel Press, 1990. – 276 с.

Френсис Шейфер – Как же нам теперь жить? - Содержание

От автора

1. Древний Рим

2. Средние века

3. Возрождение

4. Реформация

5. Реформация. Продолжение

6. Просвещение

7. Развитие современной науки

8. Распад в философии и науке

9. Современная философия и современная теология

10. Современные живопись, музыка, литература и кино

11. Наше общество

12. Манипулирование и новая элита

13. Альтернативы

Особое обращение