Просто чтобы вы знали, во что ввязываетесь...

К тому времени, как вы прочитаете эту книгу (и поразмышляете над ней), она утратит свой изначальный вид. Станет изрядно потрепанной и распухнет до такой степени, что, даже придавив ее старинным фолиантом, вам все равно не удастся вернуть ей прежние, безнадежно утраченные габариты. Она превратится в нечто бесформенное, зачитанное до дыр, залитое слезами, так что уже не сможет стать чьим-то подарком на Рождество.

Надеюсь, что ее украсят пятна от травы, заметки на полях, загнутые уголки страниц и другие «боевые шрамы», в том числе капли случайно пролитого чая, если уж не слез, — и это безошибочно укажет на то, что книга была прочитана, и не раз.

Я хочу, чтобы в процессе чтения какие-то листы книги были вырваны, а какие-то исписаны, края страниц обтрепаны, а уголки загнуты. Пусть книга придет в такое состояние, чтобы ваши дети побоялись прикоснуться к ней без резиновых перчаток или даже щипцов для салата.

Эта книга не предназначена для безмятежного чтения, украшения журнального столика или любой другой эпизодической роли. Считайте ее профессиональным инструментом для выживания, скрепленным изолентой и суперклеем, перевязанным кожаными ремешками или, на худой конец, старыми шнурками с тугими двойными узлами — чем угодно, лишь бы не дать ей развалиться.

Потому что речь пойдет о войне, о борьбе с реальным врагом, разрабатывающим план вашей гибели, плетущим против вас интриги и нацеленным на то, чтобы ранить ваши чувства, спутать мысли, причинить вред вашему мужу или ребенку и разрушить ваше будущее. В сущности, он делает это прямо сейчас, целится в вас, пока вы читаете эту книгу.

Присцилла Ширер - Усиленная молитва

ISBN 978-1-4336-8867-6 (англ.)

ISBN 978-5-9907921-9-7 (рус.)

2017. —192 с.

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