Как иронично, что именно сейчас, в наши дни, вновь открывают, если не сказать реанимируют, идею даосизма - «великого тела древних», космического материального единства небес, земли и человечества. Такой поворот событий выглядит особенно удивительно, если вспомнить, что страна - родина даосизма отказывается от своего пути древних ради чужой диалектики. В таком случае, «искусство Дао», проистекающее из исконных воззрений древних китайских странников, таких, как Лао Цзы и Чжуан Цзы, а также последующих откровений Небесных мастеров, было «отдано в аренду» всему остальному миру и разорвано на кусочки. В конце концов, именно китайская культурная революция ответственна за уничтожение любых следов «суеверного» прошлого.
Кристофер Шиппер - Тело Дао
«Касталия», 2022. — 314 с.
ISBN 978-5-521-16442-4
Кристофер Шиппер - Тело Дао - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ. Нормана Жирардо
ОТ АВТОРА
1 Глава. ДАОСИЗМ
2 Глава. ПОВСЕДНЕВНЫЕ ВЕРОВАНИЯ
3 Глава. БОЖЕСТВА
4 Глава. МАСТЕРА БОГОВ
5 Глава. РИТУАЛ
6 Глава. ВНУТРЕННИЙ ЛАНДШАФТ
7 Глава. ЛАО-ЦЗЫ
8 Глава. СОХРАНЕНИЕ ЕДИНСТВА
9 Глава. БЕССМЕРТНЫЕ
10 Глава. ОБУЧЕНИЕ БЕЗ СЛОВ
