Слово "Библия" в переводе с греческого означает "книги" (в малоазийском городе Библос производились папирусы для древних книг). Множественное число в этом названии первоначально подчеркивало структуру Священного Писания иудеев, состоящего из многих книг, но со временем приобрело другой, величественный смысл: что-то вроде "Книга книг", или "всем книгам - Книга". После многих лет атеистической идеологии и в годы пришедшего ей на смену духовного плюрализма правильное понимание Библии становится для православного христианина не столько признаком образованности, сколько одним из условий спасения. В духовной литературе часто употребляется термин "откровение". В каком-то смысле его синонимами являются "открытие", если речь идет о науке, или "вдохновение" - чаще всего в сфере искусства, хотя эти понятия часто трактуются аллегорически. Но в богословии под Откровением понимается такое состояние человека, когда он восходит на уровень интуитивного постижения Божественной истины, во много раз превышающей его собственное разумение. Это состояние описывается не как вывод из умозаключений и не как воздействие непонятной силы, а как таинственная встреча, где происходит взаимное "узнавание" Творца и творения. Есть нечто схожее между состоянием библейского пророка и истинного поэта, и нельзя удержаться от того, чтобы полностью привести текст знаменитого "Пророка" А.С. Пушкина:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый Серафим

На перепутьи мне явился.

Перстами, легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон.

И внял я неба содроганью

И горний ангелов полет

И гад морских подводный ход

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник

И вырвал грешный мой язык

И празднословный и лукавый...

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь разверзтую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал...

И Бога глас ко мне воззвал:

"Восстань, пророк,

и виждь и внемли,

исполнись волею Моей,

и обходя моря и земли,

глаголом жги сердца людей!"

В этом стихотворении удивительно точно показан "механизм" получения Откровения. Поэт, человек талантливый, мыслящий и страдающий, испытывает духовную жажду, он на перепутье, он перед выбором, за которым жизнь или смерть. И к нему является ангел, вестник Божий, в контексте это даже встреча с Самим Богом. И в результате этой встречи, пройдя через внутреннюю "смерть", поэт полностью обновляется: сердцем, устами, очами и слухом он теперь принадлежит Богу, и Его откровение пророчески возвестит людям.

В связи с разговором об Откровении необходимо упомянуть об условиях, при которых человеку может быть возвещена религиозная истина. Во-первых, это "чистое сердце". "Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога", - говорится в Новом Завете. Это одно из главных требований аскетики: душа, больная страстями или запачканная грехом, имеет лишь искаженное знание о Боге. Во-вторых, это то качество души, о котором говорил преп. Серафим Саровский, - "решимость". Необходимо волевое усилие, готовность следовать воле Божией, желание обновления жизни, потому что после встречи с Богом человек уже не может быть прежним. Наконец, третье - это любовь к Богу, о которой со всей силой говорится уже в Ветхом Завете. Постижение Божественного не может быть простой любознательностью, даже "любомудрием" (философией), а становится делом жертвенного подвига. О. Павел Флоренский как-то сказал, что ищущий истину делает шаги навстречу своей смерти. Всё вышесказанное надо иметь в виду при изучении Библии, которая по сути является записанным древними людьми свидетельством о Божественном откровении.

Лев Шихляров - Введение в Ветхий Завет - Конспект лекций

РПУ им. св. ап. Иоанна Богослова. Кафедра вероучительных дисциплин. - Библиотека Веб-Центра «Омега». – 121 с.

Лев Шихляров - Введение в Ветхий Завет - Содержание

Тема 1. Библия

1.1. Откровение

1.2. Богодухновенность Библии

1.3. Понятие о Предании

1.4. Структура Книги. История переводов

Тема 2. Основы библейского мировоззрения

2.1. Творение

2.2. Человек и первые заповеди

2.3. Грехопадение

Тема 3. От Адама до Авраама

3.1. "Допотопное" человечество

3.2. Выбор между религией и обожествлением человека

3.3. Жизнь и вера Авраама

3.4. Путь "от Иакова к Израилю"

Тема 4. Моисей и божественный закон

4.1. Жизнь Моисея

4.2. Десять заповедей

4.3. Законодательство

4.4. Богослужение

4.5. Праздники

4.6. Характеристика Закона

Тема 5. Исторические книги

5.1. Библейская историософия

5.2. Проблема ВЗ-ной святости

5.3. "Богоизбранность" Израиля

Тема 6. Учительные книги

6.1. Экклезиаст

6.2. Песнь Песней Соломона

6.3. Притчи Соломоновы

6.4. Псалтирь

6.5. Книга Иова

Тема 7. Пророческие книги