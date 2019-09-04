Шиманский - Учение отцов и подвижников православной Церкви о борьбе с греховными страстями
Эта книга не является научным трактатом или исследованием; она, скорее, систематизированный сборник святоотеческих мыслей по отдельным, наиболее важным, вопросам деятельной христианской жизни, имеющий, главным образом, цель нравственно-назидательную. Автор в своей работе стремился представить в удобопонятной и доходчивой для современного читателя форме святоотеческое учение и опыт и показать их необходимую применимость в жизни каждого христианина, ибо заповеди Божии и законы духовной жизни общи для всех христиан, какой бы образ жизни и подвига они ни проводили.
В частности, автор имел в виду, что книга послужит пособием для воспитанников семинарии, кандидатов священства, чтобы они могли ознакомиться со святоотеческим учением по данному вопросу в собранном виде. Знакомство кандидата священства с вопросами христианского подвижничества по учению и опыту свв. отцов и аскетов имеет весьма большое значение для их будущей пастырской деятельности.
Гермоген Иванович Шиманский - Учение Святых отцов и подвижников православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о христианских добродетелях: любви, смирении, кротости, воздержании и целомудрии
М., издательство Сретенского монастыря, 2006. - 672 с.
ISBN 5-7533-0401-X
Гермоген Иванович Шиманский - Учение Святых отцов и подвижников православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о христианских добродетелях: любви, смирении, кротости, воздержании и целомудрии - Содержание
Предисловие
Часть I. О главных греховных страстях
Отдел I. Общие понятия о грехе и греховных страстях
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Глава 1. Грех
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Глава 2. Греховные страсти и борьба с ними
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Литература о духовном руководстве и духовном руководителе
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Глава 3. О самолюбии как источнике всех страстей и пороков
Отдел II. О главных греховных страстях и борьбе с ними
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Глава 4. О гордости
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Глава 5. Тщеславие (славолюбие)
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Глава 6. О страсти чревоугодия и борьбе с нею
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Глава 7. О плотской страсти и борьбе с нею
Часть II. О главнейших христианских добродетелях
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Глава 8. Скорби и значение их в религиозно-нравственной жизни христианина
Гермоген Иванович Шиманский - Учение Святых отцов и подвижников православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о христианских добродетелях: любви, смирении, кротости, воздержании и целомудрии - Предисловие
Цель христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого, в общении с Богом. Богообщение – вот существо нашего спасения во Христе Иисусе Господе нашем. Путь ко спасению – исполнение заповедей Божиих, жизнь во Христе, или, что то же, христианская благочестивая, добродетельная жизнь.
Христианская добродетельная жизнь каждого христианина имеет в себе две существенные стороны: борьбу с искушающим злом (борьбу с греховными страстями и пороками) и стяжание христианских добродетелей. Этим жизненно важным вопросам – борьбы с главными греховными страстями (пороками) и стяжания основных христианских добродетелей – посвящена данная книга.
Этот далеко не оконченный труд возник на основе бесед, которые проводил автор по обязанности наставника с воспитанниками семинарии. Беседы эти восполнены и расширены, приведены в систему. О борьбе со страстями и о христианских добродетелях написано много книг людьми опытными в духовной жизни по руководству свв. отцов. Имеются и обширные научные труды из области аскетики.
спасибо