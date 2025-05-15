В жизни есть вещи, которые слишком прекрасны, чтобы о них забывать, например, любовь матери. Поэтому мы дорожим этим образом. Любовь солдат, жертвующих собой за страну, тоже слишком красива, чтобы о ней забывали; потому мы чтим их в День Поминовения. Но величайшим благословением, которое когда-либо являлось на землю, было её посещение Сыном Божьим под видом человека. Его жизнь больше, чем любая другая, она слишком прекрасна, чтобы быть забытой. Поэтому мы дорожим божественностью Его Слов в Священном Писании и милосердием Его Деяний в нашей повседневной жизни. К сожалению, это всё, что некоторые души помнят: Его Слова и Его Деяния. И хотя они важны, не они характеризуют Божественного Спасителя высочайшим образом.

Наивысшей точкой в истории Христа была Его Смерть. Смерть всегда важна, ибо она скрепляет печатью судьбу. И умирающий человек - это всегда драма. И драма смерти - это всегда область священного. Вот почему великая литература прошлого, касающаяся окружающих смерть эмоций, никогда не потеряет своего значения. Но среди всех смертей в истории человечества ни одна не была столь важна, как Смерть Христа. Любой другой человек, когда-либо рождённый в мире, пришёл сюда, чтобы жить; наш Господь пришёл, чтобы умереть. Смерть была проблемой для Сократа, но была короной в жизни Христа. Он Сам сказал, что пришёл, чтобы “отдать душу Свою для искупления многих”; что никто не может забрать Его Жизнь, но Он отдаст её добровольно.

Если смерть была высшим моментом, ради которого Христос жил, то, следовательно, именно это Он желал оставить в памяти. Он не просил, чтобы люди записали Его Слова в Писании. Он не просил, чтобы его милосердие по отношению к бедным было сохранено в истории. Но Он просил, чтобы человечество запомнило Его Смерть. И чтобы со стороны людей эта память не превратилась в путаный рассказ, Он Сам установил точный способ, каким следует вспоминать это событие.

Фултон Дж. Шин - Месса и Голгофа

эл. издание

Фултон Дж. Шин - Месса и Голгофа - Содержание

Содержание

От переводчика

Пролог

Исповедание грехов

Офферторий

Санктус

Пресуществление

Причастие

Идите, Месса совершилась

Последнее Евангелие

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