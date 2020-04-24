В Послании к христианам города Ефеса апостол Павел писал: знайте, что никакой блудник, или нечистый (развратный), или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога (Еф. 5:5).

В первые времена христиане жили среди язычников, которые весьма снисходительно относились к делам блудным, не считали, как и теперь не считают, грехом плотскую нечистоту, блуд, корыстолюбие, плотоугодие, а всего-навсего — «удовлетворением законов человеческой природы».

В наши эти дни пороки размножились до крайнего предела. Умножение их приближает наступление последнего Страшного суда, о чем писал апостол Павел в том же Послании: никто (из этих развратных суесловов) да не обольщает бас (христиан) пустыми словами, ибо за это грядет гнев Божий на сынов противления (Еф.5:6) За это, т.е. по причине умножения указанных пороков, грядет гнев Божий — последний Страшный суд Христов над миром.

«Нравственное состояние людей в последние дни бытия мира Господь сравнивает с состоянием людей, живущих пред всемирным потопом. Тогда был ужасающий разлив чувственности. Все они — плоть, — сказал о них Бог. То же будет и перед концом мира. Плотские дела с лихоимством возьмут верх над всем».

Шиманский Гермоген - Христианская добродетель целомудрия и чистоты по учению святых Отцов и подвижников Церкви

М.: Даниловский благовестник, 1997. — 480 с.

ISBN 5-89101-024-0

Гермоген Шиманский - Христианская добродетель целомудрия и чистоты - Содержание

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От издательства

Предисловие

Часть первая. Целомудрие как общеобязательная христианская добродетель

1. В чем состоит целомудрие?

2. Нравственная чистота

3. Значение чистоты целомудрия

4. Степени чистоты целомудрия

5. Связь целомудрия с прочими христианскими добродетелями

6. Общехристианский подвиг стяжания целомудрия и чистоты

Часть вторая. Целомудренная жизнь христианина

1. Понятие о семье

2. Христианский брак как Таинство. Цель христианского брака

3. Нравственные условия заключения брака

4. Евангельское учение о нерасторжимости брака. Развод. Можно ли христианам вступать в брак с разведенными

5. Взаимные обязанности христианских супругов

6. Обязанности мужа как главы жены и семейства

7. Обязанности жены

8. Примеры целомудренной и благочестивой жизни христианских супругов

Часть третья. Христианская семья — училище благочестия

1. Обязанности христианских родителей

2. Обязанности детей по отношению к родителям

3. Примеры почитания и доброго послушания родителям и случаи тяжких наказаний и грозных вразумлений Божиих непочтительным детям

Часть четвертая. Чистота сердца — шестая заповедь блаженств

1. Сердце человека

2. Состояние сердца у человека-грешника

3. Чистое сердце

4. Подвиг очищения сердца

5. Высота добродетели чистоты сердца. Блаженство чистых сердцем

Библиография

Гермоген Шиманский - Христианская добродетель целомудрия и чистоты - Значение чистоты и целомудрия

Воля Божия, — говорит Апостол, — есть освящение ваше (1 Фес 4:3). И чтобы не оставить для нас сомнительным или неясным, что он хотел назвать освящением — праведность ли, или любовь, или смирение, или терпение, — ибо во всех этих добродетелях приобретается святость, — он разъясняет, что, собственно, он хотел назвать святостью. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы, вы. воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога (1 Фес 4:3-5).

Чистоту целомудрия Апостол называет честью сосуда (т.е. тела нашего) и святостью. Напротив, кто вдается в страсти похотения, тот находится в бесчестии и нечистоте и бывает чужд святости. Продолжая сюю речь о чистоте, Апостол далее говорит: ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости (1 Фес 4:7) И кто отвергает это, сказанное о святости, тот отвергает не человеческую заповедь, а Божию, отвергает Бога, Который назначил сердце наше в жилище Святому “Духу Своему (1 Фес 4:8).

По толкованию святых Отцов, апостол Павел указывает здесь, что через чистоту целомудрия «Святой Дух будет обитать в нашем сердце, что составляет высшее воздаяние совершенной награды и блаженства». В подтверждение этого в другом Послании он пишет: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господ (Евр. 12,14) Этим наставлением Апостол также ясно показывает, что без чистоты целомудрия, без святости, которую обыкновенно называют непорочностью духа и чистотою тела, вовсе нельзя увидеть Бога. Чтобы еще более уяснить эту мысль, он добавляет: наблюдайте... чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца... как Исав... (Евр. 12:1).