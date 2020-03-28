В работе над книгой я исходил из единства Священного Писания, вдохновенного Святым Духом, и дошедшего до нас через еврейских пророков, апостолов и евангелистов ТаНаХа и Нового Завета.

В книгах Священного Писания нет противоречий - они лишь подкрепляют и объясняют друг друга. Подтверждение событиям, которые берут свое начало в ТаНаХе, мы находим в Новом Завете, а чаще - их исполнение. Таким образом, слова, которые цитирует Господь Иисус Христос, в буквальном смысле взяты из Торы, Пророков и Писаний.

В книге Деяний и Посланиях Павла также есть немало цитат и ссылок, непосредственно относящихся к ТаНаХу.

Хендрик Схиппер - Мессия

Издательство: Boaz Multi Media, Голландия, 2010 г. - 376 ст

ISBN/EAN 978-90-812183-4-4

Хендрик Схиппер - Мессия - Содержание

Название и порядок книг Библии

Принцип работы с учебником

Перечень используемых стихов Библии

Темы

Грядущее Царство Мессии

БЫТИЕ – МАЛАХИЯ – исследование библейских стихов

Ссылки на ТаНаХ (Ветхий Завет)

Параллельные места в ТаНаХе, Евангелиях, Деяниях

Параллельные места в ТаНаХе и Посланиях апостола Павла

Библиография

Хендрик Схиппер - Мессия - Введение

Тексты Ветхого Завета – основной предмет моего исследования - в книге выделены жирным шрифтом на светло-сером фоне. Каждый отрывок текста рассматривается как с точки зрения Ветхого, так и Нового Завета. Поэтому все Мессианские тексты были условно разделены на явные и предположительные. Непосредственно Мессианский текст легко узнать и без Нового Завета, а условно Мессианскому

– нужен Новый Завет.

В помощь читателю Мессианский текст явно выделен курсивом. Гипотетически Мессианские тексты Ветхого Завета это: пророчества, обетования, ритуалы, знамения, а также цитаты, которые использовали Господь Иисус и Его апостолы в своем служении. Объяснение этому факту можно найти в Новом Завете. Однако, не в этом состоит цель данной книги. Я здесь не буду затрагивать вопросов типологии. Желающим познакомиться с ними подробнее можно обратится к книге Ч.Сперджена „Христос в Ветхом Завете”. Эта книга была написана благодаря неустанным молитвам, в которых и я, и каждый, кто причастен к ней, просили у Господа мудрости и водительства Святого Духа.