Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шейфер - Как же нам теперь жить?

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics

Книга Фрэнсиса Шеффера «Как же нам теперь жить?» (оригинальное название «How Should We Then Live?»), опубликованная в 1976 году, считается его главным трудом и одной из важнейших книг христианской мысли XX века. Автор ставит перед собой грандиозную задачу: проследить историю западной цивилизации от Древнего Рима до современности, чтобы выявить философские причины упадка западной культуры. Основная идея произведения заключается в том, что благополучие и свобода общества напрямую зависят от его мировоззренческого фундамента: когда общество стоит на библейской истине, оно процветает, но когда оно переходит к гуманизму, оно неизбежно погружается в хаос и авторитаризм.

Содержательная часть книги представляет собой масштабный историко-культурный анализ. Шеффер последовательно проводит читателя через эпохи Средневековья, Возрождения, Реформации и Просвещения, анализируя изменения в искусстве, музыке, науке и праве. Автор детально объясняет концепцию «линии отчаяния» — момента в истории мысли, когда философы и художники отказались от надежды найти рациональное единство мира и перешли к иррационализму и релятивизму. Особое внимание уделяется тому, как идеи Руссо, Канта и Гегеля подготовили почву для современного материализма, который лишает человека достоинства, превращая его в статистическую единицу. В финальных главах Шеффер анализирует угрозу манипуляции сознанием через технологии и медиа, призывая христиан к интеллектуальному и практическому сопротивлению ради сохранения человечности.

Текст написан в глубоко аналитическом, пророческом и энциклопедическом стиле, который стал визитной карточкой автора. Фрэнсис Шеффер мастерски соединяет богословие с анализом полотен Микеланджело, музыки Баха и современных кинофильмов, демонстрируя, что культура — это единое целое, пронизанное общими идеями. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять «дух времени» и найти твердую опору в эпоху постмодерна. Это чтение помогает осознать, что вопрос «как нам жить?» требует прежде всего честного ответа на вопрос «во что мы верим?», возвращая христианство в центр интеллектуальной и социальной жизни общества.

Френсис Шейфер – Как же нам теперь жить?

Перевод Алексея Ковалёва. – Чикаго: Slavic Gospel Press, 1990. – 276 с.

Френсис Шейфер – Как же нам теперь жить? - Содержание

От автора

  • 1. Древний Рим

  • 2. Средние века

  • 3. Возрождение

  • 4. Реформация

  • 5. Реформация. Продолжение

  • 6. Просвещение

  • 7. Развитие современной науки

  • 8. Распад в философии и науке

  • 9. Современная философия и современная теология

  • 10. Современные живопись, музыка, литература и кино

  • 11. Наше общество

  • 12. Манипулирование и новая элита

  • 13. Альтернативы

Особое обращение

Views 57
Rating 5.0 / 5
Added 19.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

